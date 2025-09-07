Live TV

Trump spune că este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancţiuni împotriva Rusiei

Data publicării:
Trump and President Nawrocki of Poland Bilateral Meeting
Donald Trump / Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP.

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancţiuni împotriva Rusiei, preşedintele american a răspuns: "Da, sunt!".

Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri Moscova cu noi sancţiuni, dar le-a suspendat pe durata negocierilor. Ultimele comentarii sugerează o atitudine din ce în ce mai agresivă, dar Trump nu a ajuns să spună dacă s-a angajat să ia o astfel de decizie sau ce ar putea implica o a doua fază.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, dintre care 747, respectiv patru au fost interceptate, potrivit Forţelor aeriene ucrainene. Acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puţin cinci morţi şi lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.

Duminică dimineaţă, ministrul american al finanţelor Scott Bessent a asigurat că SUA sunt "pregătite să sporească presiunea" asupra Rusiei, cerând europenilor să facă la fel.

Donald Trump a ameninţat că va lua măsuri împotriva ţărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanţarea efortului de război al acesteia şi a lovit deja India cu suprataxe vamale importante din acest motiv.

Donald Trump este "foarte nemulţumit" că multe ţări din UE achiziţionează petrol rusesc, afirmase de altfel preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski joi.

"Dacă SUA şi UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancţiuni, asupra taxelor vamale împotriva ţărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuşi. Şi aceasta îl va aduce pe preşedintele Putin la masa negocierilor", a insistat Scott Bessent duminică.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
contor-electric-1536x1024
2
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
covid
3
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
4
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
bancnote euro ies din bancomat
5
Preluare unei bănci din România se apropie de final: ce trebuie să facă clienții ca să-și...
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
Digi Sport
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-09-07-1674
Eșecul Opoziției în Parlament: Toate moțiunile împotriva Guvernului...
eclipsa luna
Cum arată „Luna Sângerie”. Primele imagini cu eclipsa totală...
Trump Chairs a Meeting of his Cabinet
„Suntem pregătiți să sporim presiunea asupra Rusiei”, declară Scott...
avion rusesc echipat cu o rachetă Kinzhal
Rusia își propune să producă aproape 2.500 de rachete de înaltă...
Ultimele știri
Ministrul israelian de Externe cere capitularea Hamas, în timp ce armata țării sale continuă să bombardeze Gaza
Când se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei. Anunțul făcut de ministrul Muncii
Giorgio Armani va fi înmormântat luni. Ceremonie privată, cu participarea membrilor familiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avion
Circa 123.000 de zboruri în spațiul aerian baltic au fost perturbate de interferențele GPS rusești, potrivit unui raport
HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
Membrii familiei secretarului Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., îi cer demisia. „O amenințare pentru sănătatea americanilor”
Screenshot 2025-09-07 at 07.49.19
Donald Trump amenință Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, cu o intervenție militară. Reacția guvernatorului democrat
Garda Națională mobilizată pentru a-i opri pe manifestanți.
Mobilizarea Gărzii Naționale, de către Donald Trump, i-a scos pe americani în stradă: protest cu mii de oameni la Washington
whatsapp telegram x tiktok wk
Rusia a publicat o listă a aplicațiilor locale care vor funcționa fără internet mobil. Nu sunt WhatsaApp, Telegram sau YouTube
Partenerii noștri
Pe Roz
George, Charlotte și Louis, elevi ca toți ceilalți. De ce copiii lui William și Kate nu-și folosesc titlurile...
Cancan
Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru...
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului...
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Cum verifici câți bani ai strâns la pensia privată – pașii de urmat
Digi FM
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby...
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
Pro FM
Un nou cuplu de vedete. Fiica lui Lenny Kravitz, de mână cu Harry Styles în NYC. „El nu a mai fost de ceva...
Film Now
Joaquin Phoenix și Rooney Mara se iubesc de 8 ani, dar apar rar în public. Împreună la Veneția, eleganți și...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au muncit?
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Patrick Schwarzenegger s-a căsătorit. Nuntă de vis, pe malul lacului. Arnold, Maria Shriver și actori de la...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică