Live TV

Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică

Data publicării:
Din articol
Protecție sporită pentru consumatori și copii în mediul online Măsuri pentru combaterea publicității înșelătoare

Comisia Europeană a prezentat Agenda Consumatorului 2030, un plan prin care promite tarife mai corecte, eliminarea barierelor transfrontaliere și un acces mai ușor la servicii în întreaga piață unică. Strategia urmărește să modernizeze regulile UE pentru a proteja mai bine consumatorii și a susține o creștere durabilă în următorii cinci ani.

Acest plan, care va fi aplicat în următorii cinci ani, urmăreşte să "adapteze" cadrul legislativ în lumina evoluţiei practicilor de piaţă, în special online, şi a creşterii comerţului electronic, printre alţi factori, a indicat comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Michael McGrath, într-o conferinţă de presă.

Comisarul european a detaliat cele patru priorităţi ale agendei, începând cu eliminarea obstacolelor transfrontaliere în cadrul pieţei unice printr-un "plan de acţiune".

În acest scop, se prevede evaluarea regulamentului privind blocarea geografică pentru a determina dacă şi-a atins obiectivul de a elimina blocările nejustificate şi alte forme de discriminare pe bază de naţionalitate, loc de reşedinţă sau de stabilire, a indicat Comisia într-un comunicat.

De asemenea, va stimula mobilitatea prin măsuri menite să ajute consumatorii să compare tarife, să găsească cele mai bune opţiuni de călătorie sau să îşi rezerve călătorii şi va încerca să îmbunătăţească accesul la serviciile financiare transfrontaliere, inclusiv posibilitatea de a deschide conturi de economii şi investiţii într-un alt stat membru.

Protecție sporită pentru consumatori și copii în mediul online

În al doilea rând, Bruxelles-ul va propune în 2026 o lege privind echitatea digitală pentru a consolida protecţia consumatorilor în mediul digital împotriva practicilor care încearcă să "manipuleze consumatorii" determinându-i să petreacă mai mult timp online sau să cheltuiască mai mulţi bani, a explicat McGrath. În mod special, va acorda atenţie protecţiei copiilor pe internet pentru a reduce expunerea minorilor la practici şi funcţii dăunătoare ale produselor digitale.

Comisia va explora, de asemenea, soluţii digitale pentru a reduce povara administrativă asupra companiilor şi va întări protecţia consumatorilor împotriva fraudelor online.

Măsuri pentru combaterea publicității înșelătoare

O a treia prioritate a planului urmăreşte să promoveze consumul durabil, sprijinind ţările în aplicarea legislaţiei care protejează consumatorii împotriva "greenwashing", promovând o ofertă mai mare de produse sustenabile şi facilitând durabilitatea şi reparabilitatea produselor.

Executivul european va sprijini, de asemenea, economia circulară lucrând cu părţile interesate pentru a promova returnarea bunurilor neutilizate, pieţele second-hand şi startup-urile inovatoare în domeniul economiei circulare.

În final, Comisia Europeană va acorda prioritate revizuirii regulamentului privind cooperarea în domeniul protecţiei consumatorilor pentru a întări aplicarea acestuia, a proteja consumatorii de agenţii de piaţă care nu respectă normele şi pe companiile care le respectă de concurenţa neloială.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
statuie a justitiei si un ciocanel de judecator
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor...
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu, despre tăierile din administrație: „Noi nu vom face...
lukoil-petrotel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi...
Ultimele știri
Preot arestat de FSB în Rusia pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei
Un bărbat din Constanța a fost reținut după ce ar fi ucis o pisică. O femeie a găsit felina și a sunat la 112
Rusia l-a declarat terorist pe Mihail Hodorkovski, fostul patron al gigantului petrolier Iukos și opozant alui Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați”
copil la calorifer
Cererea pentru ajutorul de încălzire trebuie depusă până pe 20 noiembrie. Care sunt condițiile
Beef for sale in grocery store
Trump reduce tarifele la carne de vită, cafea și alte produse alimentare pe fondul îngrijorărilor privind inflația
IMG_5283
(P) Banca Transilvania si Mastercard investesc 1,5 milioane de euro într-un proiect al Organizației ”Salvați Copiii”
Comisia Europeană a lansat Scutul european pentru democrație. Foto- Comisia Europeană
Strategia UE de combatere a dezinformării. Giganții tehnologici și influencerii sunt mobilizați pentru „Scutul democrației”
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut...
Fanatik.ro
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Cât plătești la facturi cu un apartament în clasa energetică B: comparație între A, B și C
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă