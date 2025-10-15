Tot mai multe insule grecești vor să taxeze turiștii străini

Cererea municipalităților de pe insulele grecești de a percepe taxe compensatorii pentru a gestiona fluxurile din ce în ce mai mari de vizitatori zilnici este în creștere, căpătând dimensiuni regionale, scrie publicația elenă Kathimerini.

Uniunea Regională a Municipalităților din Marea Egee de Sud a decis în unanimitate să solicite o lege care să permită autorităților municipale să impună taxe, „întotdeauna documentate și cu decizii ale consiliilor municipale, așa cum este cazul în municipalitățile europene”, potrivit Kathimerini.

Decizia a fost luată în această vară. Pentru această decizie, uniunea, din care fac parte 19 insule din grupul Cicladelor și 15 din arhipelagul Dodecanez, invocă situația generată de turismul în masă de o zi.

Costuri mari, care trebuie compensate

Municipalități precum Symi și Santorini, care primesc mii de vizitatori zilnici care nu înnoptează în destinații și nu plătesc taxa tranzitorie colectată de la hoteluri și alte locuri de cazare, atribuită municipalităților, caută resurse pentru a putea gestiona aceste fluxuri, precum și pentru a le controla.

Acest lucru se datorează faptului că vizitatorii zilnici, deși nu plătesc nicio taxă, împovărează infrastructura, inclusiv alimentarea cu apă, electricitatea, canalizarea și rețelele de gestionare a deșeurilor, ridicând cheltuielile municipalităților la niveluri pe care acestea nu le pot gestiona.

Acest lucru este cu atât mai grav cu cât costurile energiei electrice au crescut vertiginos, nu numai din cauza tarifelor mai scumpe, ci și din cauza funcționării instalațiilor de desalinizare mari consumatoare de energie pentru a aborda problema deficitului de apă.

Solicitarea, formulată inițial de primarul orașului Symi și acum de întreaga uniune, este, de asemenea, privită pozitiv de autoritățile de pe insulele Ionice. Solicitarea a fost evaluată încă din vară de municipalitățile Paxos și Ithaca.

Editor : Marina Constantinoiu