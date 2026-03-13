Toţi cei şase membri ai avionului cisternă care s-a prăbuşit în Irak au murit (Pentagon)

Toţi cei şase membri ai echipajului avionului cisternă Boeing KC-135 Stratotanker al armatei americane care s-a prăbuşit joi seară în vestul Irakului, în timpul operaţiunilor militare împotriva Iranului, sunt confirmaţi decedaţi, a anunţat vineri Pentagonul.

Anunţul Pentagonului repetă că pierderea avionului nu este rezultatul focului inamic şi nici al unei erori de foc fratricid, dar nu oferă detalii despre circumstanţele accidentului, afirmând doar că acestea sunt în curs de investigare, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Conform unui responsabil american, în acest incident a fost implicat încă un avion de acelaşi tip, dar acesta din urmă a reuşit să aterizeze.

În spațiul online au apărut imagini cu un avion de realimentare care a suferit daune la ampenajul vertical (partea din spate).

Sursă foto: airlive.net

Rezistenţa Islamică din Irak, o grupare de facţiuni armate susţinute de Iran, a revendicat doborârea avionului.

Avioanele cisternă Boeing KC-135 Stratotanker sunt folosite pentru realimentarea în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament care efectuează atacurile aeriene desfăşurate în comun de SUA şi Israel împotriva Iranului, fiind astfel esenţiale pentru logistica avioanelor de atac angajate în bombardamente.

Armata americană şi-a mutat în primele zile ale acestui război 15 astfel de avioane din Spania la alte baze din Europa, dintre care 10 au decolat către baza germană Ramstein, după ce guvernul de la Madrid a refuzat să permită Statelor Unite să folosească bazele spaniole în operaţiunile militare împotriva Iranului.

