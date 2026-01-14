Live TV

Unde se află și ce capacități au bazele militare americane din Orientul Mijlociu. Iranul amenință că le va ataca

U.S. Marine Corps AV-8B Harrier fighter aircraft fly in formation as they refuel during a combat mission in support of Operation Inherent Resolve August 25, 2015 over Qatar.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Iranul a ameninţat că va ataca bazele americane din regiune dacă va fi atacat de Washington, după ce preşedintele american Donald Trump le-a spus iranienilor să continue protestele şi a declarat că „ajutorul este pe drum”. Reuters prezintă unde sunt bazele militare importante ale SUA în Orientul Mijlociu.

Bahrain: găzduieşte sediul Flotei a V-a a Marinei SUA, a cărei zonă de responsabilitate include Golful Persic, Marea Roşie, Marea Arabiei şi părţi din Oceanul Indian.

Qatar: baza aeriană Al-Udeid, cu o suprafaţă de 24 de hectare, situată în deşertul din afara capitalei Doha, este sediul central al Comandamentului Central al SUA, care coordonează operaţiunile militare americane într-o zonă vastă, care se întinde de la Egipt, în vest, până la Kazahstan, în est. Cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu găzduieşte aproximativ 10.000 de soldaţi.

Comandamentul Central al SUA a declarat în ianuarie că, împreună cu partenerii regionali, a deschis o nouă celulă de coordonare (MEAD-CDOC) la Al-Udeid pentru a îmbunătăţi apărarea aeriană şi antirachetă integrată. Noua celulă va îmbunătăţi modul în care forţele regionale coordonează şi împărtăşesc responsabilităţile aeriene şi antirachetă în Orientul Mijlociu, a declarat acesta.

Kuweit: printre numeroasele instalaţii militare se numără Camp Arifjan, cartierul general al Armatei Centrale a SUA şi baza aeriană Ali Al-Salem, situată la aproximativ 40 km de graniţa cu Irakul şi cunoscută sub numele de „The Rock” (Stânca) datorită mediului izolat şi accidentat.

Camp Buehring a fost înfiinţată în timpul războiului din Irak din 2003 şi este un punct de tranzit pentru unităţile Armatei SUA care se deplasează în Irak şi Siria, potrivit site-ului Armatei SUA.

Emiratele Arabe Unite: baza aeriană Al-Dhafra, situată la sud de capitala EAU, Abu Dhabi, şi împărţită cu Forţele Aeriene ale EAU, este un hub critic al Forţelor Aeriene ale SUA care a sprijinit misiuni cheie împotriva Statului Islamic, precum şi operaţiuni de recunoaştere în întreaga regiune, potrivit Comandamentului Central al Forţelor Aeriene ale SUA.

Portul Jebel Ali din Dubai, deşi nu este o bază militară oficială, este cel mai mare port de escală al Marinei SUA în Orientul Mijlociu şi găzduieşte în mod regulat portavioane americane şi alte nave.

Irak: Statele Unite menţin o prezenţă la baza aeriană Ain Al-Asad din provincia Anbar, din vestul ţării, sprijinind forţele de securitate irakiene şi contribuind la misiunea NATO, potrivit Casei Albe. În 2020, baza a fost ţinta unor atacuri cu rachete iraniene, ca represalii pentru uciderea generalului iranian Qasem Soleimani de către SUA.

Situată în regiunea semi-autonomă Kurdistan din nordul Irakului, baza aeriană Erbil serveşte ca centru pentru forţele americane şi ale coaliţiei care desfăşoară exerciţii de antrenament şi exerciţii de luptă. Baza sprijină eforturile militare ale SUA, oferind un loc sigur pentru antrenament, schimb de informaţii şi coordonare logistică în nordul Irakului, potrivit unui raport al Bibliotecii Congresului din 2024.

Arabia Saudită: soldaţii americani din Arabia Saudită – care erau în număr de 2.321 în 2024, potrivit unei scrisori a Casei Albe – operează în coordonare cu guvernul saudit, furnizând capacităţi de apărare aeriană şi antirachetă şi sprijinind operaţiunile aviaţiei militare americane.

Unii sunt staţionaţi la aproximativ 60 km sud de Riad, la baza aeriană Prince Sultan, care sprijină mijloacele de apărare aeriană ale armatei americane, inclusiv bateriile de rachete Patriot şi sistemele Terminal High Altitude Area Defense.

