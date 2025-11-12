Live TV

Video Donald Trump spune că e „obligația” sa să dea în judecată BBC: „Au înșelat publicul și au recunoscut”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Președintele american Donald Trump a declarat că are „obligația” de a da în judecată BBC pentru editarea unui discurs pe care l-a prezentat în cadrul programului Panorama, potrivit The Times.

„Cred că trebuie să-i [dau în judecată]”, a spus el într-un interviu difuzat, marți seară, la Fox News. „De ce nu? Au înșelat publicul și au recunoscut acest lucru.”

Avocatul lui Trump, Alejandro Brito, a amenințat săptămâna aceasta cu acțiuni în justiție pentru calomnie împotriva postului de radiodifuziune, spunând că au timp până vineri să ofere o retragere „completă și echitabilă” și să „îl despăgubească în mod corespunzător pe președintele Trump pentru prejudiciul cauzat”, sau să se confrunte cu un posibil proces de 1 miliard de dolari în Florida.

„Cred că am obligația să fac asta, pentru că nu le poți permite oamenilor să facă asta”, a declarat președintele la emisiunea The Ingraham Angle de la Fox.

Comentariile lui Trump au fost difuzate după ce editorii programului Panorama au declarat că nu erau la curent cu modul în care discursul său a fost „manipulat” atunci când l-au semnat.

Liderul SUA a amenințat BBC cu acțiuni în justiție din cauza emisiunii din 2024, „Trump: A Second Chance?” , după ce aceasta a dat impresia că a făcut un „apel direct la acțiuni violente”, în contextul în care două secțiuni din discursul său dinaintea revoltelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 au fost îmbinate.

Samir Shah, președintele BBC, a fost nevoit să își prezinte scuze pentru greșeală într-o scrisoare adresată miniștrilor, luni, după ce aceasta a dus la demisia lui Tim Davie, directorul general, și a lui Deborah Turness, directoarea executivă a departamentului de știri.

„Acceptăm că modul în care a fost editat discursul a dat impresia unui apel direct la acțiuni violente”, a spus Shah. „BBC își prezintă scuze pentru această eroare de judecată.”

„Trump: A Second Chance?” a fost produs de o echipă internă a BBC, împreună cu October Films, un producător premiat cu Emmy și BAFTA.

Citește și:

De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele decenii: „Au făcut o greșeală și nu și-au asumat-o”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
4
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
dominic fritz ciprian ciucu
Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
Ultimele știri
Lavrov a fost dat din nou dispărut după ce Kremlinul a asigurat că nu a fost ostracizat. A lipsit de la o importantă întâlnire
Un ascultător norocos a câștigat o super mașină la aniversarea a 10 ani de Digi FM
Preşedintele Bulgariei a respins legislaţia care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil. Ce face România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
detinuti-cecot-el salvador
„Ați ajuns în iad”: Venezuelenii trimiși de Donald Trump în El Salvador au fost supuși torturii sistematice, potrivit unui raport
Nicușor Dan. Donald Trump.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”
TX: Harris County Democratic Rally with Gov. Gavin Newsom
„Trump este temporar”, a spus guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, virulentul oponent al președintelui SUA
Clădirea Capitoliului, Washington
Blocajul bugetar din SUA, care a durat 40 de zile, s-a încheiat. Trump se bucură de „o victorie foarte mare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Reformă pensii 2026. Schimbările care ar urma să apară pentru pensionari
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Eddie Murphy, după 45 de ani în lumina reflectoarelor: „Să fiu aici cu mintea și spiritul intacte este o...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Jack Scalia împlineşte 75 de ani. Cum arată azi actorul din „Dallas” și „All My Children”, idol al anilor ’80
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...