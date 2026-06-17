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Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor

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Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Aproximativ 67% dintre ucraineni se așteaptă ca președintele Volodimir Zelenski să fie înlocuit după încheierea războiului cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), citat de Kyiv Independent.

Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de procentul de 23% înregistrat în 2023, în contextul în care președinția lui Zelenski intră în al șaptelea an, reflectând o cerere tot mai largă a opiniei publice pentru schimbare și în celelalte ramuri ale guvernului. Mai multe sondaje au arătat în mod constant că majoritatea ucrainienilor se opun organizării de alegeri până la încetarea ostilităților.

Respondenții au fost întrebați dacă consideră că Ucraina are nevoie de o reorganizare și de înlocuirea guvernului central, inclusiv a președintelui, a cabinetului și a parlamentului, după război, pentru a restabili țara.

Numărul ucrainienilor care se așteaptă la cel puțin un nivel de reorganizare a autorităților centrale a crescut la 88%, față de 73% în 2023, arată sondajul.

Potrivit studiului, printre cei care au încredere deplină în Zelenski, dar se așteaptă totuși ca acesta să fie înlocuit după război, procentul se ridică la 33%. Acesta crește la 68% în rândul celor care tind să aibă încredere în el și la 97% în rândul celor care nu au deloc încredere în el, conform sondajului.

Studiul a arătat, de asemenea, că proporția ucrainienilor care consideră justificată intervenția președintelui în activitatea parlamentului și a guvernului a scăzut la 52% față de 2022.

Aproximativ 83% dintre ucraineni susțin o reorganizare a parlamentului după război, față de 69% anterior, în timp ce 74% susțin o reorganizare a guvernului, comparativ cu 47% în 2023.

„Președintele se bucură de încrederea și sprijinul ucrainienilor în chestiuni de apărare națională, iar pentru majoritate, el ar trebui să rămână în funcție până la sfârșitul războiului. Cu toate acestea, această încredere și acest sprijin nu sunt necondiționate, ci mai degrabă moderate”, a declarat directorul KIIS, Anton Hrushetskyi. „Este vorba de o cerere mult mai amplă de reînnoire a elitelor și de dorința de a vedea persoane noi în parlament, în guvern și în alte instituții ale statului.”

Un sondaj recent realizat de KIIS a arătat că 61% dintre ucraineni au încredere în Volodimir Zelenski, un nivel care a rămas stabil în ciuda evoluțiilor recente din cadrul celui mai mare scandal de corupție din mandatul său.

Un alt studiu realizat în luna mai a arătat că doar 28% dintre respondenți doresc ca Zelenski să rămână președinte după încheierea războiului, în timp ce 16% consideră că acesta poate rămâne în politică într-un alt rol.

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Editor : C.A.

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