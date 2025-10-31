Live TV

Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge Ucraina, dar sprijină Republica Moldova și Balcanii de Vest

Data publicării:
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: REUTERS/Bernadett Szabo
Din articol
De ce este Orban împotriva aderării Ucrainei la UE Poziția Ungariei față de extinderea în Balcanii de Vest Sprijin pentru aderarea republicii Moldova și Georgiei la UE

Ungaria se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, amenințând cu veto, dar sprijină extinderea blocului comunitar către Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. Premierul Viktor Orbán joacă o carte complexă între Bruxelles și Moscova, susținând că extinderea trebuie să urmeze „interesele reale ale Europei”, scrie Euronews.

Ungaria este cunoscută în cadrul Uniunii Europene pentru opoziția sa față de candidatura Ucrainei la aderare, amenințarea cu veto blocând deschiderea capitolelor de negociere pentru Kiev.

Totuși, poziția Budapestei privind extinderea reprezintă un act de echilibru nuanțat, deoarece premierul Viktor Orbán sprijină ferm eforturile țărilor din Balcanii de Vest de a adera la UE, precum și pe cele ale Republicii Moldova și Georgiei.

Guvernul ungar a precizat că Rusia este responsabilă pentru invazia la scară largă a Ucrainei și a cerut un armistițiu imediat și negocieri de pace. De asemenea, Ungaria oferă ajutor umanitar și energie electrică Ucrainei, dar se opune oricărui sprijin financiar sau militar pentru Kiev.

Argumentul Budapestei este că sprijinul european suplimentar nu va face decât să prelungească războiul și să ducă la o escaladare militară, punând în pericol pacea Europei.

De ce este Orban împotriva aderării Ucrainei la UE

Ungaria este cel mai vocal opozant al candidaturii Ucrainei la UE, susținând că aderarea acesteia ar avea consecințe negative pentru Europa și, în special, pentru Ungaria. În această privință, Budapesta se află în minoritate în rândul liderilor europeni care, în 2023, au decis deschiderea negocierilor cu Ucraina, vot la care Orbán a lipsit în mod notabil.

Guvernul ungar a lansat în acest an o așa-numită „consultare națională”, un sondaj intern neobligatoriu privind aderarea Ucrainei, în care, potrivit Budapestei, 95% dintre respondenți s-au declarat împotriva intrării Ucrainei în Uniune.

„Nu aș vrea ca Ungaria să facă parte dintr-o alianță în care un nou membru este constant în pericol de război și ne-ar putea atrage și pe noi în el. Dacă ucrainenii devin membri ai Uniunii, acest război va deveni și al nostru. Și nu ne dorim asta”, a declarat Orbán jurnaliștilor săptămâna trecută, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Budapesta mai susține că frontierele estice ale Ucrainei nu sunt stabilite definitiv și nu exclude posibile concesii, deși președintele Volodimir Zelenski a afirmat în repetate rânduri că nu va ceda teritorii Rusiei pentru un armistițiu, deoarece acest lucru ar contraveni Constituției Ucrainei.

Guvernul ungar mai argumentează că aderarea Ucrainei ar fi costisitoare pentru Europa, o mare parte din bugetul comun al Uniunii putând fi redirecționată către reconstrucția acesteia.

Citește și Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla”

Ucraina ar beneficia, de asemenea, de fondurile de coeziune și agricole ale UE, de care Ungaria este în prezent un beneficiar net. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că extinderea va necesita inevitabil revizuirea bugetului comun. Ca alternativă, Orbán a propus un parteneriat strategic cu Ucraina, un statut pe care Kievul îl are deja din 2017, odată cu semnarea Acordului de Asociere UE-Ucraina.

Poziția Ungariei față de extinderea în Balcanii de Vest

În timp ce respinge aderarea Ucrainei, Ungaria susține extinderea UE către Balcanii de Vest, incluzând Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania și Bosnia și Herțegovina.

Ministrul ungar pentru afaceri europene, János Bóka, declara în octombrie că locul acestor țări este „în mod clar în Uniunea Europeană”. „Țările din Balcanii de Vest îndeplinesc majoritatea condițiilor pentru aderare de ani de zile, dar nu avansează în ritmul pe care îl merită”, a spus el.

Budapesta susține că extinderea ar spori stabilitatea regională: „Este clar că, dacă nu există stabilitate în Balcanii de Vest, dacă există tulburări și conflictele domină viața de zi cu zi, atunci incertitudinea se va răspândi constant din această regiune”, a declarat ministrul ungar de externe Péter Szijjártó în iulie anul trecut.

Ungaria are interese economice puternice în regiune, în special în domeniul energiei și bancar. De asemenea, menține relații strânse cu Serbia vecină, cooperând în comerț, migrație, energie și apărare.

Sprijin pentru aderarea republicii Moldova și Georgiei la UE

Ungaria sprijină aderarea Republicii Moldova la UE fără nicio condiție prealabilă. „Ungaria a susținut până acum aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și o va continua; nu există loc de compromis sau dezbatere în această privință”, a declarat Viktor Orbán la începutul acestui an, adăugând că Moldova oferă o forță de muncă necesară Uniunii Europene.

Budapesta susține și aderarea Georgiei, deși procesul a stagnat după tensiunile dintre Uniunea Europeană și partidul de guvernământ Visul Georgian. Parlamentul European a adoptat o rezoluție exprimându-și îngrijorarea față de rezultatele alegerilor parlamentare din Georgia și cerând repetarea scrutinului. După alegeri, Orbán a efectuat o vizită la Tbilisi, unde și-a exprimat sprijinul pentru guvernul georgian.

Deși guvernul ungar respinge ideea modificării regulilor de unanimitate pentru a accelera procesul de aderare al Ucrainei, dorind să-și păstreze dreptul de veto, Orbán a demonstrat în trecut că poate fi dispus să facă compromisuri când există mize economice.

La summitul crucial al UE din decembrie 2023, Orbán a părăsit sala în care liderii europeni discutau în privat, permițându-le astfel să adopte decizia de deschidere a negocierilor cu Ucraina cu 26 de voturi, fără veto-ul Ungariei.

Cu doar câteva zile înainte, Comisia Europeană deblocase 10,2 miliarde de euro din fondurile UE destinate Ungariei, invocând „progrese” în reformele judiciare, deși Bruxelles-ul a negat orice legătură între cele două decizii.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Kharkiv, Ukraine, July 22, 2025 Military memorabilia consisting of various Russian army items, such as documents and shells recovered from the battlef
Mărturii șocante de pe frontul din Ucraina: Cel puțin 100 de ofițeri...
ANDREI PLESU 4744423-Mediafax Foto-Theodor Pana
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Cu voință, va fi...
JD Vance
Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat...
Ultimele știri
Cum și de ce s-a lepădat Bill Gates de „alarmismul” schimbărilor climatice: „Nu vor duce la dispariția umanității”
FBI a rămas fără bani pentru informatori și operațiuni sub acoperire. Criză de fonduri din cauza blocajului guvernamental din SUA
Atacul cu pagere al Israelului în Liban inspiră un thriller de spionaj: „Frequency Of Fear”, cu vedetele din „Fauda”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Only Fan
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor
ciocanel de judecator
Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa
Donald Trump și Vladimir Putin.
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin este tot mai hotărât să continue războiul din Ucraina
Dronă controlată de soldați ucraineni
China pune bețe în roate producției ucrainene de drone, o armă decisivă în lupta împotriva trupelor Moscovei
xi jinping - vladimir putin
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Fanatik.ro
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles