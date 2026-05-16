Un avion Airbus A220-300 al companiei Croatia Airlines, care transporta 130 de pasageri și urma să decoleze spre Frankfurt, a derapat de pe pistă pe aeroportul din Split, Croația, după ce piloții au întrerupt decolarea din motive de siguranță. Compania aeriană a anunțat că nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

„Toţi pasagerii şi membrii echipajului sunt în siguranţă şi nimeni nu a fost rănit”, a transmis compania într-un comunicat, adăugând că la bordul aeronavei se aflau şi cinci membri ai echipajului. Pasagerii au coborât din avion şi se află în terminalul aeroportului, potrivit aceleiaşi surse, relatează Agerpres.

O fotografie publicată de site-ul de ştiri Damacijadanas.hr arată un avion oprit la marginea pistei, cu un motor ce pare a fi avariat şi atingând iarba de-a lungul pistei de aterizare. În momentul incidentului, avionul se pregătea să decoleze din oraşul port croat Split cu destinaţia Frankfurt, Germania.

„Conform rapoartelor iniţiale, echipajul a oprit aeronava acţionând în conformitate cu procedurile de siguranţă prevăzute”, a explicat compania aeriană, fără a oferi detalii despre motivele deciziei piloţilor. „Alte informaţii vor fi publicate după finalizarea verificărilor tehnice iniţiale şi a procedurilor oficiale”, a adăugat aceasta.

