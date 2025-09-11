Aproape 180.000 de oameni au participat la protestele față de măsurile de austeritate anunțate în Franța. Demonstrațiile împotriva planurilor guvernului de a face economii de peste 40 de miliarde de euro s-au încheiat cu violențe.

Protestatarii au incendiat obiecte și au ridicat baricade pentru a împiedica circulația. Manifestanții au incendiat și un autobuz la Rennes și au avariat rețeaua de alimentare cu energie electrică în sud-vestul țării. 80.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pe străzile din Franța. Ei au folosit tunuri cu apă și gaze la crimogene și au arestat peste 500 de demonstrați, dintre care mai mult de jumătate în capitala Paris.

Îndemnul „Blocăm totul!” a adus haosul în Franța, de la mașini și clădiri incendiate, încăierări violente cu poliția până la greve în transporturi, educație și industrie. Oamenii din Hexagon și-au arătat nemulțumirea față de politicile guvernului și ale președintelui Emmanuel Macron.

Protestul „Bloquons tout” din Franța, anunțat pentru 10 septembrie. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

„Problema principală nu este guvernul, ci omul care numește guvernul: Emmanuel Macron. Este o politică antisocială, una care îi îmbogățește și mai mult pe cei bogați.”, a spus unul dintre participanții la manifestații.

Născută pe rețelele sociale, mișcarea nu are o conducere centralizată, dar este susținută de marile sindicate. Mobilizarea vine după ce guvernul Bayrou a picat la vot în Parlament pentru că a încercat să impună un buget de austeritate, iar noul premier nu pare să se bucure nici el de o încredere prea mare.

Editor : Ș.R.