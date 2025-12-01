Live TV

Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica sa nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara

Data actualizării: Data publicării:
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko. Foto: Profimedia

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a transmis felicitări poporului român cu ocazia Zilei Naționale a României, a informat agenția de presă BelTA, citând serviciul de presă al șefului statului belarus.

„Marea Uniune din 1 decembrie 1918 este unul dintre cele mai importante evenimente din istoria țării dumneavoastră, marcând etapa finală a drumului lung și anevoios către crearea unui stat unic și independent. Visul vechi al unui teritoriu liber, comun tuturor românilor, unde se poate trăi și dezvolta, a devenit realitate”, se arată în mesajul de felicitare.

Șeful statului a menționat că, datorită muncii fructuoase, patriotismului și angajamentului față de valori spirituale și familiale puternice, România de astăzi și-a câștigat un loc demn pe scena internațională. În același timp, după cum a subliniat președintele, în condițiile globalizării moderne, ale schimbărilor rapide și ale incertitudinii, este foarte important să nu ne pierdem rădăcinile, identitatea și tradițiile.

„Minsk apreciază foarte mult experiența pozitivă a cooperării cu Bucureștiul, acumulată prin eforturi comune. Belarușii sunt deschiși să realizeze în continuare potențialul semnificativ al relațiilor bilaterale și sunt convinși că numai pe baza respectului reciproc și a dialogului constructiv se poate construi o pace durabilă și un viitor fericit”, a subliniat Aleksandr Lukașenko.

Președintele Belarusului a urat poporului român prosperitate, bucurie și armonie.

Lukașenko se află la putere din 1994, fiind astfel cunoscut drept „cel mai vechi dictator din Europa”. Țara pe care o conduce acum a făcut parte, fiind una dintre republicile fondatoare, din URSS, care nu a recunoscut Unirea de la 1918, mai ales din cauza unirii Basarabiei cu România (n.red. Basarabia s-a aflat sub ocupație țaristă din 1812 până în 1917)

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Danezii n-au niciun dubiu: România, "spulberată" chiar de Ziua Națională! Ce au scris înaintea meciului
Digi Sport
Danezii n-au niciun dubiu: România, "spulberată" chiar de Ziua Națională! Ce au scris înaintea meciului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nice: Macron takes part in a program on France 2 Urgence Ocean
Mesajul lui Emmanuel Macron adresat Președintelui României: „Franța este un aliat de încredere și statornic”
dosare cu documente
România, nota 3 la digitalizare în UE. Primăriile alocă sume uriașe pentru dosare cu șină, plicuri și hârtie. Edilii dau vina pe Guvern
Studenții vor avea reduceri de 90% la călătoria cu trenul în acest an universitar. Ce categorii de studenți vor avea gratuitate. Foto Shutterstock
Studenții vor beneficia și în 2026 de tarif redus la tren. Ce se schimbă odată cu buletinul electronic
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia
bani, grafice, deficti bugetar
Economiștii văd, într-un scenariu optimist, un deficit de 8,4-8,6% din PIB în 2025. Ce înseamnă asta pentru economie
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu.
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la...
ben hodges profimedia-0478130954
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce...
băzăvan
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu...
Ultimele știri
Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională a României: „Mândru să te reprezint!”. Rezultatele care i-au marcat anul
Ucraina anunță linia roșie peste care nu va trece în negocierile de pace: „Nu ne permite Constituția”
Pilonul II a ajuns la active de 191,3 miliarde de lei. Expert: „Avansul de 27% este determinat de contribuții și profituri record”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Claire Danes vorbește despre „rușinea” pe care a simțit-o când a rămas însărcinată la 44 de ani. „Eram...
Cancan
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Fanatik.ro
Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Transferul de națională cu care Dinamo vrea să dea lovitura: „Acoperă trei posturi”. Exclusiv
Adevărul
Noile poduri construite în România fac furori. Investițiile majore au devenit emblemele unor orașe
Playtech
Gestul pe care l-a uitat Nicușor Dan la parada de 1 Decembrie. Românii l-au taxat imediat
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Cât pierde din valoare în 5 ani un BMW X5 sau un iPhone. Provocări pentru colecționari și investitori
Newsweek
Cine a luat un bonus-record la pensie de 480.000 lei? Cât iei în plus la pensie dacă ai muncit 25-40 ani?
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...