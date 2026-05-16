Live TV

Video Un Airbus A220 cu 130 de pasageri a derapat de pe pistă pe aeroportul din Split, Croația

Data actualizării: Data publicării:
airbus
Avionul se pregătea să decoleze din oraşul port croat Split. Sursa foto: X

Un avion Airbus A220-300 al companiei Croatia Airlines, care transporta 130 de pasageri și urma să decoleze spre Frankfurt, a derapat de pe pistă pe aeroportul din Split, Croația, după ce piloții au întrerupt decolarea din motive de siguranță. Compania aeriană a anunțat că nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

„Toţi pasagerii şi membrii echipajului sunt în siguranţă şi nimeni nu a fost rănit”, a transmis compania într-un comunicat, adăugând că la bordul aeronavei se aflau şi cinci membri ai echipajului. Pasagerii au coborât din avion şi se află în terminalul aeroportului, potrivit aceleiaşi surse, relatează Agerpres.

O fotografie publicată de site-ul de ştiri Damacijadanas.hr arată un avion oprit la marginea pistei, cu un motor ce pare a fi avariat şi atingând iarba de-a lungul pistei de aterizare. În momentul incidentului, avionul se pregătea să decoleze din oraşul port croat Split cu destinaţia Frankfurt, Germania.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Conform rapoartelor iniţiale, echipajul a oprit aeronava acţionând în conformitate cu procedurile de siguranţă prevăzute”, a explicat compania aeriană, fără a oferi detalii despre motivele deciziei piloţilor. „Alte informaţii vor fi publicate după finalizarea verificărilor tehnice iniţiale şi a procedurilor oficiale”, a adăugat aceasta.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Sanchez si yamal
4
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la...
nicusor dan ilie bolojan
5
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Digi Sport
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Las Vegas, JUL 3, 2021 - Airplane waiting to take off in the airport
Un avion a lovit și a ucis o persoană în timpul decolării, în Denver. Impactul a provocat un incendiu la un motor
Lufthansa, Aeroportul din Frankfurt
UE avertizează companiile aeriene: Lipsa combustibilului nu justifică anulările de zboruri fără despăgubiri
New York, United States. 30th Aug, 2025. A Spirit Airlines Airbus A321-231 tail number N662NK airplane taxiing to runway for takeoff at LaGuardia Airport in the Queens borough of New York City. Credit: SOPA Images Limited/Alamy Live News
Scumpirea combustibilului închide o companie aeriană low-cost americană: „A fost lovitura finală”
capitanul flutura steagul venezuelei
Prima cursă comercială directă SUA–Venezuela după 7 ani a aterizat la Caracas, cu o delegație a Casei Albe la bord
nicusor-1
Nicuşor Dan a participat, marți, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, în Croația. Temele abordate și programul președintelui
Recomandările redacţiei
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială...
proiectil
MApN anunță că un proiectil cu 2 kilograme de explozibil a fost...
alexandra capitanescu eurovision
Eurovision 2026. Nou mesaj al Alexandrei Căpitănescu, înainte de...
dragos pislaru (1)
Din ce trăiește un politician? Pîslaru spune că e „întreținut” de...
Ultimele știri
„Nimic din China nu e permis în avion”. Echipa lui Trump a aruncat telefoanele, ecusoanele şi cadourile primite în vizita la Beijing
Oana Gheorghiu, reacție fermă la acuzații: De ce atâta efort împotriva unui om fără partid? Nu mă intimidează și nu renunț
Șoferii ar putea plăti rovinieta diferit de la 1 iulie. Ce prevede un proiect al Ministerului Transporturilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Anunț oficial al organizatorilor
Adevărul
România intră sub asediul furtunilor. DSU și ISU mobilizează forțe speciale în județele aflate sub Cod...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
Autostrada din mijlocul oceanului care costă 200 de milioane de euro pe kilometru. Proiectul SF construit de...
Newsweek
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
Digi FM
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de mariaj: "Nu există trădări spectaculoase, violență...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...