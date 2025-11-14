Live TV

Ucraina va folosi o nouă tehnologie ca să se apere de atacurile aeriene ale Rusiei. Cum funcționează „cortina din cer” a Kievului

Data publicării:
roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Rata de succes a sistemului DWS-1 a fost de 100% în timpul testelor. Ucraina va fi prima țară care folosește o astfel de tehnologie într-un război real. Captură foto: X
Din articol
„Noi suntem ultimul scut de apărare” Un singur soldat poate opera 100 de drone în același timp

O nouă tehnologie, descrisă de compania care a dezvoltat-o drept un „câmp minat de drone aeriene”, va fi folosită în curând de armata ucraineană pentru a contracara armele devastatoare cu care Rusia atacă orașele, infrastructura energetică și alte zone civile din Ucraina. Zidul de drone controlate de inteligența artificială va fi primul sistem de acest gen folosit vreodată în condiții reale de luptă.

Sistemul DWS-1 include zeci de drone de mici dimensiuni care sunt proiectate să arunce în aer dronele inamice precum un câmp minat zburător, a explicat fondatorul companiei Atreyd, care a dezvoltat sistemul.

Atreyd a transmis că sistemul a ajuns deja în Ucraina și că va deveni funcțional în câteva săptămâni, potrivit Business Insider. Acest tip de sistem de apărare, care nu a mai fost folosit vreodată într-un război, îi va oferi Ucrainei un nou mod de a se apăra contra atacurilor aeriene ale Rusiei.

sistem-drone-ai-atreyd
Atreyd a transmis că sistemul DWS-1 a ajuns deja în Ucraina și că va deveni funcțional în câteva săptămâni. Foto: Atreyd

Sistemul va fi folosit inițial pentru interceptarea dronelor kamikaze rusești, precum dronele Shahed, dar va putea fi folosit mai apoi și în apropierea liniei frontului împotriva bombelor ghidate cu planare, care sunt foarte greu de interceptat și produc pagube însemnate.

Dronele kamikaze și bombele cu planare au fost două dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă Ucraina în acest război. Sunt arme ieftine, produse în masă, care obligă armata ucraineană să consume multe resurse pentru a le doborî.

„Noi suntem ultimul scut de apărare”

Alianța NATO a organizat în luna martie evenimentul „Innovation Challenge”, unde companii de apărare din Ucraina și din Occident au venit cu diverse soluții pentru a combate genul de arme folosite de Rusia în acest război. Atreyd a propus atunci conceptul „zidului de drone” cu care s-a clasat printre finaliștii concursului.

Sistemul DWS-1 este format dintr-o serie de drone FPV (first person view) care își iau zborul de pe platforme de lansare, după ce radarele au detectat un pericol în aer.

bombă-cu-planare-rusia
Sistemul DWS-1 va fi folosit inițial pentru doborârea dronelor de atac rusești, însă va putea intercepta pe viitor și devastatoarele bombe cu planare folosite de armata rusă. Foto: Profimedia Images

Dronele sunt dotate cu explozibili și pot fi desfășurate pe mai multe straturi, păstrând o anumită distanță unele de celelalte pentru a acoperi un spațiu cât mai mare. „Noi suntem ultimul scut de apărare”, a spus fondatorul Atreyd.

Odată ce ajung în aer, aceste drone formează un fel de „cortină în cer”, ele urmând a exploda în apropierea țintei vizate pentru a neutraliza pericolul. În esență, nicio dronă inamică nu poate pătrunde prin această cortină – cel puțin, așa au stat lucrurile în timpul testelor, unde rata de succes a zidului de drone a fost de 100%, potrivit Atreyd.

Sistemul se bazează pe tehnologia inteligenței artificiale pentru a se adapta la traiectoria dronei inamice în timp real. Costul unei interceptări este de doar câteva mii de dolari, iar dronele care nu explodează se pot întoarce pe platformele de lansare pentru a fi folosite în alte misiuni.

Un singur soldat poate opera 100 de drone în același timp

Atreyd a spus că zidul de drone poate funcționa în condiții în care sistemul GPS este bruiat, pentru că utilizează hărți 3D pre-instalate cu zonele pe care trebuie să le apere.

Dronele pot zbura până la mii de metri altitudine și sunt echipate cu o tehnologie de identificare pentru a preveni situația în care dronele ucrainene ajung să fie doborâte din greșeală.

sistem-drone-ai-ucraina
Costul unei interceptări este de doar câteva mii de dolari, iar dronele care nu explodează se pot întoarce pe platformele de lansare pentru a fi folosite în alte misiuni. Foto: Atreyd

Cu toate că sistemul este complet autonom, un om poate oricând să preia controlul și să îl dezactiveze, dacă este cazul. Un soldat poate opera până la 100 de drone în același timp și nu trebuie neapărat să fie tehnician sau pilot de drone.

Atreyd are deja un contract cu cel puțin un membru NATO pentru achiziționarea unui sistem DWS-1 cu platformă de lansare și drone de interceptare. Până acum, compania a deschis linii de producție în Franța și Ucraina și urmează să se extindă și în SUA.

NATO trebuie să fie pregătită să facă față noilor tipuri de arme, a spus fondatorul Atreyd. Dacă alianța este prinsă pe picior greșit, „vom suferi o mare înfrângere”.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
4
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
5
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Digi Sport
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a...
tata-fetita-cabinet stomatologic
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele...
bani-lei-1536x866
Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților...
rafinaria petrotel lukoil
Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul...
Ultimele știri
Drone ucrainene au avariat o navă, locuinţe şi un depozit de petrol în Rusia
Soluția „de avarie” a Rusiei: a folosit capacitatea de rafinare a petrolului pentru a compensa daunele provocate de dronele ucrainene
Românii, pe locul trei în topul imigranților din Spania. Raport complex al guvernului de la Madrid despre structura populației
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie-discutie chatbot
Cum a ajuns o femeie din Japonia să se căsătorească cu un personaj AI: Felul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul
Tacuri leclerc
Franța este în alertă aeriană după ce o dronă a survolat un convoi de tancuri Leclerc
zelenski alaturi de militari, in vizita pe front
Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean
Mini-racheta europeană Mark 1. Foto: Frankenburg Technologies
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge dronele ruseşti
Dronă
Ucraina produce mai multe drone decât toate țările NATO la un loc. „Războiul ne-a obligat să inovăm mai repede”
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
El este cel mai bun jucător al Echipei Naționale în 2025. Andrei Rațiu, care l-a anihilat pe superstarul...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cât trebuie să plătească tinerii care vor să înoate alături de David Popovici. Anunțul făcut de marele campion
Adevărul
Caz tragic la o clinică dentară din București: o fetiță de doi ani a murit după o anestezie. Rogobete: „Sper...
Playtech
Minivacanţă de sărbători: câte zile libere vor avea românii de Crăciun şi începutul anului 2026
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA