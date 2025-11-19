Live TV

Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l descuraja pe Putin, avertizează șeful Airbus

Data actualizării: Data publicării:
René Obermann
René Obermann, președintele Consiliului de Administrație al Airbus. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Câte arme nucleare are Rusia și cum se compară Europa Războiul din Ucraina redeschide subiectul tabu al înarmării nucleare

Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate nucleară tactică pentru a contracara arsenalul tot mai mare al Rusiei, a avertizat miercuri președintele consiliului de administrație al Airbus, René Obermann, la Conferința de Securitate de la Berlin. El susține că lipsa unei descurajări comune la acest nivel lasă un „gol periculos” în strategia europeană, în contextul intensificării amenințărilor Moscovei.

Vorbind la Conferința de Securitate de la Berlin, Obermann a spus că postura actuală a Europei lasă un gol periculos sub pragul strategic, făcând referire la ceea ce el a descris drept „peste 500 de focoase nucleare tactice” desfășurate de Rusia de-a lungul flancului estic al NATO și în Belarus, scrie Politico.

„Care credeți că ar fi răspunsul nostru la un atac tactic rusesc limitat, cu efecte limitate?” i-a întrebat el pe oficialii din domeniul apărării, ofițerii militari și reprezentanții industriei prezenți. „Eu nu am răspunsul, dar sunt sigur că voi îl aveți”.

Armele nucleare tactice au încărcături explozive mai mici, de obicei între 1 și 50 de kilotone, și sunt concepute pentru utilizare pe câmpul de luptă. Armele strategice, mult mai mari, depășesc 100 kt și sunt proiectate pentru a distruge orașe.

Câte arme nucleare are Rusia și cum se compară Europa

Obermann a susținut că Germania, Franța, Marea Britanie și „alte state europene dispuse” ar trebui să convină asupra unui „program comun și etapizat de descurajare nucleară”, care să includă explicit nivelul tactic, un domeniu evitat în mod tradițional în dezbaterea publică de liderii europeni.

Franța și Marea Britanie dețin arsenale nucleare independente, dar nu există o doctrină europeană comună privind descurajarea sau reacția la un atac nuclear limitat. Franța ar avea aproximativ 290 de focoase, iar Marea Britanie aproximativ 225, niciuna tactică.

Germania participă la misiunea NATO de partajare nucleară, dar nu deține propriile arme. Rusia, pe de altă parte, are aproximativ 5.580 de arme nucleare, cel mai mare arsenal din lume.

Războiul din Ucraina redeschide subiectul tabu al înarmării nucleare

Obermann a avertizat că Europa riscă să înțeleagă greșit strategia Moscovei dacă se concentrează doar pe forțele strategice de nivel înalt și ignoră stocul masiv de arme tactice al Rusiei. Un răspuns credibil, a spus el, ar transmite „un semnal masiv de descurajare”.

Apelul său ar putea declanșa dezbateri în capitalele europene, unde politica nucleară rămâne sensibilă politic și în mare parte gestionată la nivel național. De asemenea, subliniază modul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei, și semnalizarea nucleară repetată a Moscovei, îi obligă pe oficialii și liderii industriali europeni să abordeze întrebări cândva considerate de neatins din punct de vedere politic.

Amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, avertiza în weekend că Moscova ar putea ataca un stat membru NATO chiar în 2028, și teama că Statele Unite, sub Donald Trump, nu mai sunt un partener de securitate de încredere îi determină pe europeni să analizeze serios opțiunile nucleare. La începutul acestui an, Polonia a anunțat că va analiza posibilitatea de a avea acces la arme nucleare.

Comentariile lui Obermann vin în contextul în care guvernele europene își intensifică cheltuielile, își modernizează armatele și încearcă să navigheze în incertitudinile privind garanțiile de securitate ale SUA pe termen lung.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
statuie a justitiei si un ciocanel de judecator
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor...
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump...
illie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. Măsurile...
Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy shake hands
Întâlnire Erdogan - Zelenski în Turcia. Președintele Ucrainei vrea...
Ultimele știri
Israelul loveşte clădiri în sudul Libanului, după creșterea tensiunilor cu Hezbollah
Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică
Preot arestat de FSB în Rusia pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Mihail Hodorkovski
Rusia l-a declarat terorist pe Mihail Hodorkovski, fostul patron al gigantului petrolier Iukos și opozant alui Putin
Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.
Peter Szijjarto acuză un „mainstream liberal extremist” în politica europeană și cere sprijin pentru creștinii persecutați
Vladimir Putin și Donald Trump.
Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina
Pål Jonson
Europa trebuie să se pregătească pentru escaladarea hibridă a Rusiei, afirmă ministrul Apărării din Suedia. Ce soluție oferă acesta
photo-collage.png - 2025-11-19T103519.351
Întâlniri secrete între Rusia și Iran privind tehnologii cu potențial nuclear. Ce dezvăluie documentele obținute de FT
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut...
Fanatik.ro
Cum a apărut Simona Halep la o bază militară din România. ”Un moment deosebit”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Cât trebuie să fie umiditatea în casă la final de toamnă. Aşa te asiguri că nu te îmbolnăveşti
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă