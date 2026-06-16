Atacul ucrainean asupra bombardierelor strategice rusești și conflictele recente dintre state dotate cu arme nucleare ridică o întrebare tot mai incomodă pentru experții în securitate: mai funcționează descurajarea nucleară? O analiză publicată de The Foreign Affairs arată cum războaiele moderne pun la încercare una dintre cele mai importante doctrine strategice ale ultimelor decenii.

În iunie 2025, serviciile de securitate ucrainene au organizat un atac îndrăzneț pe teritoriul Rusiei. Aceștia s-au infiltrat în țară și au ascuns drone de atac cu rază scurtă de acțiune în camioane de marfă, în apropierea unui număr mare de baze aeriene rusești, până în regiunea Amur, la granița cu China. Majoritatea acestor baze găzduiau bombardiere strategice rusești grele - aeronave capabile să transporte arme nucleare. Folosind rețeaua de telefonie mobilă a Rusiei, agenții ucraineni au lansat dronele de la distanță, distrugând cu succes cel puțin zece dintre bombardiere și avariind un total de 41 de avioane, inclusiv unele utilizate pentru comandă și control nuclear, conform evaluărilor ucrainene.

Cunoscut sub numele de Operațiunea Spider’s Web, acest asalt a fost o manevră remarcabilă. Totuși, cel mai semnificativ aspect al atacului nu a fost raportul său uimitor de cost - după cum a spus un analist, „o singură dronă care a costat doar 500 de dolari a distrus un bombardier strategic în valoare de zeci de milioane de dolari” - sau ingeniozitatea sa în deturnarea telecomunicațiilor rusești, ci faptul că s-a putut întâmpla deloc. Ca parte a doctrinei sale de lungă durată, Moscova a insistat că un atac convențional asupra activelor sale strategice ar putea provoca o reacție nucleară. Dar asta nu a oprit Kievul. Ucraina era dispusă să atace capacitățile nucleare ale Rusiei, iar Rusia nu a putut împiedica distrugerea acestora.

Arme nucleare. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Operațiunea ucraineană a fost un exemplu spectaculos al unei tendințe mai largi: descurajarea nucleară nu funcționează. Țările au presupus de mult timp că posesia armelor nucleare era cea mai sigură garanție a securității lor. Într-adevăr, mulți observatori au văzut invazia rusă pe scară largă a Ucrainei din 2022 ca o dovadă că Kievul a greșit în 1994 când a acceptat să renunțe la armele nucleare moștenite de la Uniunea Sovietică. Dacă Ucraina ar fi avut bomba, sugerau aceștia, Rusia nu ar fi îndrăznit să încerce un astfel de atac.

În mod similar, dacă Iranul și-ar fi dezvoltat deja propriul arsenal de arme nucleare, Israelul și Statele Unite nu ar fi putut lovi țara așa cum au făcut-o din februarie, ucigând lideri iranieni și distrugând infrastructura militară iraniană. Din acest argument decurge inevitabil concluzia că mai multe țări vor dori, în mod rezonabil, arme nucleare ca asigurare împotriva agresiunii. Statele au nevoie, în cele din urmă, de aceste arme de distrugere în masă pentru a-și descuraja cei mai mari adversari.

Dar conflictele recente demonstrează mai clar contrariul. Ucraina nu lovește doar ținte aflate adânc în interiorul Rusiei, ci și ținte direct legate de capacitățile nucleare ale Rusiei. Iranul și proxy-urile sale au atacat în repetate rânduri Israelul, despre care se crede pe scară largă că deține arme nucleare. Teheranul a îndreptat rachete și drone către orașe israeliene și chiar către instalații nucleare. Iar India și Pakistanul, care dețin amândouă arme nucleare, s-au angajat în cel mai grav conflict dintre cele două țări din acest secol, atacându-se reciproc dincolo de granițe în mai 2025. În toate aceste cazuri, posibilitatea unei escaladări nucleare și a unei răzbunări nu a împiedicat războiul convențional și hibrid. Într-adevăr, actorii statali și nestatali pun, de fapt, la încercare bluful puterilor dotate cu arme nucleare.

