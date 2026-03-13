Live TV

Toţi cei şase membri ai avionului cisternă care s-a prăbuşit în Irak au murit (Pentagon)

Data publicării:
Avion KC-135
Avion cisternă KC-135. Foto: Profimedia

Toţi cei şase membri ai echipajului avionului cisternă Boeing KC-135 Stratotanker al armatei americane care s-a prăbuşit joi seară în vestul Irakului, în timpul operaţiunilor militare împotriva Iranului, sunt confirmaţi decedaţi, a anunţat vineri Pentagonul.

Anunţul Pentagonului repetă că pierderea avionului nu este rezultatul focului inamic şi nici al unei erori de foc fratricid, dar nu oferă detalii despre circumstanţele accidentului, afirmând doar că acestea sunt în curs de investigare, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform unui responsabil american, în acest incident a fost implicat încă un avion de acelaşi tip, dar acesta din urmă a reuşit să aterizeze.

În spațiul online au apărut imagini cu un avion de realimentare care a suferit daune la ampenajul vertical (partea din spate).

Sursă foto: airlive.net

Rezistenţa Islamică din Irak, o grupare de facţiuni armate susţinute de Iran, a revendicat doborârea avionului.

Avioanele cisternă Boeing KC-135 Stratotanker sunt folosite pentru realimentarea în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament care efectuează atacurile aeriene desfăşurate în comun de SUA şi Israel împotriva Iranului, fiind astfel esenţiale pentru logistica avioanelor de atac angajate în bombardamente.

Armata americană şi-a mutat în primele zile ale acestui război 15 astfel de avioane din Spania la alte baze din Europa, dintre care 10 au decolat către baza germană Ramstein, după ce guvernul de la Madrid a refuzat să permită Statelor Unite să folosească bazele spaniole în operaţiunile militare împotriva Iranului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Avion KC-135
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică