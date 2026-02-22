Live TV

Trump se întreabă de ce Iranul nu a „capitulat”, în ciuda consolidării militare a SUA, spune Witkoff: „Este curios să afle”

Data publicării:
US President Donald Trump holds a press conference at the White House
Președintele SUA, Donald Trump, la conferința de presă ținută după aflarea deciziei Curții Supreme a SUA privind taxele vamale. Sursa: Profimedia

Președintele american Donald Trump este curios să afle de ce Iranul nu a „capitulat” încă și nu a acceptat să-și reducă programul nuclear, în timp ce Washingtonul își consolidează capacitatea militară în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, relatează Reuters.

„Nu vreau să folosesc cuvântul «frustrat», pentru că el înțelege că are multe alternative, dar este curios să afle de ce nu au făcut-o... Nu vreau să folosesc cuvântul «capitulat», dar de ce nu au capitulat”, a spus Witkoff sâmbătă, într-un interviu acordat emisiunii „My View with Lara Trump” de la Fox News, prezentată de nora președintelui.

„De ce, sub această presiune, cu puterea maritimă și navală de care dispun, nu au venit la noi și ne-au spus: «Declarăm că nu vrem arme, iată ce suntem dispuși să facem»? Și totuși, este destul de dificil să-i convingem să ajungă la acest punct.”

Liderul american a ordonat o concentrare masivă de forțe în Orientul Mijlociu și pregătiri pentru un potențial atac aerian de mai multe săptămâni asupra Iranului. Iranul a amenințat că va lovi bazele americane dacă va fi atacat.

Statele Unite vor ca Iranul să renunțe la uraniul îmbogățit, care, potrivit Washingtonului, poate fi folosit pentru fabricarea unei bombe, să înceteze sprijinirea militanților din Orientul Mijlociu și să accepte limitarea programului său de rachete.

Teheranul susține că programul său nuclear are scopuri pașnice, dar este dispus să accepte unele restricții în schimbul ridicării sancțiunilor financiare. Acesta refuză să lege această chestiune de alte probleme, precum rachetele și sprijinul acordat grupurilor armate.

„Au îmbogățit uraniu cu mult peste cantitatea necesară pentru scopuri nucleare civile. Puritatea fisionabilă a ajuns la 60%”, a spus Witkoff. „Probabil că mai au nevoie de o săptămână pentru a obține material industrial de calitate industrială pentru fabricarea bombelor, iar acest lucru este foarte periculos.”

Un înalt oficial iranian a declarat duminică pentru Reuters că Iranul și Statele Unite au în continuare opinii divergente cu privire la ridicarea sancțiunilor în cadrul negocierilor.

Witkoff a mai spus că, la indicația lui Trump, s-a întâlnit cu liderul opoziției iraniene Reza Pahlavi, fiul șahului detronat în urma Revoluției Islamice din Iran din 1979. El nu a oferit detalii suplimentare despre întrevedere.

Pahlavi, care trăiește în exil, a fost o figură mobilizatoare pentru o parte a opoziției iraniene în timpul demonstrațiilor antiguvernamentale de luna trecută, în care se crede că au fost ucise mii de persoane, cele mai grave tulburări interne de la revoluție încoace.

La începutul lunii februarie, Pahlavi a declarat că intervenția militară a SUA în Iran ar putea salva vieți și a îndemnat Washingtonul să nu negocieze prea mult cu conducătorii clericali de la Teheran un acord nuclear.

Citește și: 

Opțiunile lui Donald Trump în privința Iranului: de la îmbogățirea „simbolică” a uraniului până la eliminarea lui Ali Khamenei

Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia

