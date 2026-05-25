Europa fierbe sub un „dom de căldură extrem de anormal şi puternic”. Temperaturile au explodat cu până la 16°C peste medie

Europa se confruntă cu un episod canicular, după ce mai multe regiuni au înregistrat temperaturi record pentru luna mai. Meteorologii avertizează că un dom de căldură ce blochează aerul fierbinte deasupra continentului împinge temperaturile cu până la 16 grade Celsius peste valorile normale în mai multe ţări europene, scrie Euronews.

„Un dom de căldură extrem de anormal şi puternic”

„Ceea ce numeam înainte un fenomen specific lunii iulie apare acum la mijlocul lunii mai”, avertizează un meteorolog.

Meteorologii de la Severe Weather Europe avertizează că temperaturile sunt cu până la 16 grade Celsius peste „normele climatologice pe termen lung”, în contextul în care gazele cu efect de seră continuă să încălzească planeta.

Regiunile sudice şi sud-vestice, inclusiv Portugalia, Spania şi Franţa, se confruntă cu temperaturi de până la 38 de grade Celsius în timpul zilei, iar mai multe zone din Franţa au fost plasate sub avertizare moderată de temperaturi ridicate. În acelaşi timp, ţări nordice precum Germania şi Marea Britanie înregistrează maxime care depăşesc 30 de grade Celsius.

Și în România meteorologii au anunțat că urmează zile cu temperaturi care vor depăși 30 de grade în multe zone din țară. Potrivit ANM, însă, începând de joi vremea se răcește semnificativ.

Agenţia meteorologică franceză Météo-France pune temperaturile neobişnuit de ridicate pe seama unui „dom de căldură”, iar Severe Weather Europe vorbeşte despre un „dom de căldură extrem de anormal şi puternic” instalat deasupra Europei de Vest şi Centrale.

„Masa de aer va deveni şi mai fierbinte în următoarele zile”

„Masa de aer va deveni şi mai fierbinte în următoarele zile în multe ţări, pe măsură ce domul de căldură din atmosferă se intensifică”, au transmis meteorologii. „Pentru că acest tipar limitează formarea norilor şi circulaţia verticală a aerului, atât temperaturile maxime, cât şi cele minime ar putea depăşi recordurile istorice lunare în sute de staţii meteorologice din Europa de Vest.”

Domurile de căldură apar atunci când un sistem de înaltă presiune se formează în atmosfera superioară, determinând aerul de dedesubt să coboare şi să se comprime, ceea ce duce la creşterea temperaturilor în straturile inferioare ale atmosferei. În acelaşi timp, aerul fierbinte se dilată şi formează un fel de cupolă care blochează căldura dedesubt.

În mod normal, vânturile deplasează sistemele de înaltă presiune, însă, din cauza extinderii domurilor de căldură în atmosferă, aceste sisteme devin aproape staţionare.

Astfel, temperaturile rămân constant mult peste normal, solul se usucă, iar riscul de incendii de vegetaţie creşte.

Un studiu publicat în 2025 în revista Proceedings of the National Academy of Sciences arată că tiparele atmosferice care blochează fenomenele extreme, precum domurile de căldură şi inundaţiile, aproape s-au triplat din anii 1950 până în prezent, din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Ce sunt domurile de căldură

Serviciul meteorologic britanic Met Office defineşte valul de căldură drept „o perioadă extinsă de vreme caldă raportată la condiţiile normale ale unei regiuni în acea perioadă a anului, care poate fi însoţită de umiditate ridicată”.

Asta înseamnă că mai multe zile consecutive cu temperaturi ridicate nu reprezintă automat un val de căldură.

Prin urmare, valurile de căldură şi domurile de căldură nu sunt acelaşi fenomen, însă domurile de căldură pot provoca valuri de căldură prin blocarea aerului fierbinte şi creşterea temperaturilor.

Potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene, anul 2025 a fost al treilea cel mai călduros an înregistrat atât la nivel global, cât şi în Europa. Ultimii trei ani, 2024, 2023 şi 2025, în această ordine, au fost cei mai călduroşi din istorie la nivel mondial.

Anul trecut, temperaturile au depăşit 40 de grade Celsius în zeci de ţări, provocând secetă, incendii de vegetaţie şi mii de decese.

Cercetători de la Imperial College London şi London School of Hygiene & Tropical Medicine au analizat 854 de oraşe europene şi au concluzionat că schimbările climatice au fost responsabile pentru 68% dintre cele 24.400 de decese estimate cauzate de căldură vara trecută, după ce au crescut temperaturile cu până la 3,6 grade Celsius.

„Un fenomen specific lunii iulie apare acum în mai”

Ţările cele mai afectate anul trecut de un val de căldură au fost România, Bulgaria, Grecia şi Cipru, unde, între 21 şi 27 iulie, s-au înregistrat aproximativ 950 de decese asociate temperaturilor extreme, în condiţiile în care temperaturile au fost cu până la 6 grade peste medie, ceea ce înseamnă aproximativ 11 decese zilnice la un milion de locuitori.

Ioanna Vergini, meteorolog la WFY24, a declarat pentru Euronews Earth că verile europene nu devin doar mai fierbinţi, ci şi mai lungi.

„Ceea ce numeam înainte un fenomen specific lunii iulie apare acum la mijlocul lunii mai”, avertizează aceasta.

„Studiile privind atribuirea climatică estimează că valurile de căldură din iunie sunt de aproximativ 10 ori mai probabile astăzi decât erau în perioada preindustrială, iar aceeaşi tendinţă începe să fie vizibilă şi în luna mai.”

