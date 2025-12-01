Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica sa nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a transmis felicitări poporului român cu ocazia Zilei Naționale a României, a informat agenția de presă BelTA, citând serviciul de presă al șefului statului belarus.

„Marea Uniune din 1 decembrie 1918 este unul dintre cele mai importante evenimente din istoria țării dumneavoastră, marcând etapa finală a drumului lung și anevoios către crearea unui stat unic și independent. Visul vechi al unui teritoriu liber, comun tuturor românilor, unde se poate trăi și dezvolta, a devenit realitate”, se arată în mesajul de felicitare.

Șeful statului a menționat că, datorită muncii fructuoase, patriotismului și angajamentului față de valori spirituale și familiale puternice, România de astăzi și-a câștigat un loc demn pe scena internațională. În același timp, după cum a subliniat președintele, în condițiile globalizării moderne, ale schimbărilor rapide și ale incertitudinii, este foarte important să nu ne pierdem rădăcinile, identitatea și tradițiile.

„Minsk apreciază foarte mult experiența pozitivă a cooperării cu Bucureștiul, acumulată prin eforturi comune. Belarușii sunt deschiși să realizeze în continuare potențialul semnificativ al relațiilor bilaterale și sunt convinși că numai pe baza respectului reciproc și a dialogului constructiv se poate construi o pace durabilă și un viitor fericit”, a subliniat Aleksandr Lukașenko.

Președintele Belarusului a urat poporului român prosperitate, bucurie și armonie.

Lukașenko se află la putere din 1994, fiind astfel cunoscut drept „cel mai vechi dictator din Europa”. Țara pe care o conduce acum a făcut parte, fiind una dintre republicile fondatoare, din URSS, care nu a recunoscut Unirea de la 1918, mai ales din cauza unirii Basarabiei cu România (n.red. Basarabia s-a aflat sub ocupație țaristă din 1812 până în 1917)

Editor : A.R.