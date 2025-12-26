Forțele ucrainene mențin liniile defensive în Mîrnohrad, regiunea Donețk, acolo unde rușii continuă să pună presiune. Pentru a descuraja invadatorii ruși, apărarea orașului a fost întărită cu forțe și resurse suplimentare, informează Ukrinform.

Grupul de lucru pentru operațiuni din est a raportat acest lucru pe Facebook, scrie agenția de informații din Ucraina.

Conform declarației, în acest moment apărătorii ucraineni elimină inamicul la intrarea în oraș.

Logistica către Mîrnohrad rămâne deosebit de complicată. Forțele de apărare iau măsuri pentru a extinde coridoarele logistice către oraș.

Partea de nord a Pokrovskului rămâne sub controlul apărătorilor ucraineni. Avansul armatei ruse în partea centrală a orașului este blocat cu succes, informează surse militare.

„Acțiunile active ale unităților ucrainene în aglomerarea Pokrovsk- Mîrnohrad continuă, iar invadatorii suferă pierderi semnificative”.

După cum a raportat anterior Ukrinform, în direcția Pokrovsk, forțele ruse au încercat deja de 20 de ori astăzi să împingă forțele de apărare din pozițiile lor de lângă Shakhove, Pankivka, Nikanorivka, Mîrnohrad, Rodinske, Pokrovsk, Kotline, Udachne, Novoserhiivka și Dachne.

Editor : Sebastian Eduard