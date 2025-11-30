Cresc exporturile Kievului. Dronele și armele ucrainene se îndreaptă către Europa

La aproape trei săptămâni după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își va deschide porțile pentru export, oficialii spun că politica trece acum de la declarație la punere în aplicare, primele birouri de vânzări urmând să se deschidă la Berlin și Copenhaga. Această măsură prudentă a fost discutată săptămâna trecută în cadrul unei întâlniri „informale” cu jurnaliștii - în care informațiile din cadrul întâlnirii puteau fi împărtășite fără a se menționa sursa - la Consiliul Național de Securitate și Apărare, anunță Kyiv Post. Înalți oficiali ucraineni și lideri ai industriei de apărare au împărtășit detalii despre planul ucrainean.

La prima vedere, poate părea contradictoriu ca Ucraina să exporte arme în timp ce încă depinde în mare măsură de ajutorul militar străin, în special din Europa și SUA, scriu jurnaliștii de la Kiev.

Mai multe categorii de arme rămân în deficit sever - obuze de artilerie, sisteme de ghidare, rachete aeriene, piese de schimb pentru avioane și avioane în sine. Aceste capacități nu pot fi înlocuite în prezent pe plan intern.

„Ucraina utilizează în prezent până la 25% din obuzele americane”, explică analistul militar Oleh Katkov. „Acestea nu pot fi înlocuite dacă aprovizionarea se oprește, deoarece Europa nu poate acoperi deficitul.”

Cu toate acestea, dronele sunt o altă poveste. Ucraina poate produce acum suficiente drone - sisteme care definesc câmpul de luptă actual - pentru a satisface nevoile de pe front și pentru a exporta în străinătate.

Războiul s-a transformat într-un conflict dominat de robotică, linia frontului devenind o „zonă mortală” de 10-15 kilometri din cauza saturației cu drone.

„Producem deja suficiente drone pentru a le exporta”, a declarat un producător. „Voluntari din Letonia și Lituania au venit chiar pentru instruire.”

„Industria ucraineană produce, de exemplu, suficiente drone FPV, iar capacitățile sale depășesc într-adevăr nevoile frontului. Dar, în cazul unor tipuri specifice de drone, cum ar fi dronele interceptor, avem încă un deficit de producție”, a declarat Hryhoriy Shverk, fondatorul companiei producătoare de drone General Cherry.

Companiile din industria de apărare a Ucrainei au spus că ar putea produce de trei ori mai multe arme decât în prezent dacă ar avea bugetul necesar. Foto: Profimedia Images

Oficialii afirmă că baza industrială de apărare a Ucrainei are în prezent o capacitate anuală de aproximativ 35 de miliarde de dolari, deși doar jumătate din aceasta este finanțată, lăsând un potențial enorm nefolosit.

„Numai armele cu rază lungă de acțiune ar putea depăși valoarea de 35 de miliarde de dolari până în 2026, întregul sector ajungând la 60 de miliarde de dolari”, a declarat Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, pentru Kyiv Post.

Bloomberg estimează că Ucraina poate deja construi 4 milioane de drone pe an, ceea ce permite atât aprovizionarea internă, cât și exportul.

Ucraina reduce rapid dependența de componentele chinezești, producând controlere, elice și alte piese pe plan intern.Cu toate acestea, majoritatea producătorilor de drone, și nu numai ei, încă funcționează sub capacitate.

„Doar 14% dintre producătorii pe care i-am chestionat se așteaptă la o utilizare completă a capacității, iar alți 21% se așteaptă ca instalațiile lor să funcționeze la mai mult de jumătate din capacitatea lor. Așadar, majoritatea respondenților prevăd din nou doar o utilizare parțială a capacității.

90% din veniturile generate de activele ruseşti îngheţate ar putea să fie cheltuite pentru achiziţionarea de arme pentru Ucraina. Foto: Shutterstock

În schimb, îndeplinirea comenzilor în cadrul contractelor internaționale cu export deschis și joint venture-uri ar permite utilizarea completă a capacității”, spune Kateryna Mykhalko, șefa asociației care reunește zeci de producători de drone, Technological Forces of Ukraine.

Planificarea exporturilor, susțin oficialii, trebuie să înceapă acum – nu doar pentru a genera venituri, ci și pentru a împărtăși partenerilor europeni experiența ucraineană dobândită în condiții de luptă.

„În Europa și în SUA, producția locală de drone este încă la un stadiu incipient”, a remarcat Shverk. „Inginerii ucraineni perfecționează sistemele pe baza feedback-ului în timp real de pe linia frontului. Noi, de exemplu, suntem în contact permanent cu brigăzile care primesc produsele noastre, obținem feedback și îmbunătățim constant produsul. Dronele ucrainene au avantajul de a fi testate într-un război real, la scară largă.”

Acest lucru este deosebit de relevant pentru țările UE care se confruntă deja cu amenințarea crescândă a agresiunii hibride rusești.

„Este important ca legislația privind exportul să fie compatibilă cu practicile europene. La sfârșitul anului trecut, am realizat un sondaj care a arătat că majoritatea țărilor NATO au contactat deja producătorii ucraineni pentru parteneriate sau achiziții de arme. Printre primele cinci țări care au trimis cereri producătorilor ucraineni se numără membrii NATO Lituania, SUA, Marea Britanie, Republica Cehă și Letonia”, a spus Mykhalko.

