Video Merz, vizită în India, unde a înălțat un zmeu alături de premierul Modi. Mesajul cancelarului: „Trebuie să reducem dependența de Rusia”

Data publicării:
Federal Chancellor Merz in India
Cancelarul german Friedrich Merz, alături de premierul indian Narendra Modi. Sursa: Profimedia

Germania dorește să coopereze mai strâns cu India în domeniul securității pentru a reduce dependența acesteia din urmă de Rusia, a declarat luni cancelarul Friedrich Merz, într-o conferință de presă alături de premierul Narendra Modi, după ce oficialul germa și cel indian au înălțat zmeie în cadrul festivalului de profil, organizat în Ahmedabad, anunță Reuters. Cele două țări au semnat un memorandum de înțelegere în acest sens în timpul primei vizite a lui Merz în țara din Asia de Sud, pe lângă acorduri privind mineralele critice, sectorul sănătății și un centru de inovare în domeniul inteligenței artificiale.

La sosire în Ahmedabad, Merz a fost întâmpinat de oficialii indieni și a participat împreună cu premierul Narendra Modi la Festivalul Internațional al Zmeielor și la o vizită la Sabarmati Ashram, locul unde a trăit Mahatma Gandhi, simbol al valorilor culturale indiene.

„India și Germania colaborează pentru a construi lanțuri de aprovizionare sigure, fiabile și rezistente. Memorandumurile de înțelegere semnate astăzi cu privire la toate aceste aspecte vor da un nou impuls și o nouă forță cooperării noastre”, a declarat Modi în cadrul unei conferințe de presă comune.

India continuă să colaboreze strâns cu Rusia, de unde provine o mare parte din echipamentul său militar, în domeniul politicii de securitate, și este unul dintre cei mai mari cumpărători de gaz și petrol rusesc, alături de China.

Germania depune eforturi pentru a se asigura că guvernul indian împiedică companiile indiene să eludeze sancțiunile impuse Rusiei și să reducă importurile de energie – cereri pe care India le-a respins până în prezent.

Merz a solicitat, de asemenea, Indiei și Uniunii Europene să încheie negocierile privind un acord de liber schimb în timpul vizitei sale, care are scopul de a da un impuls încheierii unui acord până la sfârșitul lunii ianuarie.

Lumea se confruntă cu „o renaștere a protecționismului”, a afirmat Merz, iar acest lucru afectează Germania și India.

Fundația ordinii nucleare globale se prăbușește. Cum se pregătesc aliații SUA de noua eră post-americană

