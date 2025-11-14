Ucraina va folosi o nouă tehnologie ca să se apere de atacurile aeriene ale Rusiei. Cum funcționează „cortina din cer” a Kievului

O nouă tehnologie, descrisă de compania care a dezvoltat-o drept un „câmp minat de drone aeriene”, va fi folosită în curând de armata ucraineană pentru a contracara armele devastatoare cu care Rusia atacă orașele, infrastructura energetică și alte zone civile din Ucraina. Zidul de drone controlate de inteligența artificială va fi primul sistem de acest gen folosit vreodată în condiții reale de luptă.

Sistemul DWS-1 include zeci de drone de mici dimensiuni care sunt proiectate să arunce în aer dronele inamice precum un câmp minat zburător, a explicat fondatorul companiei Atreyd, care a dezvoltat sistemul.

Atreyd a transmis că sistemul a ajuns deja în Ucraina și că va deveni funcțional în câteva săptămâni, potrivit Business Insider. Acest tip de sistem de apărare, care nu a mai fost folosit vreodată într-un război, îi va oferi Ucrainei un nou mod de a se apăra contra atacurilor aeriene ale Rusiei.

Atreyd a transmis că sistemul DWS-1 a ajuns deja în Ucraina și că va deveni funcțional în câteva săptămâni. Foto: Atreyd

Sistemul va fi folosit inițial pentru interceptarea dronelor kamikaze rusești, precum dronele Shahed, dar va putea fi folosit mai apoi și în apropierea liniei frontului împotriva bombelor ghidate cu planare, care sunt foarte greu de interceptat și produc pagube însemnate.

Dronele kamikaze și bombele cu planare au fost două dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă Ucraina în acest război. Sunt arme ieftine, produse în masă, care obligă armata ucraineană să consume multe resurse pentru a le doborî.

„Noi suntem ultimul scut de apărare”

Alianța NATO a organizat în luna martie evenimentul „Innovation Challenge”, unde companii de apărare din Ucraina și din Occident au venit cu diverse soluții pentru a combate genul de arme folosite de Rusia în acest război. Atreyd a propus atunci conceptul „zidului de drone” cu care s-a clasat printre finaliștii concursului.

Sistemul DWS-1 este format dintr-o serie de drone FPV (first person view) care își iau zborul de pe platforme de lansare, după ce radarele au detectat un pericol în aer.

Sistemul DWS-1 va fi folosit inițial pentru doborârea dronelor de atac rusești, însă va putea intercepta pe viitor și devastatoarele bombe cu planare folosite de armata rusă. Foto: Profimedia Images

Dronele sunt dotate cu explozibili și pot fi desfășurate pe mai multe straturi, păstrând o anumită distanță unele de celelalte pentru a acoperi un spațiu cât mai mare. „Noi suntem ultimul scut de apărare”, a spus fondatorul Atreyd.

Odată ce ajung în aer, aceste drone formează un fel de „cortină în cer”, ele urmând a exploda în apropierea țintei vizate pentru a neutraliza pericolul. În esență, nicio dronă inamică nu poate pătrunde prin această cortină – cel puțin, așa au stat lucrurile în timpul testelor, unde rata de succes a zidului de drone a fost de 100%, potrivit Atreyd.

Sistemul se bazează pe tehnologia inteligenței artificiale pentru a se adapta la traiectoria dronei inamice în timp real. Costul unei interceptări este de doar câteva mii de dolari, iar dronele care nu explodează se pot întoarce pe platformele de lansare pentru a fi folosite în alte misiuni.

Un singur soldat poate opera 100 de drone în același timp

Atreyd a spus că zidul de drone poate funcționa în condiții în care sistemul GPS este bruiat, pentru că utilizează hărți 3D pre-instalate cu zonele pe care trebuie să le apere.

Dronele pot zbura până la mii de metri altitudine și sunt echipate cu o tehnologie de identificare pentru a preveni situația în care dronele ucrainene ajung să fie doborâte din greșeală.

Costul unei interceptări este de doar câteva mii de dolari, iar dronele care nu explodează se pot întoarce pe platformele de lansare pentru a fi folosite în alte misiuni. Foto: Atreyd

Cu toate că sistemul este complet autonom, un om poate oricând să preia controlul și să îl dezactiveze, dacă este cazul. Un soldat poate opera până la 100 de drone în același timp și nu trebuie neapărat să fie tehnician sau pilot de drone.

Atreyd are deja un contract cu cel puțin un membru NATO pentru achiziționarea unui sistem DWS-1 cu platformă de lansare și drone de interceptare. Până acum, compania a deschis linii de producție în Franța și Ucraina și urmează să se extindă și în SUA.

NATO trebuie să fie pregătită să facă față noilor tipuri de arme, a spus fondatorul Atreyd. Dacă alianța este prinsă pe picior greșit, „vom suferi o mare înfrângere”.

Editor : Raul Nețoiu