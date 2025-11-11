Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre”

Deținuții din închisorile din Belarus au primit ordin să producă provizii pentru Armata rusă, de la echipament de camuflaj la sicrie și flori de plastic pentru mormintele soldaților, a dezvăluit un raport Novaya Gazeta, citat de The Times.

Deși soldații din Belarus, cel mai mare aliat al Kremlinului în Europa, nu luptă în Ucraina, liderul țării, Aleksandr Lukașenko, a permis Rusiei să folosească țara drept platformă pentru invazia sa.

Întregul sistem penitenciar belarus a fost pus în stare de război pentru a face față cererilor din partea Moscovei, potrivit unui raport al Novaya Gazeta, un site web al opoziției ruse.

Un deținut își amintea că a recunoscut sicriele pe care le-a făcut în timp ce urmărea un reportaj la televizor despre înmormântările trupelor ruse. „Uitați-vă, acelea sunt sicriele noastre”, le-a spus el celorlalți condamnați.

Prizonierii fac, de asemenea, lăzi pentru obuze de artilerie, rame pentru paturi de campanie, plicuri pentru avize de recrutare și certificate de deces și flori de plastic pentru mormintele soldaților ruși.

„Belarusii pur și simplu nu ar fi putut muri suficient de repede pentru a folosi produsele pe care le produceam”, a spus Andrei Voinici, un fost deținut care a ajutat la confecționarea florilor de plastic la o închisoare din estul țării.

„[Auzind din întâmplare] conversațiile gardienilor, mi-am dat seama că închisoarea noastră nu este singura care face asta. Un om de afaceri din Grodno [un oraș din Belarus] a semnat un contract cu mai multe închisori, iar acestea livrează flori funerare din plastic în Rusia, non-stop”, a spus el.

Săptămâna trecută, președintele Trump a relaxat unele sancțiuni împotriva Belarusului, ridicând măsurile împotriva companiei aeriene naționale și permițând tranzacții legate de aeronava prezidențială a lui Lukașenko.

Lukașenko, fost șef de fermă colectivă sovietică, a condus Belarusul timp de peste 30 de ani. El a eliberat zeci de prizonieri politici în acest an, după vizitele la Minsk ale unor oficiali americani, inclusiv Keith Kellogg, trimisul lui Trump pentru Ucraina. Prizonierii au fost cu toții deportați din Belarus.

Printre aceștia s-a numărat și Serghei Țihanovski, soțul Svetlanei Țihanovskaia, lidera opoziției belaruse exilate. El a fost arestat în 2020 după ce a încercat să-l conteste pe Lukașenko la alegerile prezidențiale trucate și condamnat la 19 ani de închisoare pe baza unor acuzații motivate politic. Peste 1.200 de prizonieri politici sunt încă în spatele gratiilor în Belarus, potrivit Viasna, un grup pentru drepturile omului.

Lukașenko a susținut săptămâna trecută că Roman Protasevici, un fost jurnalist al opoziției care a fost reținut de Belarus în 2021 după ce un zbor Ryanair de la Atena la Vilnius a fost forțat să aterizeze la Minsk, era membru al serviciilor de informații belaruse. El a spus că Protasevici lucra sub acoperire, iar operațiunea de deviere a avionului de pasageri a fost efectuată pentru a-l aduce acasă.

A existat un val de indignare internațional după ce zborul Ryanair a fost direcționat să aterizeze în Belarus în urma unei amenințări false cu bombă, puse în scenă de Minsk. Protasevici a fost acuzat de extremism și organizarea de revolte, dar a fost grațiat de Lukașenko în 2023 și de atunci cooperează cu autoritățile belaruse.

Protasevici a declarat anul trecut că a decis să se alăture regimului lui Lukașenko după ce a fost amenințat cu o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. El a confirmat declarația lui Lukașenko, dar nu a oferit alte detalii și nu este clar dacă a vorbit sub constrângere.

