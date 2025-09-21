Live TV

Televiziunea de stat rusă lansează teoria că Trump a planificat uciderea lui Charlie Kirk

Președintele Trump, în drum spre Glendale, unde vor avea loc funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Președintele Donald Trump. Foto: Profimedia

Oaspeții și prezentatorii televiziunii de stat ruse au discutat despre consecințele politice ale uciderii activistului conservator Charlie Kirk în Utah, prezentatorul insinuând chiar în direct că președintele Donald Trump ar putea avea ceva de-a face cu asasinatul, scrie Newsweek.

O discuție din cadrul unei emisiuni politice s-a concentrat pe întrebarea dacă Trump exploatează uciderea lui Kirk „în interesul său”.

Un invitat a sugerat că „poate Trump l-a omorât”, iar prezentatorul a răspuns: „Voi continua să cred asta”.

Ideea a fost în cele din urmă respinsă de invitați într-o discuție plină de teorii conspiraționiste, speculații și declarații provocatoare, pe care televiziunea de stat rusă le difuzează în mod regulat.

Trump a condamnat „stânga radicală” după uciderea lui Kirk, iar asasinatul a scos în evidență diviziunile partizane la nivel național. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Washington, Utah, a fost acuzat de crimă cu premeditare în cazul uciderii lui Kirk.

Deși televiziunea de stat rusă este strict controlată de putere, talk-show-urile sale nu reprezintă neapărat opinia Kremlinului, iar doar unul dintre invitații acestei ediții a emisiunii era om politic.

Cu toate acestea, opiniile exprimate arată că diviziunea pe care asasinarea lui Kirk a provocat-o în SUA este ceva ce invitații talk-show-ului consideră că avantajează Rusia.

Televiziunea de stat rusă face frecvent afirmații provocatoare fără a furniza dovezi, deoarece pare să promoveze o narațiune antioccidentală și, din ce în ce mai mult, anti-Trump.

Printre acestea se numără aceeași emisiune din februarie 2024, în care prezentatorul Andrei Norkin și invitații săi și-au bătut joc de susținătorii lui Trump, numindu-i „țărani”, „oameni primitivi” și „nu prea deștepți”.

În octombrie 2024, Olga Skabeieva, prezentatoare la canalul Russia 1, a pus la îndoială sănătatea mentală a lui Trump, spunând că este „inapt din cauza vârstei înaintate”.

 

