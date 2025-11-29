Live TV

Misiune diplomatică weekendul acesta. O delegaţie ucraineană pleacă în SUA pentru negocieri de pace

zelenski vance
Delegația Ucrainei condusă de președintele Zelenski s-a întâlnit cu delegația SUA condusă de vicepreședintele J.D. Vance la Consiliul de Securitate de la Munchen. Sursa foto: Profimedia Images

Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului.

Delegaţia intenţionează să se întâlnească cu partea americană la sfârşitul acestei săptămâni, a afirmat sursa, solicitând anonimatul din cauza sensibilităţii problemei.

Discuţiile ar putea avea loc în Florida (sud-estul Statelor Unite), a adăugat sursa.

Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, urma să participe la întâlnire înainte de a demisiona vineri din funcţie, potrivit aceleiaşi surse.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta.

„Conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski”, a declarat Putin într-o conferinţă de presă susţinută la Bişkek.

Kievul susţine că nu poate organiza alegeri în condiţiile în care se află sub legea marţială şi îşi apără teritoriul împotriva Rusiei. Vladimir Putin a mai afirmat joi că Moscova va înceta ostilităţile în Ucraina dacă forţele de la Kiev vor accepta să se retragă din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare.

