Live TV

Lotul Bosniei-Herțegovina la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Jovo Lukic, cel mai bun marcator din Superliga, merge în SUA

Data actualizării: Data publicării:
Jovo Lukic
Jovo Lukic de la Universitatea Cluj merge în SUA. Foto: Profimedia
Din articol
Vedeta echipei Primul meci/Parcurs Lotul Bosniei-Herțegovina la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Selecţionerul naționalei Bosnia-Herțegovina , Sergej barbarez, a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie). Dealtfel, Federația de la Sarajevo a fost prima dintre cele 48 de echipe participante care a făcut anunțul.

Bosnia-Herțegovina este pentru a doua oară la o Cupă Mondială, prima dată, în 2014, rămânând în faza grupelor.

De menționat că Bosnia-Herțegovina s-a calificat la CM 2026 după ce a trecut în grupe (și) de reprezentativa României. În meciul de la București, Bosnia a învins cu 1 – 0, iar acasă a fost 3 – 1 pentru ei.

De notat, de asemenea, că în meciul de baraj Bosnia a trecut de Italia.

Vedeta echipei

În centrul atenției se află atacantul de la Schalke 04 Edin Džeko, cel mai bun marcator din istoria naționalei (73 de goluri), un simbol ajuns la vârsta de 40 de ani, principalul reper al echipei. Dealtfel, tot lotul Bosniei este făcut pe un „schelet” de veterani, mulți dintre ei în mod clar la ultima aventură mondială. Lor li se adaugă noua generație de fotbaliști care evoluează în campionate importante din Europa.

De asemenea, de remarcat că Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj și cel mai bun marcator al Superligii, face parte din lotul pentru turneul final.

Citește și

Lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce a decis Ancelotti în cazul lui Neymar

Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Barcelona - Real Madrid: 8 – 0

Lotul Franței, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Didier Deschhamps, aflat la ultimul turneu final, vine cu câteva surprize

Lotul Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Telenovela Manuel Neuer s-a terminat: portarul de 40 de ani, posibil titular

Lotul Columbiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Sud-americanii vin cu toate starurile și mizează pe o surpriză

Lotul SUA la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Greul e dus tot de jucătorii care activează în Europa

Lotul Țărilor de Jos la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. 61% dintre jucătorii „Portocalei mecanice” evoluează în Marea Britanie

Primul meci/Parcurs

Bosnia-Herțegovina este a doua echipă valorică din Grupa B, urmând a disputa meciuri împotriva: canadei (12 iunie), Elveția (18 iunie) și Qatar (24 iunie)

Grupa B

Canada

Bosnia-Herțegovina

Qatar

Elveția

Lotul Bosniei-Herțegovina la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Osman Hadzikic (Slaven Belupo), Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka)

FUNDAȘI: Nidal Celik (Lens), Amar Dedic (Benfica), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nikola Katic (Schalke), Sead Kolasinac (Atalanta), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Nihad Mujakic (Gaziantep), Stjepan Radeljic (Rijeka)

MIJLOCAȘI: Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher), Armina Gigovic (Young Boys), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Amar Memic (Viktoria Plzen), Ivan Sunjic (Pafos), Benjamin Tahirovic (Brondby)

ATACANȚI: Samed Bazdar (Jagiellonia), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Edin Dzeko (Schalke), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach).

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
4
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
min edu dimian
5
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digi Sport
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla 2026
CM 2026. SUA, Mexic şi Canada anunţă măsuri de sănătate publică privind călătoriile, în contextul epidemiei de Ebola
Neymar
Lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce a decis Ancelotti în cazul lui Neymar
statuia lui Caesar Rodney
Donald Trump a reinstalat în Washington un monument dedicat unui proprietar de sclavi care fusese îndepărtat în 2020
Avioane pe portavionul USS Nimitz.
Pentagonul ar fi pregătit terenul pentru o invazie în Cuba. Ar mai lipsi doar ordinul lui Trump (Politico)
avioane militare F-35 ale forțelor aeriene americane
Un conflict China - SUA cu privire la Taiwan se poate transforma în război nuclear. „Ar putea duce la o escaladare” (studiu)
Recomandările redacţiei
scufundarea navei amiral Moskva
Cum a transformat Ucraina Marea Neagră într-o capcană pentru Marina...
Frații Tate pe stradă
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel...
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Trump încă nu și-a dat...
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură...
Ultimele știri
Mark Carney urmărește un nou parteneriat între SUA și Canada: „Cea mai dinamică, rezilientă și inventivă țară”
Sindicaliștii Gărzii de Mediu reclamă că sunt în top la risc profesional, dar la coada clasamentului în privinţa salariilor
Spania își schimbă poziția și se distanțează de apelul adresat UE de a adopta o poziție mai fermă față de China
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Wyscout și Opta au dat verdictul înainte de Dinamo – FCSB. Aici se poate decide derby-ul pentru Europa!
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Angajatele uneia din cele mai mari companii de stat, agresate de un pensionar în plină stradă. Cine sunt...
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”