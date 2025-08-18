Anunț de la Berlin despre ajutorul de război. Ce spune ministrul german de Externe despre posibilitatea de a furniza trupe Ucrainei

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că țara sa poate juca un rol important în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina, dar că Berlinul probabil nu are capacitatea de a trimite trupe în țara aflată în conflict. Comentariile lui Wadephul vin în contextul în care Statele Unite și țările europene discută aceste garanții de securitate pentru Kiev drept element central al oricărui potențial acord de pace, anunță Politico.

„Suntem singura țară europeană care contribuie cu trupe pentru a staționa o brigadă pregătită de luptă în Lituania. A face acest lucru și a staționa trupe și în Ucraina ar fi probabil prea mult pentru noi”, a declarat Wadephul luni, în cadrul podcastului Table Today, adăugând că ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, va analiza această chestiune.

Liderii europeni consideră că garanțiile de securitate durabile pentru Ucraina sunt esențiale pentru orice potențial acord de pace care ar putea fi încheiat între Kiev și Moscova, iar această chestiune va fi unul dintre punctele principale de pe agenda întâlnirii dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologii săi europeni cu președintele american Donald Trump, care va avea loc luni la Washington.

„Acum primim semnale de la Washington că sunt pregătiți să facă acest lucru să ofere garanții de securitate, iar acest lucru trebuie apoi elaborat împreună cu europenii, Germania având, în mod natural, un rol important”, a declarat Wadephul în interviu, adăugând că Berlinul ar putea oferi, printre altele, ajutor militar și tehnic.

Într-un interviu acordat duminică Fox News, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că există sprijin pentru „garanții de securitate mult mai solide și aderarea la UE” și a sugerat că protecția „de tipul Articolului 5” este în discuție pentru Ucraina, făcând referire la prevederile NATO privind apărarea reciprocă.

Nu este clar, însă, dacă Zelenski va considera o promisiune de tipul „Articolului 5”, fără trupe pe teren, ca fiind un factor de descurajare suficient, mai ales că Trump a pus anterior la îndoială angajamentul SUA față de clauza de apărare comună a NATO.

Cancelarul conservator german Friedrich Merz, care se deplasează și el luni la Washington, a fost până acum vag în privința unei posibile desfășurări de trupe germane în Ucraina. Într-un interviu acordat imediat după alegerea sa în februarie, el a sugerat că Germania ar putea participa dacă SUA o va face.

Dar, în ciuda unei creșteri enorme a cheltuielilor militare, Germania s-a străduit să recruteze și să antreneze soldați pregătiți pentru luptă, numărul trupelor rămânând constant la aproximativ 182.000, în ciuda eforturilor semnificative de a crește forța.

În aprilie, Germania a lansat oficial prima sa desfășurare permanentă de trupe în străinătate de la al Doilea Război Mondial - o brigadă blindată de 5.000 de soldați în Lituania, menită să întărească flancul estic al NATO ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Problema garanțiilor de securitate este una extrem de complexă, care va necesita o coordonare intensă”, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german, în perioada premergătoare reuniunilor de la Washington. „Considerăm că detaliile specifice și punerea în aplicare concretă fac parte dintr-un proces cu adevărat îndelungat și complex”, a adăugat acesta.

Editor : C.A.