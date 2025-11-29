Emmanuel Macron îl primește luni pe Volodimir Zelenski la Paris. Discuții cruciale despre război și securitatea Europei

Preşedintele francez Emmanuel Macron se va vedea din nou, luni, cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită la Paris a liderului de la Kiev, anunţă Palatul Elysee, conform BFMTV.

Cei doi lideri urmează să „discute despre condiţiile unei păci drepte şi durabile, în continuarea discuţiilor de la Geneva şi a planului american, într-o strânsă consultare cu partenerii noştri europeni”, precizează într-un comunicat preşedinţia franceză.

Cei doi şefi de stat „vor face de asemenea un bilanţ al activităţii angajate cu privire la garanţiile de securitate în cadrul Coaliţiei de Voință”.

Această coaliţie, din care face parte şi Franţa, este alcătuită din 30 de ţări, în principal europene, dispuse să ofere „garanţii de securitate” Kievului, în cazul încheierii unui armistiţiu sau a unui acord de pace cu Moscova.

Această vizită a lui Volodimir Zelenski intervine în contextul în care preşedintele ucrainean l-a demis vineri pe şeful său de cabinet Andrii Iermak. Plecarea lui Andrii Iermak a fost anunţată la scurt timp după percheziţionarea domiciliului acestui apropiat al şefului statului, în cadrul unei anchete cu privire la un vast scandal de corupţie.

Pe plan militar, Ucraina şi capitala sa continuă să fie ţintite de către armata rusă.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, noi atacuri cu dronă s-au soldat cu cel puţin trei morţi şi 30 de răniţi, au provocat pagube materiale importante, şi au lăsat fără curent electric peste 600.000 de persoane.

Pe plan diplomatic, Kievul a trimis o echipă de negociatori în Statele Unite, sâmbătă, pentru a discuta despre planul administraţiei Trump de a pune capăt războiului cu Rusia. Acest plan, prezentat săptămâna trecută, a fost perceput în favoarea revendicărilor Kremlinului.

Editor : C.A.