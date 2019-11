Albania, la cinci zile după cutremurul devastator. Pereţii clădirilor cad la simpla împingere, blocurile din 2000 s-au prăbuşit primele

Situație critică în Albania, la cinci zile de la puternicul seism care a lăsat în urmă aproape 50 de morţi. Printre victime se numără și cea care ar fi urmat să devină nora premierului albanez.

Sutele de replici ale seismului i-au îngrozit pe sinistraţi. Cei mai mulți refuză să se întoarcă în casele care le-ar putea deveni sicrie. O echipă Digi24 a mers în Albania și vă prezintă mărturii ale supravieţuitorilor.

„Vine moartea după mine, nu o să scap cu viață” - zeci de mii de oameni din Durres - orașul cel mai afectat de cutremurul care a lovit Albania - trăiesc în ultimele zile un coșmar. Imediat după seismul de magnitudine 6,4 au urmat sute de replici.

Cea mai puternică a fost a doua zi de la cutremurul care a luat cu el zeci de morți. Replica de 5,6 pe scara Richter a fost resimțită și de o echipă Digi24 aflată la locul tragediei.

Salvatorii români trimiși în sprijinul lor în Albania au fost surprinși de puternica replică a seismului chiar în timp ce au identificat două victime sub dărâmături.

Salvator în timpul misiunii 4: Sperăm să putem să îi ajutăm cât mai repede.

Reporter Digi24: Câte victime ați găsit?

Salvator: Două

În ciuda pericolului, pompierii și-a continuat misiunea. Când s-au apropiat să scoată victimele de sub ruine au constatat că e vorba despre doi soți care ar fi murit îmbrățișați. Casa în care au fost găsiți este singura care s-a prăbușit de pe stradă.

Autoritățile recunosc că au cedat în primul rând clădirile construite prost. Echipa Digi24 a filmat blocuri construite la început de 2000 care au structura de rezistență grav afectată.

„Dacă aș împinge cu putere în acest perete ar putea să cadă oricând”, explică reporterul Digi24, prezent în Albania.

„Bine că am scăpat cu viață, dar familia mea are o situaţie financiară proastă, am fost profesori și acum trăim din pensie, nu avem unde să ne mutăm, nu avem ce să facem”, plânge o femeie.

Fatlinda este mamă a doi copii. Au scăpat cu toții, dar acum se tem de ce ar putea urma. Echipa Digi24 a găsit-o în scara unui bloc cu pereții crăpați, cu bagajele gata şi pregătită să se mute în maşină, cu întreaga familie.

„Toată clădirea s-a dus în jos. Mă mut în mașină și mergem pe o câmpie unde nu sunt clădiri”, povesteşte femeia, printre lacrimi.

Alți albanezi au decis să se mute cu tot ce le-a mai rămas prin casă, fără speranța că se vor mai întoarce vreodată.

„Plecăm cu toții. Nu se mai poate sta. A fost distrusă toată casa”.

Nici nu e de mirare că își doresc să plece. La una dintre clădiri, la etajele 2 şi 3, pereții lipsesc. S-au prăbușit în urma cutremurului de 6,4.

Printre supraviețuitori se află și români care locuiesc în Durres, la malul Mării Adriatice. De altfel, cutremurul a fost resimțit și în capitala Albaniei.

Ambasadorul României la Tirana și-a amintit de cutremurul din 1977 din ţara noastră.

Mircea Perpelea, ambasador în Albania: „Eu l-am simțit foarte puternic. Toată clădirea unde sunteam se mișca în valuri, m-am simțit depășit de situație, îmi era teamă să mai și fug, că aș fugi degeaba”.

Autoritățile albaneze evaluează în continuare pagubele, dar nu prea au solutii pentru miile de sinistrați.