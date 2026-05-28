Lotul Bosniei-Herțegovina la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Jovo Lukic, cel mai bun marcator din Superliga, merge în SUA

Selecţionerul naționalei Bosnia-Herțegovina , Sergej barbarez, a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie). Dealtfel, Federația de la Sarajevo a fost prima dintre cele 48 de echipe participante care a făcut anunțul.

Bosnia-Herțegovina este pentru a doua oară la o Cupă Mondială, prima dată, în 2014, rămânând în faza grupelor.

De menționat că Bosnia-Herțegovina s-a calificat la CM 2026 după ce a trecut în grupe (și) de reprezentativa României. În meciul de la București, Bosnia a învins cu 1 – 0, iar acasă a fost 3 – 1 pentru ei.

De notat, de asemenea, că în meciul de baraj Bosnia a trecut de Italia.

Vedeta echipei

În centrul atenției se află atacantul de la Schalke 04 Edin Džeko, cel mai bun marcator din istoria naționalei (73 de goluri), un simbol ajuns la vârsta de 40 de ani, principalul reper al echipei. Dealtfel, tot lotul Bosniei este făcut pe un „schelet” de veterani, mulți dintre ei în mod clar la ultima aventură mondială. Lor li se adaugă noua generație de fotbaliști care evoluează în campionate importante din Europa.

De asemenea, de remarcat că Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj și cel mai bun marcator al Superligii, face parte din lotul pentru turneul final.

Primul meci/Parcurs

Bosnia-Herțegovina este a doua echipă valorică din Grupa B, urmând a disputa meciuri împotriva: canadei (12 iunie), Elveția (18 iunie) și Qatar (24 iunie)

Grupa B

Canada

Bosnia-Herțegovina

Qatar

Elveția

Lotul Bosniei-Herțegovina la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Osman Hadzikic (Slaven Belupo), Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka)

FUNDAȘI: Nidal Celik (Lens), Amar Dedic (Benfica), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nikola Katic (Schalke), Sead Kolasinac (Atalanta), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Nihad Mujakic (Gaziantep), Stjepan Radeljic (Rijeka)

MIJLOCAȘI: Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher), Armina Gigovic (Young Boys), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Amar Memic (Viktoria Plzen), Ivan Sunjic (Pafos), Benjamin Tahirovic (Brondby)

ATACANȚI: Samed Bazdar (Jagiellonia), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Edin Dzeko (Schalke), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach).

