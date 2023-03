Trump și-a susținut nevinovăția la un miting de campanie în orașul Waco, fost fief al unei secte antifederale

Nici "crimă", nici "delict": ameninţat de inculpare, Donald Trump şi-a susținut nevinovăţia sâmbătă în cursul primului său miting de campanie pentru alegerile prezidenţiale, desfăşurat într-un loc extrem de simbolic, oraşul Waco din statul Texas, scenă în urmă cu 30 de ani a unui atac mortal asupra unei secte care se opunea puterii federale.

Fostul preşedinte american susţine de peste o săptămână cu urmează arestarea sa iminentă la New York pentru că ar fi cumpărat tăcerea actriţei porno Stormy Daniels înaintea alegerilor din 2016.

Justiţia încearcă să stabilească dacă Trump este vinovat de fals în declaraţii - ceea ce ar fi o infracţiune - sau de încălcare a legilor privind finanţarea campaniei - infracţiune penală - după ce a plătit 130.000 de dolari acestei femei, pe numele ei real Stephanie Clifford, în săptămânile dinaintea alegerilor din noiembrie 2016, scopul fiind ca aceasta să ascundă o presupusă relaţie extraconjugală, potrivit acuzării.

"Procurorul districtual din New York, sub auspiciile şi îndrumarea +Departamentului Injustiţiei+ din Washington DC, anchetează asupra mea pentru ceva care nu este nici o crimă, nici un delict, nici o aventură", a afirmat el în faţa a mii de partizani adunaţi sub soarele texan.

Oraşul texan Waco, cu 130.000 de locuitori, a fost în urmă cu 30 de ani scena unui asalt sângeros împotriva unei secte - a Davidienilor - care se opunea puterii federale.

În primăvara lui 1993, timp de 51 de zile, FBI a asediat o fermă în care s-au baricadat adepţi înarmaţi ai gurului David Koresh În total, 76 de membri ai sectei - inclusiv 20 de copii - au fost găsiţi morţi după incendierea ranch-ului. Patru poliţişti au murit atunci.

Echipa de campanie a lui Donald Trump nu a răspuns solicitărilor AFP cu privire la alegerea oraşului Waco pentru acest miting, scrie Agerpres.

