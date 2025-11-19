Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică

Comisia Europeană a prezentat Agenda Consumatorului 2030, un plan prin care promite tarife mai corecte, eliminarea barierelor transfrontaliere și un acces mai ușor la servicii în întreaga piață unică. Strategia urmărește să modernizeze regulile UE pentru a proteja mai bine consumatorii și a susține o creștere durabilă în următorii cinci ani.

Acest plan, care va fi aplicat în următorii cinci ani, urmăreşte să "adapteze" cadrul legislativ în lumina evoluţiei practicilor de piaţă, în special online, şi a creşterii comerţului electronic, printre alţi factori, a indicat comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Michael McGrath, într-o conferinţă de presă.

Comisarul european a detaliat cele patru priorităţi ale agendei, începând cu eliminarea obstacolelor transfrontaliere în cadrul pieţei unice printr-un "plan de acţiune".

În acest scop, se prevede evaluarea regulamentului privind blocarea geografică pentru a determina dacă şi-a atins obiectivul de a elimina blocările nejustificate şi alte forme de discriminare pe bază de naţionalitate, loc de reşedinţă sau de stabilire, a indicat Comisia într-un comunicat.

De asemenea, va stimula mobilitatea prin măsuri menite să ajute consumatorii să compare tarife, să găsească cele mai bune opţiuni de călătorie sau să îşi rezerve călătorii şi va încerca să îmbunătăţească accesul la serviciile financiare transfrontaliere, inclusiv posibilitatea de a deschide conturi de economii şi investiţii într-un alt stat membru.

Protecție sporită pentru consumatori și copii în mediul online

În al doilea rând, Bruxelles-ul va propune în 2026 o lege privind echitatea digitală pentru a consolida protecţia consumatorilor în mediul digital împotriva practicilor care încearcă să "manipuleze consumatorii" determinându-i să petreacă mai mult timp online sau să cheltuiască mai mulţi bani, a explicat McGrath. În mod special, va acorda atenţie protecţiei copiilor pe internet pentru a reduce expunerea minorilor la practici şi funcţii dăunătoare ale produselor digitale.

Comisia va explora, de asemenea, soluţii digitale pentru a reduce povara administrativă asupra companiilor şi va întări protecţia consumatorilor împotriva fraudelor online.

Măsuri pentru combaterea publicității înșelătoare

O a treia prioritate a planului urmăreşte să promoveze consumul durabil, sprijinind ţările în aplicarea legislaţiei care protejează consumatorii împotriva "greenwashing", promovând o ofertă mai mare de produse sustenabile şi facilitând durabilitatea şi reparabilitatea produselor.

Executivul european va sprijini, de asemenea, economia circulară lucrând cu părţile interesate pentru a promova returnarea bunurilor neutilizate, pieţele second-hand şi startup-urile inovatoare în domeniul economiei circulare.

În final, Comisia Europeană va acorda prioritate revizuirii regulamentului privind cooperarea în domeniul protecţiei consumatorilor pentru a întări aplicarea acestuia, a proteja consumatorii de agenţii de piaţă care nu respectă normele şi pe companiile care le respectă de concurenţa neloială.

