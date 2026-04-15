Haos la frontierele UE după introducerea sistemului Intrare/Ieșire: Companiile aeriene cer suspendarea EES până la sfârșitul verii

Data publicării:
Joachim Herrmann stellt Entry/Exit System am Flughafen Nürnberg vor, Nürnberg, 13.03.2026
EES înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Perturbări și întârzieri: „Un eșec sistemic” Probleme mari la Milano

Introducerea noului sistem european de control la frontieră Intrare/Ieșire (EES) a provocat haos în aeroporturile din Uniunea Europeană, cu cozi de până la trei ore și pasageri care au pierdut zboruri, determinând companiile aeriene să ceară suspendarea temporară a acestuia până la sfârșitul verii.

Noul sistem Entry/Exit (EES) al Uniunii Europene a provocat „haos” la controlul de frontieră din aeroporturi în weekend, cu cozi de până la trei ore și relatări despre pasageri blocați care au pierdut zboruri, relatează Euronews.

După o serie de întârzieri și pregătiri etapizate, sistemul biometric de control la frontieră a fost introdus oficial în spațiul Schengen vineri, 10 aprilie, și este acum în vigoare în 29 de țări europene.

Aplicabil călătorilor din afara UE care intră în oricare dintre statele Schengen pentru șederi scurte de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, sistemul înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor cu înregistrări digitale ale intrărilor, ieșirilor și refuzurilor de intrare, colectând totodată date biometrice precum imagini faciale și amprente, alături de datele din pașaport.

Perturbări și întârzieri: „Un eșec sistemic”

Călătorii au fost sfătuiți să ajungă la aeroport cu suficient timp înaintea zborurilor. Cu toate acestea, prima zi de funcționare completă, vineri, a fost „marcată de perturbări pentru pasageri, întârzieri și zboruri pierdute”, potrivit unui comunicat comun emis de ACI EUROPE și Airlines for Europe (A4E).

De câteva săptămâni, cele două organizații au „avertizat” cu privire la „provocările operaționale ale implementării EES” și afirmă că „principalele îngrijorări” au devenit „acum realitate”. Acestea au cerut Comisiei Europene și statelor membre ale UE să „introducă imediat mai multă flexibilitate” în operarea noului sistem.

Într-un comunicat separat emis luni, A4E a fost și mai critic, afirmând că a sta la coadă trei ore la controlul de frontieră nu este o problemă „de început” a EES, ci un „eșec sistemic”.

„Companiile aeriene lucrează neobosit pentru a duce zborurile la destinație la timp, o prioritate majoră pentru pasageri și operatori,” a transmis A4E. „Dar implementarea EES din acest weekend a spus o altă poveste: perturbări și timpi excesivi de așteptare, toate în afara controlului companiilor aeriene, ducând la întârzieri și zboruri pierdute.”

Grupul a adăugat că, deși companiile aeriene europene susțin obiectivul general al EES de a consolida securitatea la frontieră, „acest lucru nu trebuie să însemne perturbări persistente și recurente ale călătoriilor”.

A4E a cerut mai multă flexibilitate în implementare, considerată esențială pentru buna desfășurare a operațiunilor. „Singura soluție fezabilă este ca Comisia Europeană să permită suspendarea totală sau parțială a EES până la sfârșitul verii, acolo unde este necesar”, se arată în comunicat.

Probleme mari la Milano

Au existat numeroase incidente de haos în transporturi după lansarea completă a EES. La aeroportul Linate din Milano, duminică, erau programate 156 de persoane pentru un zbor EasyJet către Manchester, în Marea Britanie. După ce au stat ore în șir la cozi, doar 34 de pasageri au reușit să se îmbarce, lăsând 122 de persoane în Italia, care „și-au văzut avionul plecând fără ele”, a relatat Simon Calder, corespondentul pe turism al publicației The Independent.

Pentru a ajunge acasă, o familie a cheltuit peste 1.838 de euro pentru un zbor cu escală prin Luxemburg, urmând să ajungă la destinație cu 24 de ore întârziere.

Un purtător de cuvânt al EasyJet a declarat pentru BBC că întârzierile la frontieră cauzate de implementarea EES sunt „inacceptabile”. „Continuăm să îndemnăm autoritățile de frontieră să utilizeze pe deplin și eficient flexibilitățile permise, atât timp cât este necesar în perioada de implementare a Sistemului European de Intrare/Ieșire, pentru a evita aceste întârzieri inacceptabile pentru clienții noștri”, se arată în declarație. „Deși acest lucru este în afara controlului nostru, ne pare rău pentru orice inconvenient cauzat.”

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Peter Magyar
2
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
3
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aeroport, greva lufthansa
Sute de zboruri au fost anulate marți în Germania, din cauza grevei piloților de la Lufthansa
Britain's Prime Minister Keir Starmer
Starmer vrea să limiteze rolului Parlamentului în adoptarea unor reguli UE. „Se vor auzi acuzații de trădare” (The Guardian)
dolari si euro
Cum ne cresc prețurile la vacanțe, alimente și haine – în ciuda armistițiului. Efectele războiului din Orientul Mijlociu
Air travel in Venice, Italy - 8 Apr 2026
Temeri crescânde în Europa privind anularea vacanțelor de vară din cauza unei penurii de combustibil pentru avioane
Viktor Orban
Problema „calului troian”. Cele cinci opțiuni la care poate apela Uniunea Europeană, dacă Viktor Orban va câștiga alegerile din Ungaria
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Strâmtoarea Ormuz și un lacăt
Cum se folosește Iranul de atuul său geografic pentru a păstra...
Avioane F-16
Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, în această dimineață...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Trump declară că nu are în...
Ultimele știri
Europa vrea să aibă propriul Suez. Când ar putea să fie gata proiectul gigantic al lui Erdogan
Britanicii vor fi îndemnați să folosească mai mult curent electric în această vară. Li se promit în schimb facturi mai mici
Mitul populistului invincibil a murit în Ungaria, dar e prea devreme pentru sărbătoare (Analiză TVP World)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Fanatik.ro
El este alesul lui Șucu la Rapid. Antrenorul pe care îl aduce ca să ia titlul cu giuleștenii. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Nașul lui Bocciu, acuzații uluitoare în dreptul lui Daniel Niculae. A pierdut procesul, dar nu renunță. „A...
Adevărul
Noul ministru al Educației nu știe care este media de promovare la Bacalaureat. Greșeala repetată de două ori...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un senator, legendă a fotbalului, părăsit de iubita cu 35 de ani mai tânără! Motivul total neașteptat
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
„Caut o țară liniștită”. O comediantă americană „cere azil” la Ambasada României
Newsweek
Ministrul muncii spune că pensiile cresc în două rânduri. Anunț major despre creșterea vârstei de pensionare.
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...