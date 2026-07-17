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Video Trump cere retragerea licențelor de emisie pentru două televiziuni, după ce posturile au refuzat să-i transmită în direct discursul

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Donald Trump la bordul air force 1
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele american Doald Trump cere retragerea licenţelor posturilor americane care au refuzat să-i difuzeze în direct alocuţiunea pe care a susţinut-o joi la Casa Albă, acuzându-le- fără să prezinte probe - că sunt implicate în tentative de fraudă electorală, relatează AFP.

Într-o „decizie rară, NBC şi ABC au spus amândouă că nu difuzează acest discurs (...). Pentru că ştiu cât de corupt este sistemul nostru şi pentru că ele nu vot să dezvăluie asta. Ele şi alte publicaţii fac parte dintr-un complot. Ele vor să continue această fraudă (...). O fraudă ca asta ar trebui să însemne retragerea licenţelor lor”, a atacat preşedintele american cele două posturi în discursul său.

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Posturile NBC şi ABC, la fel ca CNN, au decis să nu transmită în direct alocuţiunea preşedintelui american - din cauza caracterului controversat al anunţurilor aşteptate, cu privire la securitatea sistemului electoral, cu câteva luni înaintea unor alegeri cruciale de la jumătate de mandat, în noiembrie.

În acest discus - de puţin peste 25 de minute -, liderul republican i-a atacat pe „birocraţii veroşi”.

El şi-a reiterat acuzaţiile - niciodată dovedite cu probe - potrivit cărora alegerile prezidenţiale din 2020 au fost pervertite de o fraudă masivă în favoarea lui Joe Biden.

„Nu mai putem să asistăm niciodată la noi alegeri furate”, a tunat el.

Miliardarul nu a prezentat niciodată vreo probă a existenţei unor nereguli la scară mare, iar nenumăraţi experţi, institute independente şi hotărâri ale justiţiei au conchis că nicio fraudă nu a influenţat rezultatul acestor alegeri.

Potrivit unor experţi, posturile americane dispun, în virtutea Primului Amandament al Constituţiei Stateor Unite, de o mare libertate în a decide ceea ce aleg să difuzeze. Însă, în mod istoric, difuzorii transmit majoritatea discursurilor preşedintelui american, pe motiv că furnizează informaţii de interes public.

Editor : B.E.

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