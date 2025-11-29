Fostul șef de cabinet al președintelui Zekenski spune că pleacă pe front: „Sunt pregătit pentru orice”

Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat plecarea pe front, la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție, în urma unui raid la domiciul său efectuat de Biroul Național Anticorupție din Kiev. Andriy Yermak s-a declarat „dezgustat” de acuzațiile de corupție care i se aduc și a precizat că nu vrea să îi creeze probleme președintelui ucrainean, motiv pentru care va pleca pe front.

„Mă duc pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Am servit Ucraina și eram la Kiev pe 24 februarie. Poate ne vom revedea, Glorie Ucrainei. Am fost profanat, iar demnitatea mea nu a fost protejată, în ciuda faptului că mă aflu la Kiev din februarie 2022. Prin urmare, nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski, mă duc pe front. Sunt dezgustat de mizeria care mi se adresează și și mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care cunosc adevărul”, a declarat Andriy Yermak pentru The Post.

După mesajul dat, acesta și-a cerut scuze pentru că nu va mai putea răspunde la apeluri. Este de precizat că nu a declarat când sau cum intenționează să se ducă pe frontul de luptă. De asemenea, acesta nu a precizat nici modul în care se va duce pe linia frontului și dacă se va alătura Forțelor Armate ale Ucrainei.

Mesajele fostului șef de cabinet al președintelui ucrainean vin după o zi grea pentru acesta. Percheziția din apartamentul său și demisia din funcție au venit chiar înainte de întâlnirea programată cu echipa americană care conduce negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia.

O delegație din Ucraina se va deplasa în acest weekend în SUA, pentru a se întâlni cu trimisul special al președintelui pentru continuarea discuțiilor privind planul de pace.

Percheziții la fostul șef de cabinet al lui Zelenski

Autorităţile anticorupţie din Ucraina, de la Biroul Național Anti-corupție (NABU) și de la Biroul procurorului specializat anti-corupție (SAPO) au efectuat percheziţii la domiciliul și biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, informează Kyiv Post.

Andriy Iermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său.

„Astăzi, NABU și SAP efectuează într-adevăr acțiuni procedurale la domiciliul meu. Nu există obstacole pentru anchetatori. Li s-a acordat acces deplin la apartament, la fața locului – avocații mei, care interacționează cu ofițerii de aplicare a legii. Din partea mea – cooperare deplină”, a scris acesta pe X, imediat după perchezițiile domiciliare.

La începutul acestei luni, parlamentarii și organismele de supraveghere ucrainene au cerut ca Zelenski să-l concedieze pe Iermak în contextul unui scandal de corupție în domeniul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari, anchetat de NABU, în care unul dintre asociații de afaceri ai președintelui – care a fugit din țară – era puternic implicat ca lider al grupului.

Iermak a fost alături de președinte ca al doilea om ca putere din Kiev de la victoria electorală a lui Zelenski în 2019. El este un interlocutor cheie cu aliații occidentali ai Ucrainei, în contextul în care aceasta rezistă invaziei rusești la scară largă.

Editor : A.R.