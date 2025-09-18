Trump, despre suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel: A spus un lucru oribil despre un domn minunat, Charlie Kirk

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia postului american ABC de a retrage din emisie „Jimmy Kimmel Live”, afirmând că prezentatorul de televiziune a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk, transmite Reuters.

ABC, post deținut de compania Walt Disney, a anunțat miercuri că retrage emisiunea după comentariile lui Kimmel potrivit cărora conservatorii foloseau uciderea lui Kirk pentru a câștiga la punctaj politic.

„Jimmy Kimmel a fost concediat mai ales din cauza audiențelor slabe și pentru că a spus un lucru oribil despre un domn minunat cunoscut sub numele de Charlie Kirk”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă cu premierul britanic Keir Starmer.

Kirk, un aliat conservator apropiat al lui Trump, a fost ucis de glonțul unui lunetist pe 10 septembrie într-un campus universitar din Utah, unde procurorii statali au promis marți că vor solicita pedeapsa cu moartea pentru ucigaș.

„Jimmy Kimmel nu este o persoană talentată. Avea audiențe foarte slabe și ar fi trebuit să fie concediat cu mult timp în urmă. Așa că, știți, puteți numi asta libertate de exprimare sau nu. A fost concediat din lipsă de talent”, a spus Trump.

Unele celebrităţi i-au luat partea lui Kimmel

Câteva celebrităţi, printre care Ben Stiller şi Jamie Lee Curtis i-au luat apărarea lui Jimmy Kimmel, transmite joi DPA, preluat de Agerpres.

„Nu este corect”, a postat Ben Stiller pe contul său de X.

Cântăreţul John Legend şi actriţa Jamie Lee Curtis au distribut postări despre acest lucru pe conturile lor de Instagram.

Postarea actriţei prezintă o imagine cu Kimmel şi o declaraţie pe care acesta a făcut-o pentru revista Rolling Stone în aprilie: „Chiar nu cred că cineva ar trebui anulat. Chiar nu cred”.

Modelul şi actriţa Christie Brinkley a postat o fotografie cu Jimmy Kimmel şi cu alţi comedieni pe Instagram cu mesajul: „Îi iubesc pe tipii ăştia. Râsul pe care-l provoacă este la fel de important ca aerul pe care-l respirăm. Trebuie să le apărăm şi să ne apărăm dreptul la liberă exprimare".

Actriţa şi comediana Wanda Sykes a postat un clip pe Instagram în care îl atacă pe preşedintele SUA Donald Trump. „A pus capăt libertărţii de exprimare încă din primul său an”, susţine ea.

Actriţa Jean Smart se întreabă: „Ce se întâmplă cu ţara noastră? Sunt îngrozită de anularea showului Jimmy Kimmel Live”.

„Ceea ce a spus Jimmy este libertate de exprimare nu instigare la ură. Oamenii par să-şi dorească să apere libertatea de exprimare doar atunci când le susţine agenda. Deşi nu eram de acord deloc cu Charlie Kirk, uciderea sa m-a dezgustat, aşa cum ar trebui să se simtă orice om decent”.

Federaţia Americană a Artiştilor de Televiziune şi Radio (Sag-Aftra) a emis o declaraţie în care anunţă că „Sag-Aftra condamnă suspendarea emisiunii Jimmy Kimmel Live!”.

„Societatea noastră depinde de libertatea de exprimare. Suprimarea libertăţii de exprimare şi represaliile pentru exprimarea opiniilor despre probleme semnificative de interes public contravin drepturilor fundamentale pe care ne bazăm cu toţii. Democraţia prosperă atunci când sunt exprimate puncte de vedere diverse. Decizia de a suspenda difuzarea emisiunii Jimmy Kimmel Live este tipul de suprimare şi represalii care pune în pericol libertăţile tuturor”.

