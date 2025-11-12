Live TV

Germania trimite un ajutor suplimentar în valoare de 40 de milioane de euro Ucrainei pentru a traversa sezonul rece

ucrainenii inspectează locul în care o dronă rusească a lovit structura de izolare a reactorului 4 din centrala nucleară Cernobîl
Rușii au bombardat mai multe instalații nucleare din Ucraina în cei peste trei ani de război, inclusiv centrala de la Cernobîl. Captură foto: X

Germania acordă Ucrainei o ajutor suplimentar de 40 de milioane de euro pentru perioada de iarnă, ca răspuns la atacurile rusești continue asupra infrastructurii țării, anunță European Pravda.

„Ajutăm la menținerea căldurii și iluminatului în case și ne asigurăm că atacurile teroriste ale Rusiei asupra infrastructurii civile de gaze și încălzire nu reușesc să zdruncine moralul celor care își apără patria”, a declarat ministrul german de Externe Johann Wadephul, citat de n-tv.

Fondurile vor fi utilizate pentru măsuri umanitare, inclusiv repararea sistemelor de încălzire și a caselor avariate, precum și furnizarea de generatoare și bunuri esențiale, cum ar fi pături și produse de igienă.

La sfârșitul lunii octombrie, s-a anunțat că Germania a contribuit cu 60 de milioane de euro la Fondul de sprijin energetic al Ucrainei pentru a accelera livrarea de generatoare, echipamente energetice și centrale termice mobile.

Anterior, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a anunțat, de asemenea, finanțare suplimentară pentru a ajuta Ucraina să se aprovizioneze cu energie electrică și încălzire înainte de venirea iernii.

În urmă cu o săptămână, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat o nouă finanțare pentru Ucraina, afectată de războiul declanşat de Rusia, în cadrul programului pe termen lung de asistenţă financiară al blocului comunitar. 

Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat a cincea plată în sprijinul funcționării instituțiilor ucrainene. 

