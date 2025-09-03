Live TV

Europa caută zeci de mii de muncitori pentru industria de armament, dar tinerii refuză ofertele

Data publicării:
fabrica de arme
Producătorul german de armament Rheinmetall a deschis noua fabrică de artilerie din nordul Germaniei în august. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
De câți muncitori calificați are nevoie Europa Ce specializări sunt căutate

Producătorii de armament din Europa se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, în condițiile în care comenzile militare cresc puternic. Deși sunt căutați zeci de mii de muncitori, tinerii programatori și ingineri evită să accepte oferte în industria de apărare.

Producătorii de armament din Europa, care brusc sunt inundaţi de comenzi, sunt nevoiţi să recurgă la soluţii inovatoare pentru a-şi întineri forţa de muncă şi a atrage o nouă generaţie de lucrători care să construiască tancurile, rachetele şi submarine de care continentul are nevoie pentru a se proteja, relatează Agerpres.

Însă programatorii, inginerii şi chiar şi sudori au alte opţiuni de angajare şi, în mod frecvent, nu sunt atraşi de cariere care implică producere de arme de distrugere în masă.

"Aceasta este o industrie care anterior nu era aşa de atractivă şi nu este obişnuită să concureze pentru cele mai bune talente. Acum trebuie să îşi modifice imaginea şi să devină mai atractivă pentru tineri", spune Christian Kaunert, profesor la Universitatea din Dublin.

De câți muncitori calificați are nevoie Europa

Firma de consultanţă Kearney estimează că o creştere a cheltuielilor cu apărare ale ţărilor NATO până la 3% din PIB ar necesita până la 760.000 de muncitori calificaţi în Europa până în 2030. Comparativ, în 2023 forţa de muncă din sector se situa la aproximativ un milion de angajaţi.

Însă recrutarea şi păstrarea de angajaţi talentaţi este îngreunată de anii în care nu au fost făcute investiţii, de fenomenul de dezindustrializare şi de imaginea publică a producătorilor de arme, care nu se număr printre primele opţiuni de angajare ale tinerilor.

Sectorul apărării a fost "o industrie în declin de mult timp", a declarat recent directorul general de la Babcock International Group Plc, David Lockwood. "Dacă vrei un manager pentru o uzină cu 500 până la 600 de angajaţi trebuie să îl creşti în interiorul firmei", spune Lockwood. Principala constrângere pentru producătorul britanic de fregate, submarine şi portavioane este găsirea de personal adecvat care să ocupe posturile adecvate, a mai spus Lockwood.

Ce specializări sunt căutate

O provocare este găsirea de angajaţi cu pregătire în domeniul ştiinţei, tehnologiei, inginerie şi matematică. Există un deficit persistent de muncitori cu pregătire în aceste domenii, a declarat un purtător de cuvânt de la producătorul italian de armament Leonardo SpA. Pentru a atrage tineri angajaţi, compania oferă salarii competitive şi programe de dezvoltarea cariere, în condiţiile în care vrea să angajeze până la 7.000 de persoane până în 2028, inclusiv în domenii precum inteligenţă artificială şi tehnologii cuantice.

O posibilă sursă de angajaţi este industria auto, care face restructurări din cauza supracapacităţilor de producţie. Grupul german Rheinmetall va converti două din uzinele sale care produceau pentru industria auto şi va recalifica angajaţii acestor uzine pentru sectorul apărării, iar producătorul de sisteme radar Hensoldt AG s-a oferit să preia angajaţii disponibilizaţi de producătorii de componente auto Continental AG şi Robert Bosch GmbH.

Citește și România va construi alături de Rheinmetall cea mai modernă fabrică de pulberi din lume 

Cu toate acestea, producătorii de armament nu pot să angajeze suficient de rapid şi riscă să rateze perioada de explozie a cheltuielilor care se prefigurează. De aceea, companiile au început să lucreze la îmbunătăţirea imaginii lor şi să ofere noi avantaje. De exemplu, Theon International Plc, un producător grec de ochelari de vedere nocturnă oferă angajaţilor sprijin pentru creşterea copiilor, clase de yoga şi cursuri de limbi străine.

Grupul austriac Steyr Motors AG colaborează cu şcolile profesionale şi universităţile, spune directorul său general Julian Cassutti. "Facem eforturi pentru a evidenţia cât de modernă, avansată şi importantă este munca noastră", spune Julian Cassutti.

Ollie Edwards, o tânără de 25 de ani care lucrează ca inginer la BAE Systems Plc, producătorul britanic al avioanelor de vânătoare Eurofighter Typhoon, spune că a fost atrasă de stabilitatea locului de muncă, amploarea proiectelor şi capacitatea de rezolva noi probleme în fiecare zi. Creşterea cheltuielilor cu apărarea "nu este neapărat un lucru bun, dar oferă foarte multe oportunităţi. Sunt tineri care văd ce se întâmplă şi vor să se implice", spune Ollie Edwards.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
trenul lui kim jong un
3
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
DNA are 90% dintre dosare „întârziate” în camera preliminară. O...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de...
DNA-Romania-1
DNA face 47 de percheziții în 9 județe privind vânzarea unor mașini...
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă...
Ultimele știri
Cum s-a petrecut tragedia din Vaslui, unde un copil a murit electrocutat. Primar: „Nu-mi explic, fizic, ce s-a întâmplat acolo”
Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen: UE nu decide sprijinul militar pentru Ucraina
Mărturia tânărului pe trotinetă care a accidentat mortal o femeie: „Se grăbea la muncă și, din cauza soarelui, nu văzut victima”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sefa diplomatiei ue
Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici”
incendiu de vegetație
„Hățișul și pădurile invadează satele”: Cum contribuie abandonarea zonelor rurale la producerea incendiilor devastatoare din Europa
Ukrainian soldier of the 28th Artillery Battalion preparing a shell for a 120mm mortar on a Russian target on the zero line in the forest near Bakhmut
Cum spionează Rusia în Germania rutele utilizate de SUA pentru a transporta provizii militare
nicusor dan ursula von der leyen
Nicușor Dan anunță agenda discuțiilor de luni cu Ursula von der Leyen, la întâlnirea de la Constanța
dragon’s teeth
Lituania baricadează granița cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad cu obstacole antitanc „dinți de dragon”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Ardei copţi la borcan, reţeta simplă şi sigură. Rămân proaspeţi toată iarna
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Novak Djokovic a început să danseze pe teren, la US Open. Mișcările la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...