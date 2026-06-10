Europenii nu mai cred că SUA ar veni în ajutor în cazul unui război (sondaj CERI)

Locuitorii țărilor europene nu mai au încredere în Statele Unite, considerându-le nu un aliat, ci, în cel mai bun caz, un partener necesar. În același timp, în niciuna dintre cele 15 țări în care Consiliul European pentru Relații Internaționale (CERI) a realizat un sondaj în luna mai, majoritatea nu mai crede că SUA le vor veni în ajutor în cazul în care țara lor ar fi atacată. În schimb, ei se bazează pe vecini, considerând că, în acest caz, vor fi ajutați de alte țări europene.

Chiar și în Polonia, care rămâne principalul susținător al SUA, doar 37% dintre cei chestionați și-au exprimat încrederea deplină sau suficientă în ajutorul militar al acestora. În Spania, care a refuzat cel mai categoric să-l susțină pe Donald Trump în războiul împotriva Iranului, procentul este de doar 12%, iar media pentru toate cele 15 țări este de 23,8%. Cu toate acestea, în toate țările, cu excepția Bulgariei, majoritatea este convinsă că cel puțin unul dintre partenerii europeni îi va ajuta în cazul unui atac (în medie – 65,1%).

„Pe întreg continentul se observă un sprijin evident pentru ideea de a reduce dependența de Washington”, a remarcat Yana Kobzova, coautoare a studiului și cercetătoare principală la CERI. – Europenii sunt din ce în ce mai dispuși să crească cheltuielile pentru apărare și, ceea ce este deosebit de important, demonstrează o încredere uimitoare în faptul că țările vecine le vor veni în ajutor în caz de criză”.

Potrivit coautorului raportului, Pavel Zerk, cererea evidentă a opiniei publice pentru o mai mare autonomie și necesitatea de a se asigura împotriva unui eventual refuz al SUA de a ajuta Europa în domeniul apărării „au creat pentru liderii europeni posibilitatea de a avansa mai departe și mai repede” în domeniul asigurării securității.

Cu toate acestea, europenii își păstrează încrederea în NATO și nu sunt dornici să o înlocuiască cu o alianță de apărare pur europeană: 29% au considerat această înlocuire o idee bună, iar 28% s-au pronunțat împotriva ei.

În cazul unui atac asupra țării dumneavoastră, cât de sigur sunteți că SUA sau cel puțin unele țări europene vă vor apăra?

Sursa: ECFR

Schimbarea de atitudine a avut loc după ce Trump a amenințat că va anexa Groenlanda; a atacat Iranul fără un plan clar, iar apoi a cerut europenilor să rezolve problemele apărute în urma acestui atac; a exercitat presiuni asupra Kievului, și nu asupra Moscovei, pentru a ajunge la un acord privind o soluționare pașnică în Ucraina, fără a obține însă niciun rezultat în ceea ce privește încetarea războiului; a pus sub semnul întrebării angajamentele SUA față de NATO și a anunțat retragerea unei părți din trupele americane din Europa, notează ECFR.

Sondajul, realizat în Austria, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie, a arătat că, în medie, doar 11% dintre respondenți consideră acum SUA un aliat care „împărtășește interesele și valorile noastre”.

Pentru comparație: acum șase luni, acest indicator era de 16%, iar în noiembrie 2024 — de 22%. Acum predomină opinia că SUA sunt un „partener necesar”, în timp ce 13% au declarat că consideră SUA un rival, iar 12% — un adversar direct.

Editor : A.R.