Cum va funcționa – și potențialele capcane

Conform planului, Danemarca și Germania – două dintre cele mai de încredere susținătoare militare ale Ucrainei – vor găzdui platforme ucrainene de export în domeniul apărării. Aceste birouri vor prezenta tehnologiile ucrainene, vor servi ca centre de negociere și vor sprijini cooperarea cu guvernele și partenerii privați.

Fiecare platformă va include:

O zonă deschisă pentru demonstrații

O zonă închisă pentru planificatorii militari

Spațiu de birouri pentru discuții contractuale

Dar ideea a generat îngrijorare în rândul producătorilor.

Producătorii privați preferă să trateze direct cu cumpărătorii străini. Principala lor îngrijorare, spune Mykhalko, este că noile birouri ar putea deveni un blocaj birocratic sau un „exportator special” de facto, cu o influență nejustificată, creând potențial riscuri de corupție.

„Este important ca birourile să nu aibă competențe suplimentare neprevăzute în legislația ucraineană, în special în ceea ce privește influența asupra produselor contractate. Vrem să avertizăm că aceste platforme nu trebuie să devină birouri speciale de export care creează bariere artificiale între afaceri și piață și generează riscuri de corupție. Producătorii nu au nevoie de un astfel de intermediar. Astăzi, companiile ucrainene din domeniul apărării sunt deja integrate în rețelele industriale și de investiții occidentale. Ele lucrează direct cu parteneri europeni și americani”, notează Mykhalko.

Oficialii recunosc acest lucru, dar subliniază două preocupări cheie.

Control și securitate

Statul insistă asupra supravegherii pentru a împiedica entitățile ruse să se prezinte ca cumpărători străini. NSDC va menține o listă a destinațiilor de export aprobate, cu accent pe țările care au semnat acorduri de securitate.

„Cum putem fi siguri de acest lucru dacă nu controlăm sau cel puțin nu monitorizăm procesul de vânzare? Nimeni nu spune că ar trebui să creăm o sită, dar trebuie să înțelegem cel puțin cine lucrează cu cine – trebuie să știm acest lucru”, a declarat un oficial pentru Kyiv Post.

Cu toate acestea, Shverk consideră că în cele din urmă vor fi permise contractele directe: „Platformele sunt bune pentru moment. Mai târziu, vor fi posibile contractele directe”.

Oficialii se așteaptă ca primele contracte de export să fie încheiate nu mai devreme de jumătatea anului 2026.

Priorități pe front

Unii se tem că exporturile ar putea crea penurie pe front. Oficialii spun că nevoile de pe front vor avea prioritate absolută și că orice contract de export poate fi suspendat dacă este necesar.

Producătorii susțin că exporturile nu vor submina aprovizionarea internă, deoarece modelele de export diferă de cele de pe front, iar veniturile din export vor ajuta companiile să-și extindă producția și să cumpere componente în vrac – ceva ce contractele de stat rareori permit.

Aprobarea exporturilor va fi acordată de Serviciul de Stat pentru Controlul Exporturilor și de Comisia Interagenții din cadrul NSDC.

În același timp, oficialii notează: producătorii privați nu sunt obligați să lucreze prin intermediul exportatorilor speciali de stat; un producător poate utiliza un exportator special de stat, un exportator special privat sau poate obține propria autoritate de export ca rezident al Orașului Apărării (în 7-12 zile) sau printr-o decizie separată a Cabinetului pentru un producător specific (până la un an).

Orașul Apărării este un regim special pentru industria de apărare a Ucrainei. Potrivit fostului ministru al Industriilor Strategice, Oleksandr Kamyshin, toți rezidenții Orașului Apărării vor beneficia de acces simplificat la procedurile de export, transferuri internaționale și producție comună.

Însă, fără contracte existente, rămâne de văzut cum vor funcționa aceste reguli în practică.

Forme de cooperare și geografia exporturilor

Atât pentru producătorii ucraineni, cât și pentru partenerii străini, întrebarea cheie este formatul cooperării. Shverk spune că accentul nu ar trebui să fie pus doar pe drone, ci pe un întreg ecosistem de produse și servicii care sunt unice deoarece au fost testate în condiții reale de luptă. O dronă nu este doar o dronă – nu este doar un dispozitiv zburător. Este un set de soluții: instruirea piloților, service, fiecare dronă are propriile tactici de utilizare etc. Vânzarea doar a produsului înseamnă să nu îi dezvălui toate capacitățile. Trebuie să vinzi instruire, dezvoltare tactică și servicii”, susține Shverk.

Unele firme se tem că tehnologiile lor ar putea fi copiate în Occident. Statul ia în considerare partajarea selectivă a tehnologiei și localizarea parțială, dar numai pentru componentele care nu sunt exclusiv ucrainene. Inițiativa va funcționa sub marca „Construiește în Ucraina, construiește cu Ucraina”, începând cu „modelul danez” care încurajează investițiile în producția ucraineană sau în facilități comune în străinătate.

În ceea ce privește geografia exporturilor, opiniile diverg. Oficialii preferă să exporte numai către aliații occidentali de încredere, pentru a preveni scurgerile către Rusia.

Alții susțin că Ucraina ar trebui să intre pe piețele din Africa și America Latină pentru a scoate Rusia de pe piețele sale tradiționale.

„Trebuie să vindem în Africa și America Latină. Trebuie să-i scoatem pe ruși. Cred că putem”, a spus Shverk.

Editor : C.A.