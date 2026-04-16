Franța și Germania, divizate în privința unui eventual rol al SUA în planurile europene pentru securizarea strâmtorii Ormuz

Se conturează o ruptură franco-germană cu privire la oportunitatea implicării Statelor Unite în planurile preliminare ale Europei de a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, în perspectiva summitului liderilor care va avea loc vineri la Paris, relatează Politico.

Președintele francez Emmanuel Macron organizează discuții cu liderii „țărilor nebeligerante” pentru a planifica o misiune „strict defensivă” menită să asigure securitatea acestei căi navigabile cruciale odată ce luptele vor înceta, potrivit unui comunicat al Președinției. Un reprezentant al Președinției franceze a declarat că planificarea condusă de Franța „nu include Statele Unite”.

Însă joi, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, deși Germania este „în principiu pregătită” să contribuie la asigurarea securității rutelor maritime în condiții stricte, dorește totodată să „discute despre participarea Forțelor Armate ale SUA” la această inițiativă, lansată inițial de Franța și Regatul Unit.

„Există argumente solide în favoarea acestei inițiative”, a declarat Merz în cadrul unei conferințe de presă la Berlin, referindu-se la un efort comun al Uniunii Europene și al Statelor Unite.

Acest lucru îl plasează pe Merz pe o traiectorie care ar putea duce la un conflict cu Macron, care a criticat mai vehement atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului. Deși Franța a declarat că nu va participa la operațiunile militare ale SUA, țara a trimis un portavion și alte nave pentru a contribui la apărarea aliaților regionali din Golf.

„Nu vom intra într-o coaliție cu Statele Unite și nu cred că Germania o va face”, a declarat reprezentantul președinției franceze, căruia i s-a acordat anonimatul din motive de protocol.

În timp ce europenii încearcă să ajungă la un acord privind un plan de securizare a Strâmtorii Ormuz, oficialii americani descriu această inițiativă ca fiind o acțiune fără substanță, susținând că Statele Unite pot face față situației pe cont propriu.

„Marina Statelor Unite dispune de resurse și mijloace mai mult decât suficiente pentru a asigura securitatea strâmtorii și nu are nevoie de ajutorul niciunei alte țări”, a declarat joi Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Joi, Germania și-a exprimat disponibilitatea de a trimite nave de dragare a minelor pentru a asigura securitatea strâmtorii, dar numai în condiții stricte. Oficialii germani afirmă că ar participa la o astfel de misiune numai în cazul în care ar exista un armistițiu stabil, un mandat internațional – „de preferință” din partea ONU – și aprobarea oficială a Bundestagului. Merz a subliniat că Berlinul este încă „departe” de o astfel de decizie.

Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul italian Giorgia Meloni vor participa vineri la reuniunea găzduită de Emmanuel Macron, în timp ce reprezentanți ai altor până la 30 de țări, inclusiv Nicușor Dan, vor participa de la distanță.

Disensiunea franco-germană survine într-un moment în care încă mai este în vigoare un armistițiu fragil între Washington și Teheran. În cadrul întâlnirii de vineri de la Paris, liderii europeni ar putea profita de ocazie pentru a-l contacta pe președintele american Donald Trump și a face presiuni în vederea găsirii unei soluții diplomatice la conflict, potrivit unui reprezentant al președinției franceze.

„Vrem ca războiul să se încheie cât mai curând posibil”, a declarat oficialul. „Vrem să consolidăm armistițiul și ne opunem unor noi atacuri.”

