Berlinul îndeamnă Parisul să majoreze cheltuielile pentru apărare: „Cine vrea independență față de SUA, să-și facă mai întâi temele”

„Fără umbrela nucleară a SUA, suntem lipsiți de apărare”

Oficialii germani sunt tot  mai frustrați de ceea ce consideră a fi eșecul președintelui francez Emmanuel Macron de a-și îndeplini promisiunile privind „autonomia strategică” europeană, arată Politico. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Franța trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare, chiar dacă asta înseamnă reducerea altor tipuri de cheltuieli.

Comentariile lui Wadephul vor alimenta probabil tensiunile existente între Berlin și Paris, într-un moment în care cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron s-au confruntat deschis pe toate temele, de la comerț la împrumuturi comune.

Oficialii germani l-au criticat din ce în ce mai mult pe Macron pentru că a vorbit cu pasiune despre necesitatea ca Europa să obțină autonomia strategică față de SUA, fără a pune însă în practică, în opinia lor, această retorică prin creșterea suficient de agresivă a cheltuielilor pentru apărare.

„Macron vorbește în mod repetat și corect despre urmărirea suveranității europene”, a declarat Wadephul luni, într-un interviu acordat radioului public german. „Oricine vorbește despre acest lucru trebuie să acționeze în consecință în propria țară. Din păcate, eforturile Republicii Franceze au fost până acum insuficiente pentru a realiza acest lucru.”

Wadephul a cerut Parisului să renunțe la solicitările privind euroobligațiunile sau un sistem comun de împrumuturi al UE pentru a finanța cheltuielile de apărare. În schimb, guvernul francez trebuie să găsească reduceri în alte domenii pentru a crea spațiu fiscal, a susținut ministrul german de externe.

„Prin urmare, solicităm Franței să facă ceea ce facem noi aici, cu discuții dificile, pentru a crea capacitate de investiții, inclusiv în sectorul social, pentru a lua una sau două măsuri de austeritate, pentru a face economii și în alte domenii, astfel încât să avem spațiul necesar pentru a atinge obiectivul extrem de important al capacității de apărare europene”, a spus Wadephul.

Ministrul a afirmat că aceeași lecție se aplică tuturor țărilor europene și le-a îndemnat să pună în aplicare obiectivul NATO privind cheltuielile de apărare de 5% din produsul intern brut până în 2035, așa cum s-a convenit anul trecut:

Oricine vorbește astăzi despre independența față de SUA trebuie să-și facă mai întâi temele. Iar Europa mai are încă multe de făcut în această privință

Deși tensiunile dintre Macron și Merz cu privire la cheltuieli și apărare nu sunt noi, sfatul nesolicitat al lui Wadephul cu privire la modul în care francezii ar trebui să cheltuiască nu a fost bine primit la Paris.

„Aș dori să reamintesc faptele. În 2017, Franța și-a mărit bugetul pentru apărare. De atunci, bugetul respectiv s-a dublat”, a declarat un oficial al ministerului francez al Economiei, care a vorbit sub condiția anonimatului, în conformitate cu practica guvernamentală, ca răspuns la comentariile lui Wadephul. „Suntem convinși că o ambiție franco-germană puternică este absolut necesară pentru apărarea europeană.”

„Fără umbrela nucleară a SUA, suntem lipsiți de apărare”

Tensiunile apar într-un moment deosebit de sensibil, la doar câteva zile după ce Merz, la Conferința de securitate de la München, a declarat că a purtat discuții preliminare cu președintele francez cu privire la o forță de descurajare nucleară europeană.

Berlinul nu deține arme nucleare proprii și, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la fiabilitatea garanțiilor de securitate oferite de SUA, se orientează din ce în ce mai mult către Franța, care deține arme nucleare proprii. În același timp, Berlinul dorește să mențină alianța cu SUA în măsura posibilului.

Luni, Wadephul a avertizat împotriva renunțării la alianța transatlantică.

„Recomand cu tărie să încetăm aceste dezbateri acum, să încetăm să punem la îndoială alianța și coeziunea NATO, când nimeni la Washington nu o pune la îndoială”, a spus Wadephul. „Fără umbrela nucleară a SUA, fără informațiile serviciilor secrete americane, suntem lipsiți de apărare aici.”

Conform datelor NATO, Franța urma să cheltuiască 2,05% din PIB pentru apărare în 2025. Germania, care în anii anteriori invaziei rusești în Ucraina cheltuia relativ puțin pentru apărare, era pe cale să cheltuiască 2,4%, conform datelor guvernamentale.

