Coronavirus. De ce în Suedia este altfel? Medic român: Această „rețetă” nu se poate aplica în alte țări

Suedia nu a impus măsuri prea dure în lupta cu epidemia de coronavirus. Nu a închis nici școlile, nici magazinele, doar a făcut niște recomandări de izolare socială pentru cei vulnerabili. Asta nu a scutit-o de înregistrarea a peste 4.430 de cazuri, aproape dublu față de cât are România, și a 180 de morți (mai mult decât dublu față de România la acest moment), la o populație care este la jumătate față de cea a țării noastre. Cu toate acestea, autoritățile nu sunt copleșite. Laura Ghibu, medic român stabilit în Suedia, a povestit la Digi24 de ce:

„Situația din Suedia este încă sub control. Avem și noi mari probleme cu materialele de protecție. Eu am norocul să lucrez într-o clinică privată, deci materialul de protecție mi-l cumpăr singură și am avut ideea să mi-l cumpăr înainte să înceapă criza.

În Suedia situația încă este sub control, deși avem mai mult de 4.000 de cazuri diagnosticate cu Covid, avem doar 146 de morți (la momentul discuției, marți, la prânz - n.r.), marea majoritate în vârstă, cu comorbidități.

Aici, autoritățile nu au decis să închidă țara, totul este deschis, toate magazinele sunt deschise, școlile sunt deschise, dar cei în vârstă și cei care sunt în categoria de risc major de complicații din cauza Covid-19 sunt consiliați să rămână acasă și să nu se deplaseze.

În momentul de față, autoritățile nu consideră necesare măsurile de izolare, dar asta este datorat sistemului suedez, societății suedeze, care este foarte individualistă. Această rețetă nu se poate aplica în alte țări. În Suedia, lumea locuiește destul de segregată, familiile nu se întâlnesc, nu există o socializare între diferite fașe de vârstă, de aceea este foarte ușor să izolezi fașele de vârstă care sunt mai expuse complicațiilor.

Autoritățile se gândesc că dacă tinerii se găsesc afară și lucrează și fac ca economia să funcționeze, dacă ei se molipsesc, nu este o problemă așa de mare, important este să-i protejăm pe cei mai în vârstă și pe cei bolnavi.

Pentru dotarea spitalelor de stat, nu este problemă de buget, este problemă de marfa care nu se mai livrează, din cauză că nu mai există aceste echipamente niciunde în lume. Pe piață nu mai există de cumpărat. Dar ceea ce s-a făcut foarte bine în Suedia a fost să se concentreze toate resursele către spitalele de stat. Adică și noi, de exemplu, la clinicile private, am trimis benevol ceea ce aveam noi în surplus, ca să ajutăm acest efort colectiv.

Apoi, medicii sunt destul de bine pregătiți și știu și să nu facă risipă de aceste materiale.

De exemplu, s-au dat niște directive care arată cum să sterilizăm aceste măști chirurgicale, să sterilizăm ceea ce avem pe noi, deci noi, practic, utilizăm și reutilizăm aceste produse. Autoritățile statale ne-au învățat cum să facem să le reutilizăm. Nu este nicio problemă dacă le reutilizăm. Avem niște posibilități să ne protejăm mult mai bine, de exemplu eu port o vizetă” - a arătat dr. Laura Ghibu.

Editor: Luana Păvălucă