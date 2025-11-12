Președintele american Donald Trump a declarat că are „obligația” de a da în judecată BBC pentru editarea unui discurs pe care l-a prezentat în cadrul programului Panorama, potrivit The Times.

„Cred că trebuie să-i [dau în judecată]”, a spus el într-un interviu difuzat, marți seară, la Fox News. „De ce nu? Au înșelat publicul și au recunoscut acest lucru.”

Avocatul lui Trump, Alejandro Brito, a amenințat săptămâna aceasta cu acțiuni în justiție pentru calomnie împotriva postului de radiodifuziune, spunând că au timp până vineri să ofere o retragere „completă și echitabilă” și să „îl despăgubească în mod corespunzător pe președintele Trump pentru prejudiciul cauzat”, sau să se confrunte cu un posibil proces de 1 miliard de dolari în Florida.

„Cred că am obligația să fac asta, pentru că nu le poți permite oamenilor să facă asta”, a declarat președintele la emisiunea The Ingraham Angle de la Fox.

Comentariile lui Trump au fost difuzate după ce editorii programului Panorama au declarat că nu erau la curent cu modul în care discursul său a fost „manipulat” atunci când l-au semnat.

Liderul SUA a amenințat BBC cu acțiuni în justiție din cauza emisiunii din 2024, „Trump: A Second Chance?” , după ce aceasta a dat impresia că a făcut un „apel direct la acțiuni violente”, în contextul în care două secțiuni din discursul său dinaintea revoltelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 au fost îmbinate.

Samir Shah, președintele BBC, a fost nevoit să își prezinte scuze pentru greșeală într-o scrisoare adresată miniștrilor, luni, după ce aceasta a dus la demisia lui Tim Davie, directorul general, și a lui Deborah Turness, directoarea executivă a departamentului de știri.

„Acceptăm că modul în care a fost editat discursul a dat impresia unui apel direct la acțiuni violente”, a spus Shah. „BBC își prezintă scuze pentru această eroare de judecată.”

„Trump: A Second Chance?” a fost produs de o echipă internă a BBC, împreună cu October Films, un producător premiat cu Emmy și BAFTA.

