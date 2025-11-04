Live TV

Belgia a ordonat armatei să doboare dronele care survolează bazele militare: „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16”

Data publicării:
drona
Ministrul Apărării, Theo Francken, a calificat anterior zborurile repetate drept „o misiune clară care viza Kleine-Brogel”. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Armata belgiană a primit ordin să doboare orice drone neidentificate care survolează bazele sale militare după trei nopți consecutive de încălcări ale spațiului aerian, a anunțat luni șeful Apărării al forțelor armate, Frederik Vansina, potrivit agenției de știri Belga, relatează Kyiv Post.

Dronele au încălcat în repetate rânduri spațiul aerian restricționat deasupra bazei aeriene Kleine-Brogel – unul dintre cele mai sensibile obiective militare din Europa, care găzduiește avioane F-16 de fabricație americană cu capacitate nucleară și care urmează să primească avioane F-35 începând din 2027.

Incidentele au pus și mai multă presiune pe fragila coaliție guvernamentală belgiană formată din cinci partide, care se află deja angajată în negocieri tensionate privind bugetul, inclusiv cheltuielile pentru apărare.

Ministrul Apărării, Theo Francken, a calificat anterior zborurile repetate drept „o misiune clară care viza Kleine-Brogel”, sugerând că dronele erau utilizate pentru spionaj și nu pentru survoluri accidentale.

„Ei vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde se află muniția și alte informații extrem de strategice”, a declarat el pentru mass-media locală.

Cel mai grav incident s-a produs sâmbătă seara și a continuat până duminică. Francken a confirmat într-o postare pe rețelele sociale că au fost primite trei rapoarte separate în timpul nopții.

Prezența dronelor suspecte – care a dus la suspendarea zborurilor pentru o perioadă de 20 de minute – a declanșat o reacție imediată, dar fără succes.

Un dispozitiv de bruiaj pentru drone și o operațiune de urmărire a poliției nu au reușit să intercepteze aeronava, care, potrivit informațiilor, a zburat spre nord, în direcția frontierei cu Olanda.

Vansina a declarat că sistemele de apărare anti-drone ale Belgiei – inclusiv sistemele de detectare, dispozitivele de bruiaj și armele anti-drone – rămân limitate, dar un nou plan de consolidare a acestora va fi prezentat în curând Consiliului de Miniștri.

„S-a dat ordinul să fie doborâte”, a declarat Vansina luni, subliniind că orice răspuns trebuie să fie dat în condiții de siguranță, „fără a provoca daune colaterale”.

Baza aeriană Kleine-Brogel a emis de atunci recomandări publice prin care îndeamnă locuitorii din Peer și zonele învecinate să raporteze imediat dronele suspecte și să evite răspândirea de informații false online.

Deși Francken nu a dat vina direct pe Moscova, el a făcut legătura între aceste incursiuni și activități similare cu drone în Europa, inclusiv în Polonia, România și Germania, afirmând că astfel de incidente evidențiază necesitatea unor apărări colective mai puternice – parte a unei dezbateri tot mai intense în UE privind construirea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al NATO.

