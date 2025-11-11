Live TV

Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre”

Data actualizării: Data publicării:
Putin și Lukașenko
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko la Leningrad. Foto: Profimedia Images

Deținuții din închisorile din Belarus au primit ordin să producă provizii pentru Armata rusă, de la echipament de camuflaj la sicrie și flori de plastic pentru mormintele soldaților, a dezvăluit un raport Novaya Gazeta, citat de The Times.

Deși soldații din Belarus, cel mai mare aliat al Kremlinului în Europa, nu luptă în Ucraina, liderul țării, Aleksandr Lukașenko, a permis Rusiei să folosească țara drept platformă pentru invazia sa.

Întregul sistem penitenciar belarus a fost pus în stare de război pentru a face față cererilor din partea Moscovei, potrivit unui raport al Novaya Gazeta, un site web al opoziției ruse.

Un deținut își amintea că a recunoscut sicriele pe care le-a făcut în timp ce urmărea un reportaj la televizor despre înmormântările trupelor ruse. „Uitați-vă, acelea sunt sicriele noastre”, le-a spus el celorlalți condamnați.

Prizonierii fac, de asemenea, lăzi pentru obuze de artilerie, rame pentru paturi de campanie, plicuri pentru avize de recrutare și certificate de deces și flori de plastic pentru mormintele soldaților ruși.

„Belarusii pur și simplu nu ar fi putut muri suficient de repede pentru a folosi produsele pe care le produceam”, a spus Andrei Voinici, un fost deținut care a ajutat la confecționarea florilor de plastic la o închisoare din estul țării.

„[Auzind din întâmplare] conversațiile gardienilor, mi-am dat seama că închisoarea noastră nu este singura care face asta. Un om de afaceri din Grodno [un oraș din Belarus] a semnat un contract cu mai multe închisori, iar acestea livrează flori funerare din plastic în Rusia, non-stop”, a spus el.

Săptămâna trecută, președintele Trump a relaxat unele sancțiuni împotriva Belarusului, ridicând măsurile împotriva companiei aeriene naționale și permițând tranzacții legate de aeronava prezidențială a lui Lukașenko.

Lukașenko, fost șef de fermă colectivă sovietică, a condus Belarusul timp de peste 30 de ani. El a eliberat zeci de prizonieri politici în acest an, după vizitele la Minsk ale unor oficiali americani, inclusiv Keith Kellogg, trimisul lui Trump pentru Ucraina. Prizonierii au fost cu toții deportați din Belarus.

Printre aceștia s-a numărat și Serghei Țihanovski, soțul Svetlanei Țihanovskaia, lidera opoziției belaruse exilate. El a fost arestat în 2020 după ce a încercat să-l conteste pe Lukașenko la alegerile prezidențiale trucate și condamnat la 19 ani de închisoare pe baza unor acuzații motivate politic. Peste 1.200 de prizonieri politici sunt încă în spatele gratiilor în Belarus, potrivit Viasna, un grup pentru drepturile omului.

Lukașenko a susținut săptămâna trecută că Roman Protasevici, un fost jurnalist al opoziției care a fost reținut de Belarus în 2021 după ce un zbor Ryanair de la Atena la Vilnius a fost forțat să aterizeze la Minsk, era membru al serviciilor de informații belaruse. El a spus că Protasevici lucra sub acoperire, iar operațiunea de deviere a avionului de pasageri a fost efectuată pentru a-l aduce acasă.

A existat un val de indignare internațional după ce zborul Ryanair a fost direcționat să aterizeze în Belarus în urma unei amenințări false cu bombă, puse în scenă de Minsk. Protasevici a fost acuzat de extremism și organizarea de revolte, dar a fost grațiat de Lukașenko în 2023 și de atunci cooperează cu autoritățile belaruse.

Protasevici a declarat anul trecut că a decis să se alăture regimului lui Lukașenko după ce a fost amenințat cu o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. El a confirmat declarația lui Lukașenko, dar nu a oferit alte detalii și nu este clar dacă a vorbit sub constrângere.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
portiune de autostrada
5
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a...
Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele...
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală...
Ultimele știri
Votul care poate debloca bugetul SUA: un acord a fost încheiat în Senat
Carmen Uscatu speră ca Oana Gheorghiu să „aibă înțelepciunea” de a asculta interesul ONG-ului Dăruiește Viață: „O incompatibilitate”
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin si donald trump
Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta
Demonstrații Serbia
Proteste la Belgrad împotriva legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al ginerelui preşedintelui Donald Trump
Președintele Finlandei Sauli Niinisto.
Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto le recomandă liderilor UE „să urmeze exemplul lui Trump și să discute direct cu Putin”
Donald Trump și Lee Jae Myung.
Acordul lui Donald Trump cu Coreea de Sud, amânat pentru moment. „Mărul discordiei”: detaliile legate de submarine
Aleksandr Lukașenko.
Lukașenko cere belarușilor să folosească telefoanele fixe pentru „a nu fi spionați” și informațiile să ajungă în SUA sau Canada
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...