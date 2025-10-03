Live TV

Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia

Daily Life In Krakow, Poland - 13 Sep 2025
Suspectul riscă o condamnare la închisoare pe viaţă.

Serviciile de informații poloneze au dejucat o operaţiune de sabotaj în care conserve de porumb umplute cu explozibili şi componente pentru drone urmau să fie folosite pentru atacuri în Polonia, Lituania şi Germania. Potrivit Euromaidan Press care citează publicații poloneze și anunțurilor oficiale, un presupus curier GRU a fost arestat, iar cazul confirmă avertismentele privind operaţiuni sub steag fals care urmăresc să destabilizeze sprijinul pentru Ucraina.

O anchetă efectuată de Agenţia de Securitate Internă (ABW) din Polonia şi de procurori a dejucat o operaţiune rusă în care erau folosite conserve de porumb umplute cu explozibili pentru a pregăti atacuri de sabotaj în Polonia, Lituania şi Germania.

Gazeta Wyborcza şi RMF24 au relatat joi că un curier al Serviciului rus de informaţii militare (GRU) a transportat şi piese pentru drone şi cartele SIM peste graniţe, în timp ce ISW avertizase anterior că Moscova şi Minskul ar putea încerca să dea vina pe Ucraina pentru viitoare atacuri.

În contextul războiului ruso-ucrainean în desfăşurare, Moscova a întreprins operaţiuni de sabotaj şi provocări militare împotriva celor mai apropiaţi aliaţi ai Ucrainei, inclusiv Polonia, în efortul de a semăna discordie şi de a submina sprijinul pentru Ucraina în apărarea acesteia împotriva invaziei ruseşti.

Publicaţia poloneză Gazeta Wyborcza a dezvăluit că serviciile secrete militare ruse GRU ar fi pregătit acte de terorism folosind drone şi conserve cu etichete de porumb pline cu explozibili puternici. Surse apropiate Agenţiei de Securitate Internă a Poloniei (ABW) şi de Parchetul Naţional au declarat că operaţiunea viza Polonia, Lituania şi Germania, bombele fiind disimulate în conserve de porumb. Serviciile de securitate au găsit astfel de conserve, inclusiv într-un cimitir din Lituania, potrivit ziarului.

Într-o declaraţie pentru TVP Info ministrul-coordonator al serviciilor speciale poloneze, Tomasz Siemoniak, a afirmat că suspecţi având legături cu serviciile de informaţii ruseşti au fost deja reţinuţi. El a adăugat că astfel de tentative de sabotaj devin din ce în ce mai frecvente: „Au existat cel puţin zece astfel de cazuri. Combaterea sabotajului şi spionajului este o prioritate absolută pentru agenţiile noastre de informaţii”.

În cadrul acestei anchete, potrivit Gazeta Wyborcza, a fost arestat un presupus curier GRU, Vladislav G., acuzat că transporta conserve de porumb cu explozibili, componente de dronă şi cartele SIM între Lituania, Polonia şi Germania.

Publicaţia scrie că suspectul a primit ordine „să cumpere o lopată, să se ducă la un cimitir, să dezgroape conservele şi să le lase într-un anumit loc lângă oraşul Ĺodz”. ABW a declarat că ofiţerii săi identifică constant persoane şi evenimente care ar putea ameninţa securitatea Poloniei, dar nu a dezvăluit mai multe detalii.

Potrivit publicaţiei, suspectul riscă o condamnare la închisoare pe viaţă, iar Parchetul Naţional intenţionează să finalizeze ancheta până la sfârşitul anului.

Într-un raport din 30 septembrie, Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că serviciile speciale ruse şi belaruse ar putea efectua operaţiuni de sabotaj care să vizeze infrastructura critică din Polonia şi ar putea trimite drone, acuzând în acelaşi timp Ucraina de aceste atacuri. În acelaşi raport, ISW menţiona şi România ca posibilă ţintă pentru astfel de operaţiuni sub steag fals.

