„Sunt cel mai norocos om, dar am pierdut totul”. Supraviețuitorul dezastrului Air India dezvăluie chinul suferit după accident

Singurul supraviețuitor al zborului Air India 171, care s-a prăbușit în luna iunie la scurt timp după decolarea din Ahmedabad cu 242 de persoane la bord, a spus că se simte ca „cel mai norocos om” în viață, dar că suferă în continuare fizic și psihic, în primul său interviu după revenirea în Marea Britanie.

Vishwash Kumar Ramesh a fost filmat în timp ce se îndepărta de locul accidentului, după ce a suferit doar răni minore. El a spus că scăpat ca prin „miracol”, dar că a pierdut totul în urma accidentului, întrucât fratele său mai mic, Ajay, care stătea la câteva locuri de el în avion, a murit.

De când s-a întors acasă, în Leicester, Ramesh a suferit de tulburare de stres posttraumatic (PTSD), potrivit consilierilor săi, și nu poate vorbi cu soția și fiul său de patru ani.

„Sunt singurul supraviețuitor. Încă nu îmi vine să cred. Este un miracol”, a spus Ramesh într-un interviu pentru BBC News. „Mi-am pierdut fratele. Fratele meu este stâlpul meu. În ultimii ani, el mă susținea mereu.”

241 de persoane aflate la bordul avionului și-au pierdut viața în dezastru, precum și 19 persoane aflate în căminul facultății de medicină în care aeronava s-a prăbușit.

Ramesh a descris impactul devastator pe care accidentul l-a avut asupra vieții sale de familie.

„Acum, sunt singur. Stau într-o cameră singur, nu vorbesc cu soția mea, cu fiul meu. Vreau doar să fiu singur în casa mea”, a povestit Ramesh. Este primul interviu al bărbatului de 39 de ani de când s-a întors în Marea Britanie.

„Am pierdut totul – fericirea mea. Dumnezeu mi-a dat viață, dar mi-a luat toată fericirea mie și familiei mele”, a mai spus Ramesh pentru PA media, potrivit The Guardian. „Mi-a distrus complet familia... este foarte greu pentru mine și familia mea.”

„Fiecare zi este dureroasă pentru întreaga familie”

Un raport preliminar publicat în luna iulie de Biroul de Investigare a Accidentelor Aeronautice din India a precizat că alimentarea cu combustibil a motoarelor avionului a fost întreruptă la doar câteva secunde după decolare.

241 de persoane aflate la bordul avionului și-au pierdut viața în dezastru, precum și 19 persoane aflate în căminul facultății de medicină în care aeronava s-a prăbușit. În afară de Ramesh, alte 67 de persoane au fost rănite în urma accidentului.

Investigația este în continuă desfășurare, iar compania aeriană a transmis că ajutorul oferit lui Ramesh și familiilor afectate de tragedie „rămâne prioritatea noastră absolută”.

Ramesh a spus că amintirile legate de accidentul aviatic, în care a murit și fratele lui, sunt prea dureroase ca să poată vorbi în detaliu despre ce s-a întâmplat în clipele dinaintea dezastrului. Foto: Profimedia Images

Când a fost întrebat despre detaliile accidentului, Ramesh a spus că „nu pot să zic nimic despre asta acum”, amintirile legate de dezastrul aviatic fiind prea dureroase.

„Pentru mine, după acest accident... este foarte greu. Fizic, psihic, pentru familia mea, de asemenea... în ultimele patru luni, mama mea stă afară în fiecare zi la ușă și nu spune nimic”, a povestit Ramesh, care cu greu și-a stăpânit emoțiile în timpul interviului.

„Nu vorbesc cu nimeni altcineva. Nu îmi place să vorbesc cu nimeni. Nu pot să vorbesc mult. Mă gândesc toată noaptea, sufăr psihic. Fiecare zi este dureroasă pentru întreaga familie”, a spus Ramesh.

Ramesh nu a mai putut să lucreze sau să conducă mașina după producerea tragediei

Ramesh a spus că partea din avion unde stătea el, lângă ieșirea de urgență, s-a separat de restul avionului, iar bărbatul a reușit să scape printr-o gaură în fuzelaj creată în momentul când ușa folosită în caz de urgență s-a rupt.

Ramesh a spus că are dureri la picioare, umeri, genunchi și spate și că nu a mai putut să lucreze sau să conducă mașina după producerea tragediei. „Când merg, nu pot să merg normal, încet, încet, cu ajutorul soției.”

Ramesh a spus că este un miracol că a scăpat cu viață, dar că moartea fratelui său l-a distrus psihic și i-a afectat grav întreaga familie. Foto: Profimedia Images

Consilierii lui Ramesh au spus că bărbatul are un drum lung de recuperare și au cerut o întâlnire cu directorii Air India, despre care ei susțin că l-au tratat prost pe Ramesh.

„Cine este responsabil la cel mai înalt nivel ar trebui să fie pe teren să se întâlnească cu victimele acestui eveniment tragic și să le înțeleagă nevoile și să fie ascultați”, a spus Sanjiv Patel, liderul comunității locale.

Air India i-a oferit o despăgubire inițială de 21.500 de lire sterline, care a fost acceptată, dar consilierii lui Ramesh spun că nu este destul. Afacerea de familie din Diu, India, s-a prăbușit după accident.

Compania aeriană din India, care este deținută de Tata Group, a spus că liderii săi continuă să viziteze familiile victimelor pentru a-și exprima cele mai sincere condoleanțe.

Air India a spus că le-a propus o întâlnire reprezentanților lui Ramesh și că speră să primească un răspuns pozitiv din partea lor.

