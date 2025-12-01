Politicieni de la Putere și din Opoziție și-au anunțat prezența la Alba Iulia pentru a sărbători Ziua Națională a României. Ilie Bolojan va ajunge în Orașul Marii Uniri după ce va participa dimineață la parada militară din București. Seara, premierul va reveni în Capitală pentru a fi prezent la recepția oferită de Administrația Prezidențială. La Alba Iulia se vor afla și suveraniștii George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă. Șefa partidului SOS i-a avertizat pe liderii Puterii că „ar putea ieși urât” dacă vor participa la evenimentele din oraș.

La Alba Iulia este așteptat un număr mare de membri ai AUR, în condițiile în care duminică, 30 noiembrie, în Alba Iulia a avut loc și congresul național al partidului, acolo unde George Simion a candidat pentru un nou mandat de președinte. Liderul partidului a declarat că așteaptă 11.000 de participanți la Marșul Unirii.

Și Călin Georgescu va fi prezent la Alba Iulia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, aflat sub control judiciar, a anunțat Poliția că se va deplasa la Alba Iulia.

Diana Șoșoacă și-a anunțat, de asemenea, prezența în oraș, acesta atenționându-i pe liderii Puterii că „ar putea ieși urât” dacă vor participa la evenimentele din oraș: „Ceea ce aș vrea eu să transmit conducerii României este că, ori fie ei români, dar sunt anti-români, ori poate nici români nu sunt. Îi sfătuiesc să nu își bată joc de poporul român și să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Nu de alta, nu o să îi omoare nimeni. Dar îi vor huidui, de vor strica întreaga ceremonie. (…) Eu vă spun că, dacă ei vor veni, va ieși foarte urât. Nu că venim noi”, a declarat președinta S.O.S România la Cluj24.

Manifestări dedicate Zilei Naționale la Alba Iulia

Manifestările de la Alba Iulia dedicate Zilei Naţionale a României includ duminică, pe lângă parada militară, şi reconstituiri istorice, sub genericul „Caleidoscopul Unirii”, şi proiecţiile peliculelor „Asasinatul lui Barbu Catargiu”, „Misterul lui Vlad Ţepeş şi al Elisabetei Bathory”.

Seara, în cimitirul Maieri, vor fi ceremonii de pomenire şi luminaţie la mormintele „martirului Unirii” - Ioan Arion, „fotografului Unirii” - Samoilă Mârza, comandantului Gărzii Naţionale de la Alba Iulia, Florian Medrea, şi primului primar român al municipiului Alba Iulia, Camil Velican.

În Piaţa Cetăţii vor urca pe scenă Voltaj, Damian & Brothers, Mihai Mărgineanu şi Banda, Marius Mihalache & Band, iar la Depozitul de ceramică veche va fi un concert de muzică clasică susţinut de Cvartetul de coarde al Judeţului Alba.

Programul include:

11:00 - Marea Adunare Națională și primirea soliilor din Cetățile de Scaun;

12:00 - „Te Deum” și focuri de artificii de zi la Esplanada Catedralei Încoronării;

13:15 - va avea loc o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”.

14:00 - începe ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă pe Bulevardul 1 Decembrie 1918;

16:00 - Spectacol folcloric;

17:30 - Retragere cu torțe, pe traseul Piața Cetății Alba Carolina, strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina;

20:30 - Spectacol de artificii în Piața Cetății Alba Carolina.

Huiduieli, duminică, la depunerea de coroane

Mai multe persoane care au participat, duminică, la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a României, la Alba Iulia, au huiduit în momentul în care s-a depus coroana de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan, la ansamblul monumental din faţa Catedralei Încoronării.

Un moment solemn programat în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Naţionale a României, depunerea de coroane şi jerbe de flori la ansamblul monumental „Regele Ferdinand şi Regina Maria”, în faţa Catedralei Încoronării din Alba Iulia, s-a transformat într-o declaraţie politică prin huiduieli care l-au vizat pe preşedintele Nicuşor Dan.

Duminică, în momentul în care a fost anunţată depunerea coroanei din partea preşedintelui, numeroşi participanţi la evenimentele dedicate Zilei Naţionale au huiduit îndelung.

Coroanele de flori au fost depuse de către militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej”, evenimentul având ca fond muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Huiduielile au început în momentul în care la microfon s-a anunţat că „se depune o coroană de flori din partea preşedintelui României, excelenţa sa domnul Nicuşor Dan”.

Coroana depusă din partea şefului statului a fost, conform protocolului, prima depusă. Restul ceremoniei s-a desfăşurat fără huiduieli.

Au mai depus coroane, la Alba Iulia, Parlamentul României, Parlamentul European, Guvernul României prin Instituţia Prefectului Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia reprezentanţi ai cultelor şi ai unor unităţi militare.