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Armele nucleare pot părea neputincioase în fața unor atacuri convenționale și hibride susținute; în războaiele de astăzi, un arsenal de rachete balistice intercontinentale cu încărcătură nucleară, o flotilă de submarine nucleare și escadrile de bombardiere strategice nu pot face prea multe pentru a descuraja salvele de drone ieftine - atâta timp cât statele nucleare respective nu sunt dispuse să-și folosească armele. Acest lucru ar trebui să dea de gândit atât puterilor nucleare existente, cât și celor care ar dori să achiziționeze astfel de arme.

Puterea tabuului nuclear a fost pusă la încercare în primele luni ale invaziei Rusiei în Ucraina, când președintele rus Vladimir Putin a fost, evident, pe punctul de a folosi arme nucleare tactice pentru a opri o înfrângere a trupelor sale în sud-estul Ucrainei. Se pare că a fost împiedicat de o combinație de sfaturi din partea propriilor lideri militari și de presiunea publică din partea omologilor săi chinezi și indieni - și, fără îndoială, de presiunea privată din partea Washingtonului. Deși tabuul nu este o barieră absolută împotriva utilizării armelor nucleare, liderii care cochetă cu ideea de a le folosi se confruntă cu o puternică reacție negativă. De asemenea, trebuie să țină cont de faptul că ar rămâne în istorie ca fiind doar a doua persoană care a aruncat bomba în luptă, câștigându-și un loc de neuitat în istorie.

În 1954, o eroare matematică a triplat puterea unei arme nucleare testate de Statele Unite în Oceanul Pacific. Ce s-ar întâmpla dacă un chatbot ar greși calculele din spatele unei arme nucleare? Foto: Profimedia Images

Pentru statele nucleare, lecțiile acestui moment trebuie să fie cutremurătoare. Adversarii statali și nestatali sunt din ce în ce mai dispuși și capabili să lovească puterile nucleare cu arme convenționale. Acest lucru zguduie logica tradițională a descurajării nucleare. Descurajarea prin amenințarea cu represalii nucleare, instrumentul tradițional care a asigurat stabilitatea nucleară timp de decenii, se slăbește. Descurajarea prin negare - adică descurajarea unui atacator făcând ca un atac să pară inutil - ar putea deveni mai valoroasă.

Această abordare va impune priorități diferite pentru guverne. În loc să investească sume uriașe în modernizarea platformelor existente, statele nucleare ar avea mai mult de câștigat dacă ar consolida apărarea în jurul instalațiilor lor nucleare, concentrându-se pe reziliență mai degrabă decât pe capacitatea nucleară. Și ar trebui să găsească modalități de a susține și consolida normele care reglementează țintele convenționale - angajându-se, de exemplu, să nu atace niciodată centralele nucleare și instalațiile nucleare militare. Aceste măsuri vor contribui la încetinirea escaladării în timpul crizelor, când părțile beligerante se simt încurajate să lovească instalațiile nucleare inamice. Pentru statele non-nucleare, declinul descurajării nucleare tradiționale ar trebui să constituie un avertisment mai general. În loc să ofere certitudinea securității, bomba ar putea pur și simplu să atragă forme noi și neliniștitoare de pericol.

Declinul descurajării nucleare

Începând cu Războiul Rece, Statele Unite și Uniunea Sovietică - acum Rusia - au desfășurat o triadă de sisteme nucleare pentru a-și amenința și descuraja rivalii: rachete balistice intercontinentale terestre, rachete balistice lansate de pe submarine și bombardiere grele. Aceste sisteme pot lansa focoase la o distanță de peste 3.400 de mile, ceea ce constituie baza pentru a le descrie ca „forțe ofensive strategice”. Statele Unite pot viza direct teritoriul rus, iar rușii pot viza teritoriul continental al Statelor Unite.

Dezvoltarea rapidă a capacității nucleare a Chinei în ultimele decenii a urmărit să aducă Beijingul la egalitate cu Moscova și Washingtonul. Prin menținerea acestei configurații de sisteme, o țară se poate asigura că nu va suferi un „prim atac devastator” - un atac nuclear care împiedică orice represalii - păstrându-și capacitatea de a riposta. Posibilitatea unei represalii nucleare servește ca principal factor de descurajare pentru ca statele nucleare să nu-și folosească armele unele împotriva altora. Și tocmai această combinație de capacități a stat la baza stabilității strategice, noțiunea din relațiile internaționale conform căreia statele dotate cu arme nucleare nu ar trebui să aibă niciodată un motiv să-și folosească armele apocaliptice.

