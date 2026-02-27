Trump, contrazis de serviciile de informaţii americane: ce spun despre rachetele iraniene care pot lovi Statele Unite

Afirmaţia preşedintelui american Donald Trump că Iranul va avea în curând o rachetă care poate lovi Statele Unite nu este susţinută de rapoartele serviciilor de informaţii americane şi pare a fi exagerată, potrivit a trei surse familiarizate cu rapoartele serviciilor de informaţii, punând la îndoială o parte din argumentele sale pentru un posibil atac asupra Republicii Islamice, transmite Reuters.

În discursul său privind Starea Uniunii, adresat marţi Congresului, Trump a început să prezinte publicului american argumentele sale privind motivele pentru care SUA ar putea lansa atacuri împotriva Iranului, afirmând că Teheranul ”lucrează la rachete care vor ajunge în curând” în Statele Unite.

Însă, potrivit a două surse, nu au existat modificări faţă de o evaluare neclasificată din 2025 a Agenţiei de Informaţii a Apărării din SUA, potrivit căreia Iranul ar putea avea nevoie de până în 2035 pentru a dezvolta o „rachetă balistică intercontinentală viabilă din punct de vedere militar” (ICBM) din vehiculele sale existente de lansare spaţială (SLV) pentru sateliţi.

Casa Albă a refuzat să comenteze, anunță Reuters.

Ministerul de Externe al Iranului a respins acuzațiile SUA privind programul său de rachete, catalogându-le drept „minciuni sfruntate”.

„Mincinoșii profesioniști sunt buni la crearea «iluziei adevărului». Orice ar afirma ei în legătură cu programul nuclear al Iranului, rachetele balistice ale Iranului și numărul victimelor din timpul tulburărilor din ianuarie, nu este decât repetarea unor minciuni sfruntate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, pe platforma X.

