Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici”

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate al Uniunii Europene / Foto: Profimedia Images

Cheltuielile pentru armament în Uniunea Europeană vor atinge un nou record în acest an, ajungând la 381 de miliarde de euro, a anunţat marţi Agenţia Europeană de Apărare.

Acestea au ajuns la 343 de miliarde de euro anul trecut, ceea ce reprezenta deja un nivel record faţă de 2023, conform ultimelor date publicate de această agenţie UE specializată în probleme de apărare, relatează Agerpres.

„Europa cheltuieşte sume record pentru apărarea sa, pentru a asigura securitatea cetăţenilor noştri, şi nu ne vom opri aici”, a spus şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, care prezidează AEA.

Şi anul acesta, aproape 130 de miliarde de euro au fost cheltuite pe investiţii precum arme noi. Ţările europene şi-au crescut brusc cheltuielile militare de la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014, iar aceste cheltuieli s-au accelerat şi mai mult după invadarea Ucrainei de către Kremlin în februarie 2022.

Ţările NATO, din care fac parte şi 23 de state ale UE, au decis, de asemenea, să îşi intensifice eforturile, alocând cel puţin 5% din produsul lor intern brut (PIB) securităţii în următorii zece ani, dintre care 3,5% pentru cheltuieli strict militare.

Pentru a atinge acest ultim obiectiv de 3,5%, „va trebui să ne intensificăm eforturile şi să cheltuim în total peste 630 de miliarde de euro pe an” în UE, a declarat Andre Denk, directorul AEA.