Atunci când o țară se confruntă cu un adversar care nu deține arme nucleare, ea poate recurge la o postură nucleară pentru a-și intimida inamicul. Să luăm, de exemplu, bombardierele strategice ale Rusiei.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Aeronavele pot fi folosite pentru a lansa bombe convenționale, dar Moscova a subliniat scopul lor nuclear continuu, afirmând în 2024 că orice atac asupra activelor strategice rusești ar putea provoca o reacție nucleară. Această ambiguitate trebuia să ofere liderilor ruși flexibilitate. Ei nu erau obligați să recurgă la arme nucleare pentru a răspunde la atacurile ucrainene, dar sperau, de asemenea, că posibilitatea utilizării armelor nucleare ar face Ucraina să se gândească de două ori și să se abțină de la lovirea activelor lor strategice.

În cadrul operațiunii „Spider’s Web”, Ucraina a testat ambiguitatea rusă și a constatat că aceasta era o acoperire pentru prudență. După șocul distrugerii bombardierelor sale strategice, rușii nu au apăsat butonul nuclear. Nici măcar nu au răspuns cu o nouă rundă de amenințări nucleare deschise. În schimb, au lansat un atac convențional asupra Kievului folosind 400 de drone și 40 de rachete.

Într-adevăr, acea ripostă rusă a ilustrat perfect dinamica în joc, ciocnirea dintre o veche logică a descurajării nucleare și realitățile războiului de astăzi. Așa cum a demonstrat Ucraina începând din 2022, simpla deținere a armelor nucleare nu protejează un agresor de riposta convențională. Deținerea celor mai puternice arme de pe pământ nu va proteja un stat mare de un stat mai mic hotărât să se apere.

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Israelul învață o lecție similară. Liderii israelieni sunt discreți în privința capacităților nucleare ale țării lor, dar au nutrit mult timp o încredere tăcută că armele nucleare ar proteja Israelul, împiedicând atacurile din partea statelor sau a actorilor non-statali.

Atacul violent al Hamas în Israel din 7 octombrie 2023 a călcat în picioare această noțiune. La fel au făcut și evenimentele ulterioare. Israelul s-a confruntat cu un val de atacuri cu rachete din partea Iranului, a Hezbollah din Liban și a Houthi din Yemen în ultimii ani și de când a început campania comună a SUA și Israelului împotriva Iranului în februarie. Nici statele, nici actorii non-statali nu consideră capacitatea nucleară a Israelului un motiv pentru a se abține de la a-i ataca teritoriul. Într-adevăr, în martie, Iranul a vizat reactorul israelian de producție de plutoniu de la Dimona, subliniind faptul că forța de descurajare nucleară israeliană nu numai că nu își îndeplinește scopul presupus, dar a devenit și un magnet pentru atacuri.

Testul Trinity din 1945 a fost prima detonare a unui arme nucleare din istorie. Foto: Profimedia Images

Răspunsul Israelului la aceste atacuri cu rachete a fost consolidarea semnificativă și constantă a apărării antirachetă la mai multe niveluri, de la sistemul Iron Dome, conceput pentru a contracara atacurile cu rază scurtă de acțiune, și sistemul David’s Sling, care interceptează rachetele cu rază medie și lungă de acțiune, până la sistemul de apărare antirachetă Arrow, care apără împotriva rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune. Aceste sisteme de apărare antirachetă pe mai multe niveluri sunt concepute pentru a face față unei varietăți de atacuri, de la rachete izolate la baraje semnificative, și pot distinge rapid proiectilele care se îndreaptă spre țintele lor de cele care cad fără a provoca daune.

Bomba ar putea atrage noi forme de pericol. Ironia acestei situații este dublă. În primul rând, proliferarea rachetelor ieftine și precise, a dronelor și a vehiculelor aeriene fără pilot în rândul vecinilor Israelului și chiar în rândul inamicilor săi nestatali a dus la un raport cost-beneficiu nefavorabil în comparație cu sistemele de apărare mai avansate, precum Iron Dome. Israelul, la fel ca alte țări din Orientul Mijlociu, s-a inspirat din experiența Ucrainei în dezvoltarea unor scuturi eficiente și ieftine pentru a se apăra împotriva dronelor ieftine, chiar dacă guvernul israelian a evitat cu grijă să furnizeze Ucrainei sisteme avansate de apărare antirachetă pe tot parcursul războiului acesteia cu Rusia.

