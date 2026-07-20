Andy Burnham l-a invitat pe Donald Trump la Manchester pentru summitul G20, la câteva ore după ce a devenit prim-ministru

Premierul britanic Andy Burnham l-a invitat pe președintele american Donald Trump la Manchester, cu ocazia summitului G20 de anul viitor. Invitația ar fi fost lansată în cadrul primei convorbiri telefonice dintre cei doi, purtată la doar câteva minute după preluarea mandatului de către noul lider de la Downing Street, discuția vizând inclusiv exploatările de petrol și gaze din Marea Nordului, anunță The Independent.

Trump: „Am auzit că este extrem de liberal”

Andy Burnham l-a invitat pe președintele SUA, Donald Trump, la Manchester în timpul convorbirii telefonice, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, precizând că noul prim-ministru „speră că va putea să-i arate președintelui ce are Manchester de oferit în cadrul unei viitoare vizite”.

Ulterior, publicația The Sunday Times a relatat că invitația este planificată să coincidă cu summitul G20 din 2027, care ar urma să aibă loc la Manchester.

Deși decizia de a găzdui evenimentul în acest oraș ar fi fost luată de fostul premier Keir Starmer, Burnham ar fi dornic să promoveze orașul pe care l-a condus timp îndelungat în calitate de primar.

Întrebat anterior ce știe despre Burnham, Donald Trump a răspuns: „Nu știu. Cred că am înțeles că a fost, presupun, primarul unui oraș.

Am auzit că este extrem de liberal, extrem de liberal.”

Într-o declarație referitoare la convorbirea telefonică, un purtător de cuvânt al Downing Street a afirmat: „Prim-ministrul a vorbit cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la scurt timp după preluarea mandatului, în această după-amiază.

Prim-ministrul a început prin a-l felicita pe președinte pentru succesul Cupei Mondiale și a fost de acord că Anglia a avut un turneu excelent.

Prim-ministrul și-a exprimat, de asemenea, speranța că va putea să-i arate președintelui ce are de oferit Manchesterul în cadrul unei viitoare vizite.”

Purtătorul de cuvânt a mai precizat că Burnham „și-a prezentat viziunea în calitate de prim-ministru” și „și-a subliniat angajamentul față de apărare și securitate”.

Cu o zi înainte ca Burnham să preia mandatul la Downing Street, Trump s-a pronunțat asupra informațiilor privind planurile controversate de relansare a forajelor în Marea Nordului, susținând că noul prim-ministru va redeschide „în totalitate” exploatările petroliere.

Președintele SUA – un susținător declarat al combustibililor fosili, care a respins în repetate rânduri consensul științific privind schimbările climatice - a afirmat că această măsură ar împiedica Marea Britanie să devină un „dezastru marcat de sărăcie”.

Burnham a insistat anterior că va respecta angajamentul inclus în programul electoral al Partidului Laburist de a nu acorda noi licențe pentru exploatări în Marea Nordului. Totuși, el a refuzat să infirme informațiile potrivit cărora ar lua în calcul aprobarea unor noi proiecte de producție.

Pe platforma Truth Social, Trump a scris: „Locuitorii din Aberdeen, în Scoția, dansează pe străzi pentru că noul prim-ministru, Andy Burnham, a afirmat că va deschide, pe deplin, neprețuitul petrol din Marea Nordului!”

Aceste declarații marchează începutul unei relații potențial tensionate cu cel de-al cincilea prim-ministru al Marii Britanii din ultimii patru ani.

UE cere un nou impuls în relația cu Regatul Unit

Pe parcursul zilei de luni, Burnham a primit mesaje de felicitare din partea mai multor lideri internaționali. Reprezentanți ai Uniunii Europene au profitat de ocazie pentru a pleda în favoarea unor relații mai strânse între UE și Regatul Unit, iar președintele Ucrainei a anunțat că va discuta cu noul premier britanic în cursul zilei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că așteaptă cu interes să colaboreze cu Burnham pentru „prosperitatea oamenilor de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii”.

Ea a scris pe platforma X: „Felicitări, dragă Andy Burnham, pentru confirmarea ta în funcția de prim-ministru.

Aștept cu nerăbdare să colaborez cu tine pentru a consolida parteneriatul dintre UE și Regatul Unit.

Pentru securitatea continentului nostru comun. Și pentru prosperitatea oamenilor de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii.”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat: „În ultimii doi ani, relațiile dintre UE și Regatul Unit au căpătat un nou impuls pozitiv. Aștept cu interes să continuăm să aprofundăm cooperarea noastră în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor noastre.

Regatul Unit și Uniunea Europeană sunt mai puternice împreună.”

Mesajele liderilor lumii pentru noul premier britanic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a urat lui Burnham „mult succes în abordarea provocărilor actuale”.

El a declarat: „Marea Britanie a fost întotdeauna unul dintre liderii mondiali. Suntem pregătiți să colaborăm în toate formatele posibile.

Apreciem foarte mult sprijinul acordat de Regatul Unit în domeniul politic, al apărării și al valorilor. Bazele relației noastre bilaterale sunt mai solide ca niciodată, iar noi vom continua să ne întărim reciproc. Aștept cu nerăbdare discuția noastră de mai târziu, din cursul acestei zile.”

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a transmis: „Felicitări, domnule prim-ministru Burnham, pentru numirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Regatului Unit.

Australia și Regatul Unit sunt prieteni, aliați și parteneri de lungă durată, uniți de valori comune și de legături profunde între popoarele noastre.

Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră pentru a consolida parteneriatul nostru și a promova securitatea, reziliența și prosperitatea în anii care vor urma.”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat: „Îi adresez felicitări lui Andy Burnham cu ocazia numirii sale în funcția de prim-ministru al Regatului Unit.

Sprijin din partea aliaților occidentali

În fața provocărilor care ne unesc, sper că ne vom aprofunda relația în slujba popoarelor noastre și că vom da un nou impuls parteneriatului dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Doresc, de asemenea, să salut activitatea lui Keir Starmer, al cărui angajament în slujba țării sale a contribuit la consolidarea cooperării dintre Regatul Unit, Franța și partenerii noștri europeni.”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat: „Felicitări și urări de succes noului prim-ministru pentru mandatul său.

Italia și Regatul Unit sunt legate de o prietenie profundă și de o colaborare care, de-a lungul anilor, a devenit din ce în ce mai puternică, inclusiv datorită eforturilor noastre comune în dosare-cheie, fundamentale pentru națiunile noastre: de la gestionarea fluxurilor migratorii până la marile crize internaționale, abordate întotdeauna cu un spirit de colaborare deosebit.

Sunt sigură că vom continua pe această cale, consolidându-ne parteneriatul strategic în interesul națiunilor și al cetățenilor noștri.”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis: „Felicitări lui Andy Burnham cu ocazia preluării funcției de prim-ministru. Germania și Regatul Unit sunt parteneri apropiați. Aștept cu nerăbdare să colaborăm.”

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Editor : C.A.