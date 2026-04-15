Haos la frontierele UE după introducerea sistemului Intrare/Ieșire: Companiile aeriene cer suspendarea EES până la sfârșitul verii

Noul sistem Entry/Exit (EES) al Uniunii Europene a provocat „haos” la controlul de frontieră din aeroporturi în weekend, cu cozi de până la trei ore și relatări despre pasageri blocați care au pierdut zboruri, relatează Euronews.

După o serie de întârzieri și pregătiri etapizate, sistemul biometric de control la frontieră a fost introdus oficial în spațiul Schengen vineri, 10 aprilie, și este acum în vigoare în 29 de țări europene.

Aplicabil călătorilor din afara UE care intră în oricare dintre statele Schengen pentru șederi scurte de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, sistemul înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor cu înregistrări digitale ale intrărilor, ieșirilor și refuzurilor de intrare, colectând totodată date biometrice precum imagini faciale și amprente, alături de datele din pașaport.

Perturbări și întârzieri: „Un eșec sistemic”

Călătorii au fost sfătuiți să ajungă la aeroport cu suficient timp înaintea zborurilor. Cu toate acestea, prima zi de funcționare completă, vineri, a fost „marcată de perturbări pentru pasageri, întârzieri și zboruri pierdute”, potrivit unui comunicat comun emis de ACI EUROPE și Airlines for Europe (A4E).

De câteva săptămâni, cele două organizații au „avertizat” cu privire la „provocările operaționale ale implementării EES” și afirmă că „principalele îngrijorări” au devenit „acum realitate”. Acestea au cerut Comisiei Europene și statelor membre ale UE să „introducă imediat mai multă flexibilitate” în operarea noului sistem.

Într-un comunicat separat emis luni, A4E a fost și mai critic, afirmând că a sta la coadă trei ore la controlul de frontieră nu este o problemă „de început” a EES, ci un „eșec sistemic”.

„Companiile aeriene lucrează neobosit pentru a duce zborurile la destinație la timp, o prioritate majoră pentru pasageri și operatori,” a transmis A4E. „Dar implementarea EES din acest weekend a spus o altă poveste: perturbări și timpi excesivi de așteptare, toate în afara controlului companiilor aeriene, ducând la întârzieri și zboruri pierdute.”

Grupul a adăugat că, deși companiile aeriene europene susțin obiectivul general al EES de a consolida securitatea la frontieră, „acest lucru nu trebuie să însemne perturbări persistente și recurente ale călătoriilor”.

A4E a cerut mai multă flexibilitate în implementare, considerată esențială pentru buna desfășurare a operațiunilor. „Singura soluție fezabilă este ca Comisia Europeană să permită suspendarea totală sau parțială a EES până la sfârșitul verii, acolo unde este necesar”, se arată în comunicat.

Probleme mari la Milano

Au existat numeroase incidente de haos în transporturi după lansarea completă a EES. La aeroportul Linate din Milano, duminică, erau programate 156 de persoane pentru un zbor EasyJet către Manchester, în Marea Britanie. După ce au stat ore în șir la cozi, doar 34 de pasageri au reușit să se îmbarce, lăsând 122 de persoane în Italia, care „și-au văzut avionul plecând fără ele”, a relatat Simon Calder, corespondentul pe turism al publicației The Independent.

Pentru a ajunge acasă, o familie a cheltuit peste 1.838 de euro pentru un zbor cu escală prin Luxemburg, urmând să ajungă la destinație cu 24 de ore întârziere.

Un purtător de cuvânt al EasyJet a declarat pentru BBC că întârzierile la frontieră cauzate de implementarea EES sunt „inacceptabile”. „Continuăm să îndemnăm autoritățile de frontieră să utilizeze pe deplin și eficient flexibilitățile permise, atât timp cât este necesar în perioada de implementare a Sistemului European de Intrare/Ieșire, pentru a evita aceste întârzieri inacceptabile pentru clienții noștri”, se arată în declarație. „Deși acest lucru este în afara controlului nostru, ne pare rău pentru orice inconvenient cauzat.”

