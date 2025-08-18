Live TV

Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea și la aderarea Ucrainei la NATO

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump. Foto: Profimedia
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Zelenski a ajuns deja la Washington Îngrijorările europenilor

În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a afirmat, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că președintele ucrainean ar putea pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă ar dori, renunțând la Crimeea și la aderarea la NATO.

Declarațiile au fost făcute cu câteva ore înainte de întâlnirea lui Zelenski cu liderii europeni și cu Trump la Casa Albă, transmite The New York Post. Trump a scris că „nu poți recupera Crimeea, pe care ți-a dat-o Obama acum 12 ani, fără să se tragă un foc” și că aderarea Ucrainei la NATO este imposibilă.

Zelenski a ajuns deja la Washington

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seară trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.

„Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe reţelele de socializare. „Amintiţi-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump a cerut Ucrainei să renunțe la intenția de a adera la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), o cerință susținută de mult timp de Rusia, și a mai spus că „nu va fi nicio întoarcere” a Crimeii, semnalând națiunii ucrainene să accepte anexarea ilegală a regiunii de către Rusia în 2014, în timpul administrației Obama.

Cele două condiţii enumerate de acesta – cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi renunţarea definitivă la aderarea la NATO – se numără printre condiţiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului, scrie CNN, preluată de News.ro.

Îngrijorările europenilor

Liderii europeni care vor vizita Casa Albă împreună cu Zelenski luni sunt îngrijoraţi că întâlnirea se va transforma într-o presiune exercitată de Trump asupra liderului ucrainean pentru a accepta condiţiile propuse de Putin la summitul de săptămâna trecută din Alaska.

Ei speră să obţină mai multe informaţii de la Trump cu privire la ceea ce ar putea concesiona Rusia în cadrul unui acord de pace, inclusiv rolul pe care l-ar juca SUA în asigurarea garanţiilor de securitate în viitor.

„Mâine va fi o zi importantă la Casa Albă. Niciodată nu au fost atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp. Este o mare onoare pentru mine să îi primesc!” a scris Trump după mesajul adresat lui Zelenski.

Delegaţia europeană: preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte se vor alătura lui Zelenski în cadrul vizitei la Casa Albă.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
lant uman
5
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști. Salvamarii sunt...
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Digi Sport
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mihail Ulianov. Foto: Profimedia
Și Rusia are dreptul la garanții de securitate din partea...
Mihai Fifor (PSD)
Fifor îl atacă din nou pe Bolojan: Transmite panică în loc de...
Nicușor Dan și Donald Trump
Oana Ţoiu face precizări despre o întâlnire între Nicușor Dan și...
Kiev, Ukraine. 16th Aug, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, listens during a conference call with U.S President Donald Trump and European partners following the Alaska Summit at the Mariinskyi Palace, August 16, 2025 in Kiev, Ukraine. Credit:
Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Trump. Între...
Ultimele știri
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
România va avea un Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie. Ce salarii vor avea specialiştii
Şedinţă la PSD pe suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democraţii spun că nu există un consens în coaliţie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ocean shark bottom view from below. Open toothy dangerous mouth with many teeth. Underwater blue sea waves clear water shark swims forward
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban, crocodilul lui Kadîrov și struții din Kiev. Cine are un rechin
profimedia-1028188321 (1)
Oana Țoiu: România susține varianta negocierilor bazate pe încetarea focului în Ucraina
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de securitate” pentru Ucraina
profimedia-1029959073
Emmanuel Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere imperialistă și revizionistă”
profimedia-1029944870
Papa Leon, apel la încetarea războiului din Ucraina: „Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc în negocieri”
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite...
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
"Telenovela" revenirii lui Florinel Coman în România s-a încheiat
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile