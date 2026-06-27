Trump își pune chipul pe noul pașaport american: „Bun venit, dar purtaţi-vă bine!” Decizie fără precedent în istoria SUA

Preşedintele american Donald Trump a făcut publică imaginea unui nou paşaport american, în ediţie limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă a SUA, relatează AFP și Agerpres.

„Noul paşaport al SUA, în care se afirmă «Bun venit, dar purtaţi-vă bine!»”, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

Imaginea îl arată pe preşedintele american cu o privire sumbră, sprijinit de biroul său, cu semnătura sa şi având în spate textul Declaraţiei de Independenţă. Ea pare să fie inspirată dintr-un portret realizat de fotograful Casei Albe, Daniel Torok.

Pe a doua pagină se regăseşte un tablou reprezentând semnarea Declaraţiei de Independenţă în 1776, însoţit de fraza „Statele Unite ale Americii 250”.

Casa Albă a publicat, de asemenea, această imagine cu legenda „Paşaport Patriot”.

Departamentul de Stat nu a răspuns, pentru moment, solicitării AFP de a comenta.

Niciun preşedinte american aflat în funcţie nu a figurat vreodată pe paşapoarte.

Acest anunţ se înscrie într-o serie de decizii care urmăresc să impună amprenta lui Donald Trump asupra mai multor clădiri sau simboluri ale SUA, stârnind acuzaţii privind cultul personalităţii.

Semnătura lui Donald Trump va figura, de asemenea, pe viitoarele bancnote americane, o premieră pentru un preşedinte al SUA aflat în funcţie.

Editor : Ș.A.