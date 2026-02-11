Live TV

Economii la Bruxelles: Parlamentul European taie un premiu acordat cetățenilor UE

Treffen Bundeskanzler Stocker - EU-Parlamentspräsidentin Metsola
Roberta Metsola. Sursa foto: Profimedia Images

Parlamentul European a decis să elimine un premiu dedicat cetățenilor UE, ca parte a unui pachet de reduceri bugetare. Măsura, menită să genereze economii anuale de aproximativ 200.000 de euro, vine după evaluări interne care au concluzionat că distincția avea un impact redus și consuma resurse considerabile din bugetul de comunicare.

Premiul Cetățeanului European, introdus în 2008 pentru a recompensa proiecte inițiate de cetățeni care contribuie la cooperarea europeană și la promovarea valorilor UE, oferea anual distincții pentru 50 de proiecte.

După o pauză în 2024, cauzată de alegerile europene, premiul a fost suspendat, iar decizia finală de eliminare a fost luată luni seară, în cadrul unei reuniuni a Biroului Parlamentului, format din președinta instituției, Roberta Metsola, și cei 14 vicepreședinți ai săi.

„În pofida investițiilor semnificative de-a lungul anilor și a multiplelor modificări ale regulamentului, premiul s-a dovedit a fi un proces complex, care necesită multe resurse și care a oferit rezultate reduse în ceea ce privește vizibilitatea, inclusiv un impact mediatic măsurabil aproape inexistent”, se arată într-o notă internă semnată de secretarul general al Parlamentului, Alessandro Chiocchetti, consultată de POLITICO.

„Experiența a arătat că proiectele premiate nu au reușit să atragă suficientă atenție la nivel local și regional, ceea ce a împiedicat premiul să contribuie semnificativ la vizibilitatea Parlamentului la scară largă”, se mai precizează în document.

Măsura va economisi aproximativ 200.000 de euro pe an, majoritatea sumei provenind din bugetul de comunicare. Potrivit notei, banii vor fi redirecționați către activități considerate mai eficiente din punct de vedere al costurilor, fără a se preciza însă care sunt acestea.

Chiocchetti a subliniat în document și că premiul a ridicat „ocazional” probleme de reputație pentru Parlament, „din cauza percepțiilor privind influența politică în unele nominalizări, a unor chestiuni etice sau a acuzațiilor de comportament neadecvat care au vizat anumiți laureați”.

Decizia face parte dintr-o restructurare mai amplă și din măsurile de reducere a cheltuielilor pe care secretarul general le-a implementat pentru a diminua bugetul de comunicare, în valoare de 127 de milioane de euro.

