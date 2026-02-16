Germania extinde controalele la frontiere până în septembrie, ignorând criticile țărilor vecine privind Schengen

Germania va prelungi cu şase luni controalele la frontiere, a anunţat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea ţărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcţionale”, informează Agerpres.

Instituite în septembrie 2024, aceste controale temporare vor fi extinse până la mijlocul lunii septembrie, după ce au fost deja prelungite de două ori, a confirmat Leonard Kaminski, un purtător de cuvânt al ministerului, în cadrul unei conferinţe de presă obişnuite.

„Politica migratorie din Germania este în curs de reorganizare”, iar controalele la frontiere sunt un aspect al acesteia, cu „un succes deja incontestabil”, a declarat Kaminski.

Această măsură a fost introdusă de către guvernul fostului cancelar social-democrat Olaf Scholz după o serie de atacuri mortale, dintre care unele comise de străini şi pe fondul ascensiunii partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Coaliţia condusă de conservatorul Friedrich Merz a întărit şi mai mult controalele, folosind mai mulţi poliţişti la graniţe pentru a respinge mai mulţi solicitanţi de azil. În luna decembrie, cancelarul Merz afirma totuşi că preconizează încheierea aplicării acestei măsuri, după o decizie a UE de a înăspri politica migratorie la graniţele sale externe.

În principiu, controalele sunt interzise în cadrul spaţiului Schengen, dar în caz de ameninţări la ordinea publică sau la siguranţă ele sunt posibile pentru o durată de doi ani. Din septembrie 2024, aproape 50.000 de persoane au fost refuzate pentru „trecere ilegală a frontierei”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

În pofida unei decizii a unei instanţe germane în iunie care a considerat această practică „ilegală” şi a iritării ţărilor vecine, Berlinul nu a cedat.

Conservatorii lui Friedrich Merz cer o înăsprire generală a politicii migratorii, în special pentru a tăia elanul AfD, principalul partid de opoziţie. În Germania sunt programate alegeri regionale în acest an, iar partidul de extremă dreapta are speranţe să câştige în anumite regiuni din estul ţării.

