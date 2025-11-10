Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat

Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani de înshisoare. Sarkozy a fost condamnat pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia.

Nicolas Sarkozy, 70 de ani, a devenit primul fost şef de stat francez din epoca modernă care a fost trimis în spatele gratiilor după condamnarea sa din 25 septembrie. El a fost încarcerat la 21 octombrie în aşteptarea apelului, dar a depus imediat o cerere de eliberare.

Conform legislaţiei franceze, detenţia înainte de pronunţarea unei hotărâri în apel ar trebui să fie excepţională. Judecătorii vor evalua dacă Sarkozy prezintă un risc de fugă, ar putea exercita presiuni asupra martorilor sau ar putea obstrucţiona justiţia.

Dacă solicitarea sa va fi aprobată, Sarkozy ar putea părăsi închisoarea La Santé din Paris în câteva ore, sub supraveghere judiciară.

Fostul preşedinte, care a condus ţara între 2007 şi 2012, neagă acuzaţiile şi susţine că este victima unui „complot” legat de fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Sarkozy se confruntă şi cu alte proceduri judiciare, printre care o hotărâre din 26 noiembrie a Curţii Supreme din Franţa privind finanţarea ilegală a campaniei sale eşuate de realegere din 2012 şi o anchetă în curs privind presupusa influenţare a martorilor în cazul Libia.

Editor : B.P.