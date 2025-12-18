Live TV

Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban

Donald Tusk, premierul Poloniei
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”, în contextul în care liderii blocului comunitar se reunesc pentru a vota utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, relatează Independent.

Comisia Europeană a propus ca activele să fie utilizate pentru a garanta un împrumut de reparații pentru Ucraina, însă Belgia, unde se află majoritatea activelor, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea planului. Rusia a criticat anterior acest plan, calificându-l drept „furt”.

„Acum avem de ales între două opțiuni simple: bani astăzi sau sânge mâine”, a declarat Tusk miercuri. „Și nu mă refer doar la Ucraina, ci la întreaga Europă. Aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm și numai noi o putem lua.”

De cealaltă parte, premierul ungar Viktor Orban a susținut că ideea UE de a utiliza activele Rusiei este „moartă”. Orban a spus că există o minoritate de blocare împotriva propunerii, ceea ce înseamnă că aceasta nu va fi adoptată.

La sosirea la summitul UE de la Bruxelles, el a mai adăugat că finanțarea Ucrainei dintr-un împrumut comun al UE nu este acceptabilă pentru Ungaria.

Totodată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Trebuie să găsim o soluție astăzi”. „Nu vom părăsi Consiliul European fără o soluție pentru finanțarea Ucrainei în următorii doi ani.”

Președintele Volodimir Zelenski a făcut apel săptămâna aceasta la unitate în Europa în ceea ce privește alocarea activelor înghețate, afirmând că Ucraina se confruntă cu dificultăți financiare și că fără această finanțare nu va putea „rămâne puternică din punct de vedere economic”.

