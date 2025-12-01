Live TV

Video 1 Decembrie tensionat la Alba Iulia: „Ar putea ieși urât”. Ce politicieni și-au anunțat prezența luni în „Orașul Marii Uniri”

Data actualizării: Data publicării:
alba 2
Foto: Facebook / Municipiul Alba Iulia
Din articol
Manifestări dedicate Zilei Naționale la Alba Iulia Huiduieli, duminică, la depunerea de coroane

Politicieni de la Putere și din Opoziție și-au anunțat prezența la Alba Iulia pentru a sărbători Ziua Națională a României. Ilie Bolojan va ajunge în Orașul Marii Uniri după ce va participa dimineață la parada militară din București. Seara, premierul va reveni în Capitală pentru a fi prezent la recepția oferită de Administrația Prezidențială. La Alba Iulia se vor afla și suveraniștii George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă. Șefa partidului SOS i-a avertizat pe liderii Puterii că „ar putea ieși urât” dacă vor participa la evenimentele din oraș.

La Alba Iulia este așteptat un număr mare de membri ai AUR, în condițiile în care duminică, 30 noiembrie, în Alba Iulia a avut loc și congresul național al partidului, acolo unde George Simion a candidat pentru un nou mandat de președinte. Liderul partidului a declarat că așteaptă 11.000 de participanți la Marșul Unirii.

Și Călin Georgescu va fi prezent la Alba Iulia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, aflat sub control judiciar, a anunțat Poliția că se va deplasa la Alba Iulia.

Diana Șoșoacă și-a anunțat, de asemenea, prezența în oraș, acesta atenționându-i pe liderii Puterii că „ar putea ieși urât” dacă vor participa la evenimentele din oraș: „Ceea ce aș vrea eu să transmit conducerii României este că, ori fie ei români, dar sunt anti-români, ori poate nici români nu sunt. Îi sfătuiesc să nu își bată joc de poporul român și să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Nu de alta, nu o să îi omoare nimeni. Dar îi vor huidui, de vor strica întreaga ceremonie. (…) Eu vă spun că, dacă ei vor veni, va ieși foarte urât. Nu că venim noi”, a declarat președinta S.O.S România la Cluj24.

Manifestări dedicate Zilei Naționale la Alba Iulia

Manifestările de la Alba Iulia dedicate Zilei Naţionale a României includ duminică, pe lângă parada militară, şi reconstituiri istorice, sub genericul „Caleidoscopul Unirii”, şi proiecţiile peliculelor „Asasinatul lui Barbu Catargiu”, „Misterul lui Vlad Ţepeş şi al Elisabetei Bathory”.

Seara, în cimitirul Maieri, vor fi ceremonii de pomenire şi luminaţie la mormintele „martirului Unirii” - Ioan Arion, „fotografului Unirii” - Samoilă Mârza, comandantului Gărzii Naţionale de la Alba Iulia, Florian Medrea, şi primului primar român al municipiului Alba Iulia, Camil Velican.

În Piaţa Cetăţii vor urca pe scenă Voltaj, Damian & Brothers, Mihai Mărgineanu şi Banda, Marius Mihalache & Band, iar la Depozitul de ceramică veche va fi un concert de muzică clasică susţinut de Cvartetul de coarde al Judeţului Alba.

Programul include:

11:00 - Marea Adunare Națională și primirea soliilor din Cetățile de Scaun;

12:00 - „Te Deum” și focuri de artificii de zi la Esplanada Catedralei Încoronării;

13:15 - va avea loc o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”.

14:00  - începe ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă pe Bulevardul 1 Decembrie 1918;

16:00 - Spectacol folcloric;

17:30 - Retragere cu torțe, pe traseul Piața Cetății Alba Carolina, strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina;

20:30 - Spectacol de artificii în Piața Cetății Alba Carolina.

Huiduieli, duminică, la depunerea de coroane

Mai multe persoane care au participat, duminică, la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a României, la Alba Iulia, au huiduit în momentul în care s-a depus coroana de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan, la ansamblul monumental din faţa Catedralei Încoronării.

Un moment solemn programat în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Naţionale a României, depunerea de coroane şi jerbe de flori la ansamblul monumental „Regele Ferdinand şi Regina Maria”, în faţa Catedralei Încoronării din Alba Iulia, s-a transformat într-o declaraţie politică prin huiduieli care l-au vizat pe preşedintele Nicuşor Dan. 

Duminică, în momentul în care a fost anunţată depunerea coroanei din partea preşedintelui, numeroşi participanţi la evenimentele dedicate Zilei Naţionale au huiduit îndelung.

Coroanele de flori au fost depuse de către militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej”, evenimentul având ca fond muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. 

Huiduielile au început în momentul în care la microfon s-a anunţat că „se depune o coroană de flori din partea preşedintelui României, excelenţa sa domnul Nicuşor Dan”. 

Coroana depusă din partea şefului statului a fost, conform protocolului, prima depusă. Restul ceremoniei s-a desfăşurat fără huiduieli. 

Au mai depus coroane, la Alba Iulia, Parlamentul României, Parlamentul European, Guvernul României prin Instituţia Prefectului Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia reprezentanţi ai cultelor şi ai unor unităţi militare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
2
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
3
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digi Sport
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ziua Națională a României. Semnificația istorică a zilei de 1 decembrie. Foto Getty Images
Ziua Națională a României: Care este semnificația istorică a zilei de 1 Decembrie
militari care defileaza la parada de zoua nationala
Parada militară de 1 Decembrie, de la ora 11.00: defilează 2.900 de militari, tehnică militară de infanterie și 45 de aeronave
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Traian Băsescu privind dronele rusești: „Ne-am făcut de râs”. Ce spune despre Ilie Bolojan
elena lasconi
Elena Lasconi: Sunt extrem de supărată pe actualul guvern. Este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani
photo-collage.png (7)
Moment emoționant la 10.000 de metri: un jandarm a cântat la vioară imnul României în avion
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Donald Trump este optimist cu privire la un acord între Ucraina şi...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - CANDIDAT USR - INTALNIRE CU OAMENI DE
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i...
profimedia-0401725462
Amintirile unui premier despre cea mai gravă criză recentă a țării...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Care măsură îl...
Ultimele știri
O armă chimică din Primul Război Mondial a fost folosită asupra protestatarilor în Georgia (BBC)
Cum transformă extremiștii violenți cuvintele în arme și cele șase tactici pe care le folosesc
Omorâți și tranșați în ritualuri de magie neagră: Cine sunt practicanții de „juju” care vânează oameni pentru organe în Sierra Leone
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 1-7 Decembrie 2025. Cum influențează Luna Plină în Gemeni fiecare zodie în parte
Cancan
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Câți bani au adus la bugetul local companiile Primăriei Voluntari. Câte firme sunt pe profit și câte au...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Gref, grepfrut, grefrut sau grep: ce forme sunt corecte în limba română
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” /...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Sunt veniturile nepermanente trecute în cartea de muncă sau nu? Cum pot fi găsite datele în dosarul de pensie?
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...