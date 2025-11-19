Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l descuraja pe Putin, avertizează șeful Airbus

Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate nucleară tactică pentru a contracara arsenalul tot mai mare al Rusiei, a avertizat miercuri președintele consiliului de administrație al Airbus, René Obermann, la Conferința de Securitate de la Berlin. El susține că lipsa unei descurajări comune la acest nivel lasă un „gol periculos” în strategia europeană, în contextul intensificării amenințărilor Moscovei.

Vorbind la Conferința de Securitate de la Berlin, Obermann a spus că postura actuală a Europei lasă un gol periculos sub pragul strategic, făcând referire la ceea ce el a descris drept „peste 500 de focoase nucleare tactice” desfășurate de Rusia de-a lungul flancului estic al NATO și în Belarus, scrie Politico.

„Care credeți că ar fi răspunsul nostru la un atac tactic rusesc limitat, cu efecte limitate?” i-a întrebat el pe oficialii din domeniul apărării, ofițerii militari și reprezentanții industriei prezenți. „Eu nu am răspunsul, dar sunt sigur că voi îl aveți”.

Armele nucleare tactice au încărcături explozive mai mici, de obicei între 1 și 50 de kilotone, și sunt concepute pentru utilizare pe câmpul de luptă. Armele strategice, mult mai mari, depășesc 100 kt și sunt proiectate pentru a distruge orașe.

Câte arme nucleare are Rusia și cum se compară Europa

Obermann a susținut că Germania, Franța, Marea Britanie și „alte state europene dispuse” ar trebui să convină asupra unui „program comun și etapizat de descurajare nucleară”, care să includă explicit nivelul tactic, un domeniu evitat în mod tradițional în dezbaterea publică de liderii europeni.

Franța și Marea Britanie dețin arsenale nucleare independente, dar nu există o doctrină europeană comună privind descurajarea sau reacția la un atac nuclear limitat. Franța ar avea aproximativ 290 de focoase, iar Marea Britanie aproximativ 225, niciuna tactică.

Germania participă la misiunea NATO de partajare nucleară, dar nu deține propriile arme. Rusia, pe de altă parte, are aproximativ 5.580 de arme nucleare, cel mai mare arsenal din lume.

Războiul din Ucraina redeschide subiectul tabu al înarmării nucleare

Obermann a avertizat că Europa riscă să înțeleagă greșit strategia Moscovei dacă se concentrează doar pe forțele strategice de nivel înalt și ignoră stocul masiv de arme tactice al Rusiei. Un răspuns credibil, a spus el, ar transmite „un semnal masiv de descurajare”.

Apelul său ar putea declanșa dezbateri în capitalele europene, unde politica nucleară rămâne sensibilă politic și în mare parte gestionată la nivel național. De asemenea, subliniază modul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei, și semnalizarea nucleară repetată a Moscovei, îi obligă pe oficialii și liderii industriali europeni să abordeze întrebări cândva considerate de neatins din punct de vedere politic.

Amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, avertiza în weekend că Moscova ar putea ataca un stat membru NATO chiar în 2028, și teama că Statele Unite, sub Donald Trump, nu mai sunt un partener de securitate de încredere îi determină pe europeni să analizeze serios opțiunile nucleare. La începutul acestui an, Polonia a anunțat că va analiza posibilitatea de a avea acces la arme nucleare.

Comentariile lui Obermann vin în contextul în care guvernele europene își intensifică cheltuielile, își modernizează armatele și încearcă să navigheze în incertitudinile privind garanțiile de securitate ale SUA pe termen lung.

Editor : M.I.