A doua ironie este că Israelul, prin dezvoltarea unor sisteme sofisticate de apărare antirachetă stratificată, a urmărit o strategie de „descurajare prin refuz”, arată În teorie, adversarii săi ar fi descurajați să-l atace, deoarece ar recunoaște inutilitatea oricărui atac: priceperea Israelului în domeniul apărării antirachetă ar face ineficientă orice încercare de a lovi ținte din țară. Dar această teorie este pusă la grea încercare în războiul actual cu Iranul, întrucât dușmanii Israelului au lansat o ploaie de rachete și drone asupra orașelor și trupelor israeliene, unele dintre ele reușind invariabil să treacă și să provoace pagube. Prețul relativ redus și accesibilitatea armelor convenționale moderne obligă acum Israelul să caute sisteme defensive mai ieftine.

Între timp, celălalt factor de descurajare al Israelului - amenințarea cu represalii nucleare - a dispărut cu desăvârșire din peisaj. Chiar și în comentariile oficiale privind atacul de la Dimona, guvernul israelian nu a scos niciun cuvânt care ar putea fi interpretat ca o amenințare nucleară.

Israelul pare să se țină de strategia sa de ambiguitate nucleară, poate pentru a preveni o cursă regională a înarmării nucleare sau pentru a evita noi sancțiuni internaționale. Prin urmare, adversarii Israelului, fie că sunt actori statali sau nestatali, nu au niciun motiv să ia în seamă capacitatea sa nucleară sau să fie descurajați de spectrul unei bombe israeliene.

Noi convenții

Desigur, armele nucleare încă încurajează reținerea în anumite circumstanțe. Din 2022, Statele Unite și aliații săi din NATO și-au sporit constant asistența militară acordată Ucrainei într-un mod măsurat, care nu provoacă o reacție de escaladare din partea Rusiei. La rândul său, Rusia a evitat să atingă teritoriul NATO pe tot parcursul războiului, deși transporturile de arme ale NATO au devenit ținte legitime pentru atac odată ce au trecut granița în Ucraina. Atât Rusia, cât și NATO s-au ferit să intre în orice confruntare directă care ar putea escalada.

În acest context, teoria tradițională a descurajării nucleare încă se menține. Este posibil ca numărul mare de arme nucleare din arsenalele SUA și ale Rusiei - fiecare parte având aproximativ 4.000 - să oblige Moscova, precum și Washingtonul și aliații săi, să dea dovadă de o prudență extremă. Orice schimb de rachete nucleare între cele două părți riscă o escaladare rapidă către anihilarea globală. Un răspuns în acest sens poate fi găsit în natura particulară a relației nucleare pe care Statele Unite și Uniunea Sovietică au dezvoltat-o în timpul Războiului Rece. Statele Unite și Rusia își mențin forțele nucleare în stare de alertă maximă, gata să lanseze rapid. Dar niciuna dintre ele nu este capabilă să lanseze un prim atac complet distructiv sau „splendid” împotriva celeilalte, care i-ar elimina capacitatea de a riposta. Această fragilă „stabilitate a primului atac” a blocat Washingtonul și Moscova într-o îmbrățișare nucleară de risc ridicat pe care niciuna dintre părți nu este dispusă să o rupă.

Putin a lansat de curând cea mai puternică amenințare, spunând că Rusia ar putea folosi armele nucleare împotriva oricărei țări care o va ataca, chiar și cu arme convenționale. Colaj foto: Profimedia Images

În timpul Războiului Rece, fiecare superputere rivală se temea că cealaltă îi va impune o „surpriză strategică”, o nouă armă sau un sistem de apărare care ar fi perturbat stabilitatea primului atac. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar teama că s-ar putea întâmpla persistă până în prezent. Ea se manifestă acum în îngrijorările Statelor Unite cu privire la consolidarea nucleară a Chinei, care ar putea pune în cele din urmă Statele Unite în situația de a se confrunta cu doi parteneri nucleari care dispun de arsenale nucleare imense. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, Statele Unite ar putea să nu fie în măsură să răspundă la orice agresiune din partea Chinei sau a Rusiei așa cum ar dori. Umbrela nucleară americană s-ar putea slăbi, lăsând aliații vulnerabili la atacurile convenționale ale Chinei și Rusiei. Până acum, forța de descurajare nucleară extinsă a Statelor Unite a împiedicat conflictele convenționale în Europa și Asia de Est, dar ar putea eșua în viitor, pe măsură ce China își intensifică capacitățile nucleare.

În Asia de Sud, armele nucleare nu au împiedicat izbucnirea războaielor convenționale. India și Pakistanul dețin amândouă arme nucleare, dar în 2025 au ajuns să se confrunte în cel mai grav conflict convențional de după 1999. Ciocnirile directe dintre aceste două puteri nucleare provoacă întotdeauna îngrijorare în regiune și dincolo de granițele acesteia. Statele Unite au intervenit rapid în mai multe rânduri pentru a ajuta la negocierea unui armistițiu, cel mai recent în 2025. Și China susține că a contribuit la încetarea luptelor anul trecut. Amenințarea unei escaladări nucleare determină puterile externe să intervină. În acest caz, armele nucleare nu descurajează conflictul convențional, dar teama de utilizarea lor a contribuit la încetarea rapidă a luptelor.

Cu toate că Iranul spune că nu plănuiește să producă arme nucleare, are destul uraniu îmbogățit cât pentru cel puțin trei bombe nucleare. Foto: Shutterstock

Pe scurt, evenimentele recente au scos la iveală tendințe contradictorii în ceea ce privește descurajarea nucleară, mai arată The Foreign Affairs. Stabilitatea nucleară dintre cele două superputeri din perioada Războiului Rece pare să țină la distanță conflictul convențional în Europa și Asia de Est. Noul concurent, China, ar putea perturba această stabilitate, dar, deocamdată, ea se menține. În Asia de Sud, în schimb, războiul convențional are loc în ciuda faptului că ambele părți dețin arme nucleare. Aceste realități sugerează că puterile nucleare existente trebuie să își mențină în continuare armele nucleare, chiar dacă amenințările convenționale din partea unui număr tot mai mare de actori devin tot mai numeroase. Unele elemente ale descurajării depind de un echilibru nuclear stabil și vor continua să depindă de acesta atâta timp cât vor exista arme nucleare. În același timp, toate statele nucleare, indiferent dacă sunt semnatare ale Tratatului de neproliferare sau nu, ar trebui să se angajeze să-și limiteze și să-și reducă stocurile nucleare în circumstanțele potrivite. Eliminarea armelor nucleare rămâne un obiectiv esențial al umanității.

Clima actuală poate încuraja acest proces, întrucât războaiele în curs ridică îndoieli cu privire la utilitatea armelor nucleare în menținerea păcii. Iranul, Ucraina, Houthiții din Yemen și alte grupuri se comportă cu siguranță de parcă riscurile unei represalii nucleare ar fi neglijabile. La urma urmei, tabuul nuclear s-a dovedit puternic, niciun lider nefiind dispus până acum să-l încalce. Pe măsură ce tot mai mulți actori statali și nestatali dobândesc sisteme de rachete și drone performante, aceștia vor fi mai în măsură să lanseze atacuri tot mai îndrăznețe, chiar și împotriva statelor care dețin cele mai puternice arme.

Armele nucleare nu protejează un stat mare de unul mic

Această impotență nucleară ar trebui să informeze acei aliați ai SUA din Europa și Asia care se îndoiesc de fiabilitatea angajamentelor extinse de descurajare nucleară ale Washingtonului și au început să se gândească public la achiziționarea de arme nucleare. Președintele Poloniei a sugerat că țara sa ar trebui să obțină bomba, iar mai mulți politicieni germani au spus că și țara lor ar trebui să facă același lucru. În Asia de Est, sondajele arată că publicul din Coreea de Sud este din ce în ce mai favorabil dezvoltării de către Seul a propriului arsenal nuclear, iar chiar și publicul din Japonia - singura țară care a suferit un atac nuclear - pare mai dispus să accepte dezbaterea privind achiziționarea de arme nucleare. În Orientul Mijlociu, țările sunt îngrijorate de posibile atacuri din partea Israelului, a Statelor Unite sau a vecinilor lor. Arabia Saudită ar putea urmări o anumită formă de capacitate nucleară, insistând asupra dreptului de a îmbogăți materiale nucleare și încheind un acord de securitate cu Pakistanul care ar putea implica furnizarea de materiale fisionabile sau chiar de tehnologie pentru focoase către Riad.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Dar mai multe arme nucleare în mâinile mai multor țări nu vor împiedica conflictele convenționale. Armele nucleare nu opresc distrugerea bombardierelor strategice rusești. Ele nu protejează orașele israeliene de atacurile intense și repetate cu rachete. Ele nu descurajează India și Pakistanul să-și provoace reciproc devastări pe teritoriile lor.

Proliferarea nucleară comportă riscuri grave. Chiar dacă tabuul nuclear s-a menținut puternic din 1945, acesta nu este o garanție împotriva escaladării nucleare, mai ales că tehnologii precum inteligența artificială transformă procesul decizional în război și pot crește riscurile unei escaladări accidentale. Un număr tot mai mare de actori nucleari va genera mai multe oportunități pentru utilizarea neautorizată sau accidentală a armelor nucleare. Noile state nucleare nu vor avea aceeași experiență ca puterile nucleare existente în ceea ce privește asigurarea siguranței și securității armelor lor nucleare. Iar o abundență de arme nucleare oferă, de asemenea, actorilor non-statali mai multe oportunități de a achiziționa una, evocând spectrul amenințării nucleare teroriste care i-a bântuit atât de mult pe factorii de decizie la începutul anilor 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Mai puțin înseamnă mai mult

Armele nucleare sunt, de asemenea, costisitoare. Statele care dețin deja vaste arsenale nucleare investesc sume uriașe în consolidarea forțelor lor nucleare. Statele Unite, Rusia și China, cele trei mari puteri nucleare, își modernizează rachetele balistice intercontinentale, submarinele nucleare și bombardierele strategice - la un cost semnificativ. Este posibil ca astfel de investiții să nu merite efortul. Mai utile vor fi investițiile în reziliență, supraviețuire (n.r. prin consolidarea locurilor de desfășurare și a sistemelor nucleare mai mobile) și apărare, în special apărarea aeriană și antirachetă integrată, care va împiedica atacurile asupra infrastructurii nucleare critice. Pe măsură ce descurajarea nucleară devine tot mai incertă și atacurile convenționale devin tot mai precise și devastatoare, astfel de investiții s-ar putea dovedi mai valoroase și mai durabile decât alocarea de resurse suplimentare pentru modernizarea nucleară.

Așa cum a constatat Rusia în timpul războiului său împotriva Ucrainei, teritoriul național nu mai este un sanctuar în zilele noastre, iar bazele care găzduiesc sisteme strategice de arme nucleare pot fi atacate. Dacă adversarii, fie că sunt state sau actori nestatali, sunt capabili să lanseze drone precise sau rachete cu rază scurtă de acțiune, astfel de baze ar putea fi amenințate de atacuri convenționale. Această amenințare implică faptul că bazele nucleare au nevoie de sisteme de apărare aeriană și antirachetă capabile să funcționeze cu preaviz scurt și la distanțe mici. În mod ideal, astfel de sisteme de apărare ar trebui să semene cu sistemele de apărare împotriva dronelor extrem de rentabile pe care ucrainenii le construiesc și le desfășoară – astăzi, furnizându-le chiar și statelor din Golful Persic din Orientul Mijlociu. Sistemele de apărare vor trebui să fie ieftine și numeroase pentru a face față barajelor moderne de rachete și roiurilor de drone.

Coreea de Nord spune că testele cu rachete au simulat un război real cu arme nucleare tactice. FOTO: Profimedia Images

Statele care desfășoară arme nucleare trebuie să fie pregătite să le protejeze și să le apere de atacuri convenționale. Măsurile de reziliență puternice și pe mai multe niveluri par o opțiune mai bună decât teoria tradițională a descurajării, care a oferit doar amenințări goale cu represalii nucleare. Din acest motiv, puterile nucleare trebuie să-și reconsidere politica declarativă - adică mesajele publice ale unui guvern cu privire la modul și momentul în care ar putea folosi armele sale nucleare. Rusia a constatat că ucrainenii au ignorat pur și simplu doctrina nucleară rusă referitoare la atacurile convenționale asupra țintelor nucleare. Deși Rusia a amenințat cu o ripostă nucleară pentru astfel de atacuri, nu a dus amenințarea la îndeplinire, chiar și după ce forța sa de bombardiere nucleare a suferit pagube importante. Astfel de mesaje goale fie neutralizează puterea de descurajare a forțelor nucleare, fie creează o presiune insuportabilă de a escalada spre utilizarea armelor nucleare.

