Misiune diplomatică weekendul acesta. O delegaţie ucraineană pleacă în SUA pentru negocieri de pace
Data publicării:
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului.
„Delegaţia intenţionează să se întâlnească cu partea americană la sfârşitul acestei săptămâni”, a afirmat sursa, solicitând anonimatul din cauza sensibilităţii problemei.
Discuţiile ar putea avea loc în Florida (sud-estul Statelor Unite), a adăugat sursa.
„Conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski”, a declarat Putin într-o conferinţă de presă susţinută la Bişkek.
Kievul susţine că nu poate organiza alegeri în condiţiile în care se află sub legea marţială şi îşi apără teritoriul împotriva Rusiei. Vladimir Putin a mai afirmat joi că Moscova va înceta ostilităţile în Ucraina dacă forţele de la Kiev vor accepta să se retragă din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare.