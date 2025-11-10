Live TV

Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat

Data publicării:
Former French President Nicolas Sarkozy leaves his car as he arrives at his home after being notified of his incarceration date by the National Financial Prosecutor's Office
Nicolas Sarkozy este primul fost președinte al unei țări UE care merge la închisoare. Foto: Reuters

Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani de înshisoare. Sarkozy a fost condamnat pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia.

Nicolas Sarkozy, 70 de ani, a devenit primul fost şef de stat francez din epoca modernă care a fost trimis în spatele gratiilor după condamnarea sa din 25 septembrie. El a fost încarcerat la 21 octombrie în aşteptarea apelului, dar a depus imediat o cerere de eliberare.

Conform legislaţiei franceze, detenţia înainte de pronunţarea unei hotărâri în apel ar trebui să fie excepţională. Judecătorii vor evalua dacă Sarkozy prezintă un risc de fugă, ar putea exercita presiuni asupra martorilor sau ar putea obstrucţiona justiţia.

Dacă solicitarea sa va fi aprobată, Sarkozy ar putea părăsi închisoarea La Santé din Paris în câteva ore, sub supraveghere judiciară.

Fostul preşedinte, care a condus ţara între 2007 şi 2012, neagă acuzaţiile şi susţine că este victima unui „complot” legat de fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Sarkozy se confruntă şi cu alte proceduri judiciare, printre care o hotărâre din 26 noiembrie a Curţii Supreme din Franţa privind finanţarea ilegală a campaniei sale eşuate de realegere din 2012 şi o anchetă în curs privind presupusa influenţare a martorilor în cazul Libia.

Citește și: Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost amenințat cu moartea în închisoare

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Digi Sport
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fanel-bogos
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am...
anagajati in costume care cara cutii de carton
Ce înseamnă concedierile de la Oracle, OMV Petrom sau Aptiv. „Dacă și...
dan bubiug, procuror diicot
Procurorul-şef DIICOT Sălaj, după declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am...
soldați participă la un exercițiu militar în cadrul parteneriatului Joint Expeditionary Force (JEF)
Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din...
Ultimele știri
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț. Bărbatul era liber, deși fusese reclamat pentru viol
China suspendă restricțiile la exporturile de metale pentru producția de cipuri în SUA
Cod galben de ceaţă în Bucureşti şi 14 judeţe emis luni dimineață. Vizibilitate redusă şi trafic îngreunat pe mai multe autostrăzi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
plase pescuit-ucraina
Plasele de pescuit vechi din Franța au fost transformate în scuturi împotriva dronelor rusești din Ucraina: „Funcționează atât de bine”
franta politie terorism
Trei fete, cu vârste între 18 şi 21 de ani, au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris
Inauguration de l'espace Shein, sur fond de polémique, au BHV à Paris
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale
orchestra-israel
„Incidente grave” la concertul din Paris al Orchestrei Filarmonice din Israel: fumigene și altercații în public
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Teroarea în care Mihaela din Teleorman și familia ei trăiau! Tatăl ei a încercat să o salveze: 'Am sunat eu...
Fanatik.ro
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
De ce ar trebui să pui un pahar cu apă și un șervețel în chiuvetă înainte să pleci în concediu
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...