În schimb, statele nucleare și altele ar trebui să promulge principii normative care să ridice bariere suplimentare în calea escaladării nucleare. De exemplu, în războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, centralele nucleare au devenit ținte. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a îndemnat statele să se angajeze să nu atace centralele nucleare în timpul războiului. India și Pakistanul au convenit deja să nu atace instalațiile nucleare aparținând celeilalte părți; în fiecare an, de Anul Nou, ele schimbă liste cu instalațiile nucleare pe care au convenit să nu le vizeze cu arme convenționale. Așa cum au sugerat unii analiști, țările ar trebui să se angajeze, în general, să evite să vizeze zonele din vecinătatea instalațiilor care adăpostesc focoase nucleare. Astfel de angajamente ar putea fi extinse la toate instalațiile nucleare militare și ar putea fi adoptate de statele care dispun de arme nucleare. Ulterior, angajamentul ar putea fi adoptat la nivel global, toate statele având șansa de a-l semna.

Investițiile în modernizarea nucleară s-ar putea să nu merite efortul

Obiectivul ar fi extinderea tabuului nuclear pentru a include atacurile convenționale asupra țintelor nucleare, fie ele civile (centrale nucleare) sau militare (instalații de arme nucleare). Atât statele dotate cu arme nucleare, cât și cele fără arme nucleare ar trebui să considere că astfel de angajamente sunt în interesul lor. Chiar și pentru statele fără arme nucleare, o astfel de măsură ar consolida norma împotriva utilizării armelor nucleare, abordând pericolul unei escaladări neintenționate. De asemenea, ar preveni un dezastru radiologic, care ar putea rezulta dintr-un atac convențional asupra unei instalații nucleare.

Statele fără arme nucleare care se gândesc acum să achiziționeze arme nucleare ar trebui să se răzgândească. Forța de descurajare nucleară ambiguă a Israelului s-a dovedit a nu fi o barieră împotriva atacurilor convenționale, la fel ca și forța de descurajare nucleară deschisă și gigantică a Rusiei.

Statele care aspiră la statutul de state nucleare ar putea, în schimb, să-și consolideze apărarea convențională și reziliența împotriva atacurilor convenționale și hibride. Aliații SUA ar trebui să facă tot posibilul pentru a se asigura că capacitățile de descurajare extinsă bazate pe teritoriile lor sunt bine întreținute și menținute în stare de pregătire prin exerciții regulate. Aliații nu pot fi siguri de comportamentul niciunui președinte al SUA, dar pot fi siguri că capacitățile de descurajare nucleară extinsă desfășurate pe teritoriul lor sunt adecvate scopului și gata de acțiune.

Coreea de Nord spune că testele cu rachete au simulat un război real cu arme nucleare tactice. FOTO: Profimedia Images

În acest moment nuclear confuz, țările se pot confrunta cu incertitudinile sale și pot ajunge la concluzii greșite. Cel mai rău scenariu este ca statele nucleare să ignore lecțiile actualei perioade de război și să continue să-și consolideze orbeste forța nucleară fără a ține cont de faptul că noi amenințări convenționale vor veni asupra lor din toate părțile - și nu doar de la dușmanii lor nucleari tradiționali. Chiar și actorii non-statali vor dispune, în curând, probabil, de un număr semnificativ de drone și rachete rapide, ieftine, dar precise. Următorul atac terorist asupra unei ținte americane s-ar putea să nu vizeze turnurile înalte dintr-un mare oraș de coastă, ci bazele de desfășurare a armelor nucleare și, poate - pe măsură ce teroriștii vor achiziționa rachete cu rază mai lungă de acțiune - chiar inima teritoriului american, menționează The Foreign Affairs.

Soluția la astfel de amenințări nu este achiziționarea de mai multe arme nucleare, deoarece puterea lor de descurajare a devenit în mod evident îndoielnică. În schimb, țările trebuie să recunoască peisajul în schimbare al războiului convențional și modul în care dronele și rachetele balistice amenință rolul strategic central al armelor nucleare. Guvernele trebuie să dezvolte apărări mai bune, construind un bastion rezistent împotriva atacurilor convenționale asupra forțelor lor nucleare. Și ar trebui să depună eforturi pentru a promulga norme care să descurajeze utilizarea armelor nucleare și să prevină dezastrele radiologice. În acest fel, armele nucleare își pot continua rolul: descurajarea altor puteri nucleare de la atac și prevenirea acelui tip de escaladare care ar putea duce la o catastrofă.

Editor : C.A.